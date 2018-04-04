ОЗХО не поддержала предложение России по делу Скрипаля

Исполнительный совет ОЗХО не поддержал инициативу России по новому расследованию инцидента в Солсбери, сообщил дипломатический источник.

Об этом сообщает РИА «Новости».

В среду Россия созвала спецзаседание ОЗХО по инциденту в Солсбери. Евросоюз и Британия отказались поддержать проект заявления, а Лондон даже назвал предложение России о совместном расследовании «извращенным».

Также стало известно, что результаты проведенных ОЗХО анализов проб отравляющего вещества, которое было применено в Солсбери, появятся на следующей неделе.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в деле Скрипаля ОЗХО склонилось в пользу Британии.

Добавим, что накануне в лаборатории «Портон-Даун» признали, что не нашли доказательств российского происхождения «Новичка», которым отравили Скрипалей, а МИД Британии вынужден был признать, что обвинения в адрес России основывались на предположениях.