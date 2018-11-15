Что написать в настоящую жизнь, у которой цена – смерть

Взгляд
29 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 13:29  |  vz.ru
Разделы

Как США заставляют Россию отказываться от доллара

США сами зарывают доллар в ямуФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Еще пару десятилетий назад доллар был для России «наше все», как и для всего остального мира. Какое-то время назад в российском быту американская валюта практически прекратила хождение. И вот теперь прямо на наших глазах доллар стремительно теряет авторитет даже у российского бизнеса. И виной тому, как ни парадоксально, сами Соединенные Штаты. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Запад решил закрыть глаза на керченский инцидент

Порошенко мечтал увидеть новую волну санкций Запада против России, но потерпел неудачуФото: Mikhail Palinchak/Reuters
Планы Порошенко проваливаются один за другим. Сначала не удалось ввести на Украине военное положение в нужном ему формате, а теперь Франция и Германия не поддержали план новых антироссийских санкций. Идею торпедировали на уровне руководящих органов Евросоюза. Почему на сей раз Запад решил не поддерживать стремление Киева вновь навредить России? Подробности...
Перейти а раздел…

За что США мстят пойманным в Венгрии «русским торговцам оружием»

Венгерские правоохранительные органы арестовали российских граждан, но передали их в Москву, а не в ВашингтонФото: Ognen Teofilovski/Reuters
Совершенно голливудская история вокруг «русских, которые торговали оружием и наркотиками», разразилась в Венгрии. Выдачи подозреваемых потребовали Соединенные Штаты, но самое поразительное, что Будапешт отправил «торговцев оружием» в Москву. Почему Венгрия столь дерзко пошла наперекор США и как происходящее связано с войной в Сирии? Подробности...
Перейти а раздел…

Трамп довел коллегу из Мексики до национального позора

Мексиканцы ненавидят Трампа и ждут от нового президента Обрадора защиты своей национальной гордостиФото: Carlos Garcia Rawlins/Reuters
К югу от Соединенных Штатов скандал: мексиканцы переживают «окончательное» и «беспримерное» унижение от всё тех же США. По крайней мере, если верить местным СМИ. В Мексике ненавидят Трампа, но еще больше ненавидят собственного президента, считая, что по отношению к Вашингтону он ведет себя как «холуй». И вот теперь его «холуйство» привело к «национальному позору». Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Что написать в настоящую жизнь, у которой цена – смерть

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Неужели не слышали поговорки «Хочешь мира – готовься…» Или нет, стоп, давайте проголосуем: а) к обнимашкам; б) к новогодним скидкам; в) к совещанию по вопросу увеличения роста продаж; г) к мировому чемпионату по надуванию розовых пони. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Что не учли украинские планировщики операции в Керченском проливе

Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Просмотрел все известные материалы по ситуации вокруг Крымского моста и действиям украинских кораблей. Неожиданно пришел к мысли: а украинский замысел прорыва был не столь уж бредовым, как поспешно утверждали некоторые «эксперты». Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев

Николай II – отец-основатель русской авиации

Егор Холмогоров, Публицист
Сторонники советской ностальгии люто ненавидят знаменитого полярника адмирала Колчака, называя его «кровавым палачом и убийцей», и по сему случаю требуют не увековечивать его памяти. Но тогда, простите, не имеет права на память кровавый палач и убийца Папанин. Подробности...
Обсуждение: 83 комментария
    Перейти а раздел…

    Самые секретные подлодки России

    Как пропаганда заставляет поверить в «японские Курилы»

    Обсуждение: 19 комментариев

    Кто и как хочет остановить «Северный поток – 2»

      Перейти а раздел…

      В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»

      Старейший в Москве, построенный еще в 1923 году стадион «Динамо» полностью обновился. Теперь он объединит под своей крышей сразу два объекта — стадион, рассчитанный более чем на 26 тыс. зрителей, и малую спортивную арену вместимостью до 14 тыс. человек. Обновление обошлось в 9 млрд рублей
      Подробности...

      Россия сделала шаг к выпуску нового военно-транспортного самолета

      На фото – первый легкий военно-транспортный самолет нового поколения Ил-112В. Во вторник машина впервые покинула сборочный цех, и теперь ей предстоит целая серия испытаний. Россия впервые после развала СССР начинает производство самолетов данного класса
      Подробности...

      Умер Бернардо Бертолуччи

      Итальянский оскароносный кинорежиссер, сценарист, драматург Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 77 лет. Особую известность получила его лента «Последнее танго в Париже». В последние годы он тяжело болел и передвигался на автоматической инвалидной коляске
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Кремль отреагировал на призыв Порошенко ввести корабли НАТО в Азовское море
          США подтвердили встречу Путина и Трампа на G20Кремль отреагировал на призыв Порошенко ввести корабли НАТО в Азовское мореЧетвертый дивизион С-400 встал на дежурство в КрымуСорваны сроки начала поставок газа по «Турецкому потоку» в Европу
          Брюссель подтвердил отказ Германии и Франции ужесточать санкции против РоссииНаместник Киево-Печерской лавры пожаловался на власти УкраиныУ русского рэпа появились высокопоставленные защитникиМВФ выдвинул Украине ультиматум по новому кредиту
          Известный украинский вратарь резко раскритиковал на русском языке местных политиковСтало известно об условиях содержания арестованных украинских моряковВ России отменили обязательность знака «Шипы»Заслуженный учитель России заступился за девочку с голубыми волосами

