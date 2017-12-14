Лавров назвал дело Скрипаля глумлением над международным правом

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что многим странам «выкрутили руки» и заставили выслать российских дипломатов, что является глумлением над международным правом.

По его словам, для дальнейшей демонизации России Западом организуются грубые политические провокации, передает РИА «Новости».

«Дело Скрипаля стало вымышленным и инсценированным предлогом для безосновательной высылки российских дипломатов не только из США и Великобритании, но и других государств, которым просто-напросто выкрутили руки. Такого неприкрытого глумления над международным правом, дипломатической этикой, элементарными приличиями мы давно не видели», – сказал министр.

Лавров подчеркнул, что Москва настаивает на предметном расследовании дела об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в рамках Организации по запрещению химического оружия.

«Продолжим адекватно реагировать на недружественные шаги, но одновременно хотим установить истину. Настаиваем на предметном и ответственном расследовании в полном соответствии с положениями Конвенции о запрещении химического оружия. Заданные нами на основе этой конвенции легитимные вопросы игнорировать не получится, как подтвердила созванная Россией 4 апреля спецсессия ОЗХО, спецсессия ее исполнительного совета», – заявил Лавров.

Министр добавил, что Россия не приемлет выдвижения голословных обвинений вместо предъявления реальных фактов по делу Скрипаля. «Неприемлемо, как в отношении инцидента в Солсбери, так и в целом ряде других ситуаций – от выборов в США до химических атак в Сирии и референдума в Каталонии – вместо предъявления конкретных фактов, вместо честного расследования выдвигать голословные обвинения», – сказал он.

Лавров заметил, что дискуссия в Гааге на спецсессии исполкома Организации по запрещению химического оружия по делу Скрипалей показала, что уважающие себя страны в сказки не верят.

«Это только в известной книге Льюиса Кэролла («Приключения Алисы в Стране чудес») Королева требует: сначала дать подсудимому реальный срок, а уж потом послушаем вердикт присяжных, виновен или невиновен. Но Льюис Кэролл все-таки писал сатиру, используя жанр сказки. Вчерашняя дискуссия в Гааге показала, что уважающие себя взрослые люди в сказки не верят», – сказал министр.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала, что в деле Скрипаля ОЗХО склонилась в пользу Британии – Исполнительный совет ОЗХО не поддержал инициативу России по новому расследованию инцидента, хотя больше половины стран совета не поддержали и западную точку зрения по данному делу.