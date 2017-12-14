Вся планета ждет ответный ход России

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17 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 19:28  |  vz.ru
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Американские санкции грозят испортить важнейшее финансовое достижение России

Ускорение инфляции в России уже неизбежноФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Центробанк признал крайне серьезное значение для российской экономики введенных недавно Вашингтоном новых экономических санкций. Регулятор не исключил, что в результате этих санкций инфляция будет расти, а значит, возможно появление необходимости корректировать всю денежно-кредитную политику последних лет. Чем обернутся подобные изменения для каждого российского гражданина и экономики в целом? Подробности...
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У победы сирийской ПВО над американскими ракетами есть объективные критерии

По словам российского Генштаба, комплекс «Панцирь-С1» показал в Сирии почти стопроцентную точность: 25 противоракет поразили 23 целиФото: Михаил Фомичев/РИА Новости
Уже несколько дней и российское Минобороны, и Пентагон выдают прямо противоположные заявления об эффективности удара стран Запада по Сирии. Сообщения России о десятках сбитых «Томагавков» в Пентагоне и вовсе назвали дезинформацией. Чья версия ближе к правде и существуют ли способы точно понять, была ли сбита ракета? Подробности...
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Ночной полет над морем оказался слишком сложным для асов «Камова»

Вертолет Ка-29 зарекомендовал себя как надежная машина с простым управлениемФото: Павел Львов/РИА Новости
Летчик-испытатель фирмы «Камов» Виталий Лебедев, который погиб при падении Ка-29, был профессионалом высочайшего класса. На это обратил внимание известный испытатель вертолетов, комментируя трагический инцидент на испытаниях десантного корабля «Иван Грен». Что привело к падению боевого вертолета – технические проблемы, ошибки экипажа или иная причина? Подробности...
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Новый армянский майдан раскачивают «грантоеды»

Участники ереванского «майдана» пытаются заблокировать работу метроФото: Асатур Есаянц/РИА «Новости»
В случае победы уличной оппозиции Армения займет враждебную позицию по отношению к России. По крайней мере, так политологи оценивают подоплеку происходящего в Ереване противостояния. В какой-то мере протесты оппозиции напоминают события в Киеве и в самой Армении трехлетней давности. Кто входит в число протестующих и чего они добиваются? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Вся планета ждет ответный ход России

Эдуард Биров, журналист
Ракетно-бомбовый удар США по Сирии вызвал две крайние реакции – алармистскую и бравурную. И та и другая неадекватны и опасны. На самом деле ситуация проще и сложнее одновременно. Подробности...
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          Эдуард Биров

          Вся планета ждет ответный ход России

          Эдуард Биров
          журналист
          		 17 апреля 2018, 18:29

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          Ракетно-бомбовый удар США по Сирии интересен не сам по себе, а тем, что он вызвал две крайне реакции – алармистскую и бравурную. И та и другая опасны неадекватным восприятием действительности. А в переломные моменты истории выигрывает тот, кто сохраняет трезвость ума и не теряется в своих хотелках.

          Алармистская реакция звучит примерно так: Москва испугалась реального столкновения со Штатами, российские ВКС спрятались и оставили Дамаск без защиты, Путин слил Сирию, Ближний Восток снова американский.

          Бредовость таких утверждений столь очевидна, что нет смысла уделять много времени их опровержению.

          Одно то, что американцы, по признанию председателя объединенного Комитета начальников штабов США Джозефа Данфорда, специально выбрали такие цели, чтобы «предотвратить риск вовлечения российских сил», указывает на то, кто действительно испугался и с кем не хотели вступать в прямое боестолкновение.

          В первые же часы после удара стало понятно, что это демонстрационное действие США, а не масштабный ракетно-бомбовый удар по типу Югославии и Ирака.

          Фото: flickr.com/usnavy

          К тому же замечательно сработала сирийская ПВО (70% сбитых ракет – высочайшая эффективность, учитывая, что «Томагавкам» противостояли старые советские комплексы), и вряд ли у американцев есть сомнения, что большая заслуга в том российских специалистов.

          Правительственные войска и сирийцы и вовсе восприняли такие результаты бомбардировки, в которой, к счастью, не погиб ни один человек, как победу над американской военной машиной.

