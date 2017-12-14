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13 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 13:36  |  vz.ru
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СССР увеличил свои шансы на победу в ядерной войне благодаря космонавтам

Герман Титов, Юрий Гагарин, Павел Попович и Андриян Николаев поднимают бокалы в честь наступления 1963 годаФото: РИА Новости
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Что может сделать Россия против новой «жесткой политики» Запада

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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Станет ли Сирийская война Отечественной?

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Нынешняя война ведется экономическими и политическими средствами. А действенность экономических и политических (и культурных) мер мы уже испытали, когда 27 лет назад ими было уничтожено наше государство. Что будет теперь? Подробности...
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          Лев Пирогов

          Станет ли Сирийская война Отечественной?

          Лев Пирогов
          публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
          		 13 апреля 2018, 12:00

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          Происходящие сегодня события сравнивают с «Карибским кризисом». Это неправильно. В 1961 году мир лишь стоял на пороге большой войны, а сегодня большая война уже идёт.

          Без атомных бомб, поделённая на несколько локальных, но в этих войнах гибнут наши солдаты. В том числе, по неофициальным и не афишируемым сведениям, в прямых столкновениях с американцами.

          Но в основном нынешняя большая война ведётся экономическими и политическими средствами, и не факт, что она их «перерастёт». И если нет, это не будет означать, что «войны не было». А действенность экономических и политических (и культурных) мер мы уже испытали, когда 27 лет назад ими было уничтожено наше государство.

          Плохое оно тогда было или хорошее, это вопрос сторонний. Главное – его уничтожили. И многие из нас этому событию рукоплескали.

          Что будет теперь?

          Фото: Мосфильм

          На ум приходит не Карибский кризис, а другое сравнение: «странная война». Помните? Немецкие танки наматывают на гусеницы линию Мажино, а в парижских кафе звенят бокалы, журчит аккордеон, льётся смех.

          «Не заметили».

          Странность нашей войны не в том, что мы её не заметили, а в том, что большая часть нашей «элиты» имеет родственников, бизнес, деловые интересы, имущество на территории (и под юрисдикцией) противника.

          А это значит, ей приходится воевать против себя. Против своих детей, деловых партнёров, домов и лужаек, «куртка замшевая импортная, три». Что называется, «конфликт интересов». Вот вы бы – смогли?

          Я серьёзно. Вот, допустим, вы инженер-строитель. И какой-нибудь представитель социально ответственного бизнеса сделал вам заказ. Маленький заказец. Сараюшку у него на ближней даче поставить. Ну, или два теннисных корта.

          Ваша жена уже планирует, как наконец-то сделает ремонт в ванной… (хотя нет, вы же строитель) – ну, как вывезет детей на целый месяц на море (им это крайне необходимо – аденоидит, всю зиму проболели, в школе сильно отстали, непонятно, как весенние контрольные напишут, будущее в тумане, обстановка нервная), а в это время социально ответственный говорит: «Упс, пардон, санкции. Денег нет».

          А если не на море? Если вы с долгами расплатиться хотели, если у вас банк квартиру за долги забирает?

          Что бы вы выбрали – оказаться с семьёй на улице или сдать Асада? А ведь Асад – это только начало. Там ещё много чего потребуется сдать... Не отвечайте сразу, подумайте. Вспомните про свои действительные проблемы.

          Вот так и они. Только если большинству из нас по большому счёту терять нечего (пояса затянем и не лопнем – не «перекредитованы»), то им, «элите», терять есть что. Как тут воевать?

          Ладно элита. А молодёжь? Как они проживут без американских серверов, без американских гаджетов, без американских фильмов с попкорном? Если всё это отнять, то зачем и жить…

          А обыватель? Это что же теперь – «упс» и «о’кей» не говорить? И «вау»? В торговых центрах на западный манер не «проводить время»? А что тогда вообще делать?

          Похожая история уже происходила в России. В 1805 году наша страна вступила в войну с Францией. (Помните Толстого – «небо над Аустерлицем», как князь Андрей Болконский сперва бежал, а потом лежал? Вот тогда.)

          В то время русское дворянство не только «упс» и «о’кей» – а вообще лишь по-французски и говорило. Пушкин ребёнком выучился писать сперва по-французски и только потом, не без труда, по-русски!

          Так вот, русские солдаты и офицеры гибли в боях с армией Наполеона, а петербургская молодёжь на своих «прогрессивных» вечеринках «пила здоровье Буонапарте».

          Наполеон был кумиром российского образованного сословия. Чем-то средним между Лениным и Ленноном: с одной стороны, титаническая фигура, с другой – модный романтический герой. Бронзовые бюстики на каждом столе стояли.

          И вот с ним – с кумиром, с идеалом! – русский царь вздумал вдруг воевать. Что ж теперь, от убеждений отказываться? Ради государственной политики, ради казёнщины? Да никогда!

          «Русский царь неправ», – так решили. Дело в том, что Россия выразила протест по поводу казни Наполеоном наследника Бурбонов герцога Энгиенского, а Франция ответила нотой, в которой весьма невежливо намекала на убийство отца царя Александра – Павла I. Вот царь и «обиделся».

          Молодые русские дворяне – армейские и гвардейские офицеры, шедшие на войну со своим кумиром, повиновались исключительно чувству долга – главной мироустроительной категории дворянского сословия.

          Сегодня главной мироустроительной категорией бессословного массового общества потребления является «успех»…

          Потом была Отечественная война 1812 года, и настроения (постепенно! не сразу!) изменились. Но память о них жила долго. Ещё и в конце XIX века Смердяков, герой Достоевского из романа «Братья Карамазовы», говорит:

          «В двенадцатом году было на Россию великое нашествие императора Наполеона французского первого, и хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы, умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки».

          В общем, «пили бы баварское». Послушайте, но мы ведь «пьём баварское» с 1991 года… Конечно, не в таких количествах и, может быть, не такого качества, как сами «баварцы», но пьём же! И вот теперь надо перестать пить…

          Что должно случиться, чтобы личные интересы перестали конфликтовать с государственными? Чтобы категория «успех» была вытеснена долгом?

          «Странная» большая война должна стать Отечественной.

          Произойдёт ли это превращение в наших умах? Или будем дожидаться, чтоб «умные ракеты» Трампа покорили «весьма глупые-с»?..


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