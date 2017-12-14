Большинство членов исполнительного совета ОЗХО не поддержали Британию

Больше половины стран исполнительного совета ОЗХО не поддержали западную точку зрения по делу Скрипаля, сообщил постпред России при организации Александр Шульгин.

«23 страны отказались ассоциировать себя с этой (западной) точкой зрения, проголосовав либо за наше предложение, либо воздержавшись. Это больше половины состава всего Исполсовета», – приводит ТАСС слова Шульгина.

В исполнительном совете ОЗХО – 41 член. Всего в организации участвует 191 страна.

Напомним, исполнительный совет ОЗХО также не поддержал инициативу России по новому расследованию инцидента в Солсбери – вместе с Ираном и Китаем предлагался проект совместного расследования дела Скрипаля.

Проект заявления России, в частности, отказались поддержать ЕС и Британия, Лондон даже назвал предложение Москвы о ведении совместного расследования «извращенным».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в деле Скрипаля ОЗХО склонилось в пользу Британии.