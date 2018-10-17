Россия подтвердила подготовку к войне

В Генассамблее ООН отвергли российскую резолюцию в поддержку Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), что еще раз указывает на уход этого соглашения в прошлое. Но Москва, как дали понять в МИДе, ответит на такое развитие событий. Что могло бы стать новой альтернативой ДРСМД и почему его отсутствие грозит началом распространения по миру ядерного оружия?

Попытка России с помощью международного сообщества повлиять на решение президента США Дональда Трампа разорвать двусторонний Договор с Россией о ликвидации ракет средней и меньшей дальности не увенчалась успехом. Накануне первый комитет Генассамблеи (ГА) ООН проголосовал против обсуждения проекта российской резолюции в поддержку этого договора.

Голосование сопровождалось жесткими дебатами. В частности, представитель США Роберт Вуд бросал упреки в адрес Москвы. Он рассказал об усилиях США в течение последних пяти лет «повлиять на Россию по поводу нарушения ею ДРСМД». «Недавно они признались в производстве ракет наземного базирования, но утверждают, что не нарушают установленных ДРСМД лимитов», – заявил Вуд, добавив, что в такой ситуации США больше не могли проявлять терпение.

В ответ замглавы департамента МИД России по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Андрей Белоусов заметил, что Москва не последние пять лет, а с 2000 года предъявляет Вашингтону претензии по исполнению условий договора и подчеркнул, что выходом из ДРСМД Вашингтон готовит войну и Москва ответит на такое развитие событий. Заодно он ответил на заявления американцев о том, что Россия, создавая свои ракеты, «готовится к войне».

«Да, Россия готовится к войне, я это подтверждаю»,

– заявил Белоусов, пояснив, что речь идет о подготовке к защите «Родины, территориальной целостности, принципов, людей». «Мы готовимся к такой войне», – сказал он, отметив различие в «лингвистическом плане» – если Россия «готовится к войне», то США «готовят войну».

Дипломат напомнил, что американская сторона не только намерена выйти из ДРСМД, но и «наращивает ядерный потенциал, приняла новую ядерную доктрину, которая понижает уровень применения ядерного оружия». «Иначе зачем Соединенным Штатам выходить из договора, наращивать ядерный потенциал, принимать новую ядерную доктрину, которая понижает уровень применения ядерного оружия? Вот это вопрос для всех нас», – добавил дипломат.

Против российской резолюции проголосовали 55 стран, одобрило предложение 31 государство, 53 воздержались. Белоусов назвал позицию членов комитета непонятной. «Большинство из тех стран, которые воздержались, – активные сторонники ядерного разоружения. Большинство из тех стран, которые проголосовали против, являлись сторонниками сохранения ДРСМД», – пояснил дипломат.

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В конце прошлой недели Трамп заявил , что Россия якобы нарушает договор «много лет». По его словам, американской стороне «необходимо развивать» ракеты средней и меньшей дальности до тех пор, пока Россия и Китай «не поумнеют» и откажутся разрабатывать эти вооружения. Трамп считает, что только США сейчас «остаются в соглашении» и выполняют его, но Вашингтон не собирается оставаться «единственным, кто его придерживается».

Президент Владимир Путин, со своей стороны, предупредил, что Москва будет вынуждена ответить зеркально в случае поставки новых американских ракет в Европу. По его словам, страны, согласные разместить американские вооружения, ставят собственную территорию под угрозу возможного ответного удара. Как заявил глава российского МИД Сергей Лавров, любое действие Вашингтона в этой сфере будет встречать противодействие.

Эксперты сходятся во мнении, что отказ от ДРСМД означает начало новой гонки вооружений. Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев называет отказ США от договора легализацией производства ракет, которые идеально подходят для доставки ядерных боеголовок. В частности, в обладании такими ракетами заинтересованы Китай, Пакистан, Индия, КНДР и, по всей видимости, Израиль и Иран. Он не исключил, что эти страны могли каким-то образом пытаться повлиять на других членов ООН, чтобы те высказались против российской резолюции.

«В этом вопросе у них большой интерес. Это тот случай, когда с Россией не нужно взаимодействовать, и они пошли на то, чтобы получить дивиденды», – сказал Перенджиев газете ВЗГЛЯД.

По его словам, голосование говорит о представлениях мирового сообщества о договоре, в их глазах он якобы «ничего не меняет». Таким образом дан отпор существующей системе контроля над вооружениями, что чревато самыми негативными последствиями для мировой безопасности.

«Им не нужен этот контроль. Казалось бы, СССР и США долго выстраивали эту систему, но новые американские политики решили разломать ее, а другие государства, опасаясь, что их заставят участвовать в этой системе контроля, тот же Китай, например, решили, что в данном случае эта система уничтожается в их интересах. А то, что в мире в разы возрастает угроза войны, их слабо волнует. Гонка вооружений начинает разрастаться. И еще непонятно, как это отразится на существующей системе нераспространения ядерного оружия», – предупредил он.

Впрочем, эксперт не исключает, что разлом существующей системы заставит страны задуматься о поиске новых механизмов сдерживания и в дальнейшем Россия и США вернутся к переговорам, по итогам которых появятся новые договоры, «но в каком-то другом ключе». Альтернатива ДРСМД должна возникнуть рано или поздно, а иначе неизбежна война с самыми непредсказуемыми последствиями для всего мирового сообщества.

«По сути, получается скрытая формула: если США не лидер в мире, то этого мира не будет вообще», – подытожил Александр Перенджиев.