          Такая бравурность простительна арабам, менталитету которых присуще больше праздновать победы, чем воевать насмерть, но непростительна русским – народу, у которого страшный урок 22.06.1941 остался в генах.

          Тем не менее шапкозакидательство стало звучать в российских блогах почти сразу вслед за пораженчеством, как ответ ему.

          Оказывается, 14 апреля 2018 года США показали полную беспомощность, потерпели окончательное поражение на Ближнем Востоке, да и вообще на мировой шахматной доске. Шах и мат вам, янки!

          И даже более того: мол, Трамп имитировал ракетный удар для демонстрации своей крутости перед американцами, но на самом деле собирается вывести войска из Сирии.

          Не хватает только слов о договоренности с Путиным нанести безобидный удар, чтобы затем заключить Большую сделку.

          Это поразительное легкомыслие не менее опасно, чем пораженчество, так как заранее оправдывает любую агрессию США и потворствует американским стервятникам.

          Трамп вводит очередные санкции – это он не со зла и нехотя, его вынудил жуткий Маккейн. Трамп сбросил «мать всех бомб» на Афганистан – ерунда, просто ему нужно было проявить свою крутость на переговорах с Китаем. Трамп обстреливает сирийцев, набирает в команду стервятников, решает передать летальное оружие Киеву – нет-нет, не обращайте внимания, его вынуждают к этому оппоненты внутри США, на самом деле он договороспособен, только ему мешают.

          Но где предел? А если Трампу ради демонстрации оппонентам своей жесткости понадобится разбомбить Дамаск или развязать бойню в Донбассе? Что тогда скажут те, кто прощает ему сейчас все?

          На самом деле ситуация проще и сложнее одновременно.

          Штаты действительно испугались полномасштабной операции, исходя из очевидного фактора наличия ВКС РФ в Сирии, и ограничились, я бы сказал, тестовым, пробным ударом по типу прошлогоднего – по авиабазе «Шайрат». Тем самым они нащупывают возможности российских военных технологий, задействованных в регионе, а наша задача – по возможности их до конца не раскрывать.

          Но есть и другая цель.

          Та самая демонстрация – но не крутости Трампа своему населению, а странам Ближнего Востока и всему миру того, что военное присутствие России не гарантирует полную защищенность от американской агрессии.

          Вот в чем послание США всей планете от 14 апреля 2018 года: да, мы не способны провести полноценное вторжение в страну, где находятся военные силы России, но мы сможем проводить карательные авиаудары за то, что они пустили к себе русских. Это акт устрашения тем, кто собрался было выйти из-под влияния PaxAmericana, долларовой системы.

          Хорошо, что в Сирии сейчас сильный лидер Асад, и он способен стойко выдержать такие угрозы и кары со стороны агонизирующего гегемона, и настроить должным образом свой многострадальный народ.

          Однако далеко не все страны и лидеры готовы отреагировать так же. И скажем, Афганистан, раньше намеревавшийся пригласить ВКС РФ для борьбы с ИГИЛ*, теперь трижды подумает, готов ли он к подобным акциям возмездия. А Турция в очередной раз показала, что способна вновь встать на сторону Вашингтона.

          К слову, основные силы США в Сирии – ударная группировка ВМС во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» – подойдет к Сирии только к началу мая, и Вашингтон наверняка продолжит наносить один за другим карательные удары. Этакое повторение АТО Киева в Донбассе.

          И если Москва продолжит пропускать без ответа ракетный обстрел Штатов по стране, которую мы защищаем, то Россия рано или поздно понесет репутационные потери как лидер многополярного мира, что найдет отражение как в самой Сирии, так и в регионе.

          Москве в ближайшее время понадобится найти ответ по устрашению США, который наглядно и жестко накажет их, напугает до смерти, но при этом не приведет к прямому столкновению с НАТО.

          Созыва очередного заседания Совбеза ООН явно недостаточно, но и сбивать американские самолеты чрезмерно.

          Перед Кремлем стоит труднейшая задача, которая по плечу только выдающемуся стратегу. Советовать что-то, не обладая полноценной информацией, не следует, но напрашивается какое-то асимметричное и мощное решение. Скажем, боевое применение «Кинжала» в регионе или восстановление военной базы на Кубе.

          Так или иначе, вся планета сейчас ждет ответный ход России. И от него будет зависеть многое в процессе трансформации мирового порядка.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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