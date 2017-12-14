Вся планета ждет ответный ход России

Ракетно-бомбовый удар США по Сирии интересен не сам по себе, а тем, что он вызвал две крайне реакции – алармистскую и бравурную. И та и другая опасны неадекватным восприятием действительности. А в переломные моменты истории выигрывает тот, кто сохраняет трезвость ума и не теряется в своих хотелках.

Алармистская реакция звучит примерно так: Москва испугалась реального столкновения со Штатами, российские ВКС спрятались и оставили Дамаск без защиты, Путин слил Сирию, Ближний Восток снова американский.

Бредовость таких утверждений столь очевидна, что нет смысла уделять много времени их опровержению.

Одно то, что американцы, по признанию председателя объединенного Комитета начальников штабов США Джозефа Данфорда, специально выбрали такие цели, чтобы «предотвратить риск вовлечения российских сил», указывает на то, кто действительно испугался и с кем не хотели вступать в прямое боестолкновение.

В первые же часы после удара стало понятно, что это демонстрационное действие США, а не масштабный ракетно-бомбовый удар по типу Югославии и Ирака.

К тому же замечательно сработала сирийская ПВО (70% сбитых ракет – высочайшая эффективность, учитывая, что «Томагавкам» противостояли старые советские комплексы), и вряд ли у американцев есть сомнения, что большая заслуга в том российских специалистов.

Правительственные войска и сирийцы и вовсе восприняли такие результаты бомбардировки, в которой, к счастью, не погиб ни один человек, как победу над американской военной машиной.

Такая бравурность простительна арабам, менталитету которых присуще больше праздновать победы, чем воевать насмерть, но непростительна русским – народу, у которого страшный урок 22.06.1941 остался в генах.

Тем не менее шапкозакидательство стало звучать в российских блогах почти сразу вслед за пораженчеством, как ответ ему.

Оказывается, 14 апреля 2018 года США показали полную беспомощность, потерпели окончательное поражение на Ближнем Востоке, да и вообще на мировой шахматной доске. Шах и мат вам, янки!

И даже более того: мол, Трамп имитировал ракетный удар для демонстрации своей крутости перед американцами, но на самом деле собирается вывести войска из Сирии.

Не хватает только слов о договоренности с Путиным нанести безобидный удар, чтобы затем заключить Большую сделку.

Это поразительное легкомыслие не менее опасно, чем пораженчество, так как заранее оправдывает любую агрессию США и потворствует американским стервятникам.

Трамп вводит очередные санкции – это он не со зла и нехотя, его вынудил жуткий Маккейн. Трамп сбросил «мать всех бомб» на Афганистан – ерунда, просто ему нужно было проявить свою крутость на переговорах с Китаем. Трамп обстреливает сирийцев, набирает в команду стервятников, решает передать летальное оружие Киеву – нет-нет, не обращайте внимания, его вынуждают к этому оппоненты внутри США, на самом деле он договороспособен, только ему мешают.

Но где предел? А если Трампу ради демонстрации оппонентам своей жесткости понадобится разбомбить Дамаск или развязать бойню в Донбассе? Что тогда скажут те, кто прощает ему сейчас все?

На самом деле ситуация проще и сложнее одновременно.

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Штаты действительно испугались полномасштабной операции, исходя из очевидного фактора наличия ВКС РФ в Сирии, и ограничились, я бы сказал, тестовым, пробным ударом по типу прошлогоднего – по авиабазе «Шайрат». Тем самым они нащупывают возможности российских военных технологий, задействованных в регионе, а наша задача – по возможности их до конца не раскрывать.

Но есть и другая цель.

Та самая демонстрация – но не крутости Трампа своему населению, а странам Ближнего Востока и всему миру того, что военное присутствие России не гарантирует полную защищенность от американской агрессии.

Вот в чем послание США всей планете от 14 апреля 2018 года: да, мы не способны провести полноценное вторжение в страну, где находятся военные силы России, но мы сможем проводить карательные авиаудары за то, что они пустили к себе русских. Это акт устрашения тем, кто собрался было выйти из-под влияния PaxAmericana, долларовой системы.

Хорошо, что в Сирии сейчас сильный лидер Асад, и он способен стойко выдержать такие угрозы и кары со стороны агонизирующего гегемона, и настроить должным образом свой многострадальный народ.

Однако далеко не все страны и лидеры готовы отреагировать так же. И скажем, Афганистан, раньше намеревавшийся пригласить ВКС РФ для борьбы с ИГИЛ*, теперь трижды подумает, готов ли он к подобным акциям возмездия. А Турция в очередной раз показала, что способна вновь встать на сторону Вашингтона.

К слову, основные силы США в Сирии – ударная группировка ВМС во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» – подойдет к Сирии только к началу мая, и Вашингтон наверняка продолжит наносить один за другим карательные удары. Этакое повторение АТО Киева в Донбассе.

И если Москва продолжит пропускать без ответа ракетный обстрел Штатов по стране, которую мы защищаем, то Россия рано или поздно понесет репутационные потери как лидер многополярного мира, что найдет отражение как в самой Сирии, так и в регионе.

Москве в ближайшее время понадобится найти ответ по устрашению США, который наглядно и жестко накажет их, напугает до смерти, но при этом не приведет к прямому столкновению с НАТО.

Созыва очередного заседания Совбеза ООН явно недостаточно, но и сбивать американские самолеты чрезмерно.

Перед Кремлем стоит труднейшая задача, которая по плечу только выдающемуся стратегу. Советовать что-то, не обладая полноценной информацией, не следует, но напрашивается какое-то асимметричное и мощное решение. Скажем, боевое применение «Кинжала» в регионе или восстановление военной базы на Кубе.

Так или иначе, вся планета сейчас ждет ответный ход России. И от него будет зависеть многое в процессе трансформации мирового порядка.