          Главная тема


          Как США заставляют Россию отказываться от доллара

          для тех, кто в танке


          Командующий ВМС Украины пообещал освободить задержанные Россией корабли

          «не должно было произойти»


          Трамп задал вопрос о действиях кораблей Украины в Керченском проливе

          «немедленно деэскалировать»


          Евросоюз дал России рекомендации по Керченскому проливу

          Видео

          «разведка знает»


          Украинский офицер посмеялся над «фейковой силой» России в Крыму

          парижский договор


          Финляндия разъяснила позицию по вопросу претензий на Карелию

          впервые после ссср


          Россия создает замену устаревшим украинским самолетам

          армия и вооружение


          Против кого Япония создает первый после Перл-Харбор авианосец

          валютная политика


          Россия нашла еще один путь отказа от доллара

          «персонал из Одессы»


          Игорь Димитриев: Украина украла у нас целое поколение наших же ребят

          «война идентичностей»


          Егор Холмогоров: Николай II – отец-основатель русской авиации

          «почему же снимает порнуху?»


          Дмитрий Дабб: Бертолуччи вызывал у советской цензуры тяжелый разрыв шаблона

          на ваш взгляд


          Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?


          Лев Пирогов

          Что написать в настоящую жизнь, у которой цена – смерть

          Лев Пирогов
          публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
          		 29 ноября 2018, 11:28

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Философ Василий Розанов, разглядывая перекошенные от разнообразных чувств лица сограждан, приветствующих Февральскую революцию: «Свобода! Мир народам! Ля-ля тополя!» – выдал чеканную формулу: «Русь слиняла в два дня. Самое большее – в три».

          С тех пор много воды утекло. Прогресс, елки-палки! Сегодня, чтобы «слинять» – какие там два-три дня! – достаточно щелчка пальцами. Пять минут в интернете.

          На какой чудовищный развод мы повелись…

          Некая дама, выступающая в Сети под ником «Блоха в свитере», опубликовала в личном блоге пост. Краткое содержание: ребёнку-четверокласснику задали написать письмо отцу на фронт (ну вот если бы была война и отец был на фронте). Ребёнок написал «Здравствуй, папа…» – и плачет.

          Замечательный ребёнок, я считаю.

          Фото: Александр Лактионов/«Письмо с фронта»

          Что было дальше. Блог-платформа поставила эту запись «на продвижение», почуяв хайп. И не просчиталась. Блог-платформы хорошо знают нас, дураков. Через день от новости полопались резинки трусов у всего интернета.

          Каждый, подозревая в собеседнике ещё большего идиота, чем он сам, громко, по складам повторяет соседу:

          – На фронт! В две тысячи! Восемнадцатом! Году!

          Мол, где фронт и где сытые, розовенькие, благополучненькие, тьфу-тьфу-тьфу, мы. Какой глупый анахронизм. Какой ужасный совок!

          …А оно ж ещё и антипедагогично! Ребёнок плачет – разве можно (в две тысячи! восемнадцатом! году!) допустить такое? Возмутительно! До чего же мы дожили, товарищи? Это что ж, детишек к войне готовят?

          Газеты и новостные сайты рвут скандальную новость друг у друга из рук. Обзванивают «экспертов». Эксперты потеют и надувают щёки: «Тема войны очень важна, но не стоит погружать детей в такую страшную ситуацию искусственно, на примере их самых близких».

          Ну, блин... Ладно эксперты, они существа простые, дудят в то, что им подставили. Но мы-то? Неужели не понимаем, что, если «тема важна», то именно на самых важных, самых главных примерах она объясняется?

          Неужели никогда не слышали поговорки «Хочешь мира – готовься…»

          Или нет, стоп, давайте проголосуем. Выберите вариант продолжения:

          а) к обнимашкам;

          б) к новогодним скидкам в торговом центре;

          в) к совещанию по вопросу увеличения роста продаж;

          г) к мировому чемпионату по надуванию розовых пони...

          Война – это страшно. Страшно не где-то там по телевизору или в учебнике, «по звонку забыли». Это действительно страшно. Страшно не кому-то – тебе.

          Война – это больно. И хотя я не большой поклонник нынешних учебников литературы, конкретно это задание (4-й класс, программа «Перспектива») подано хорошо. Репродукция картины Лактионова «Письмо с фронта». Стихотворение. Фотография ветеранов войны. И лишь подытоживает тему это задание.

          Плакать – представив себе вживую то, о чём читаешь или пишешь, – это нормально. Это и есть литература.

          Задание поймут и воспримут не только ученики, чьи семьи приехали из Донбасса или из Сумгаита, не только те, чьи семьи ходят на «Бессмертный полк» с фотографией прадеда. Его правильно воспримут и те, кому в нежном возрасте читали «Горячий камень» или «Поход» Гайдара, а не только Финдуса и медвежонка Паддингтона.

          Если у ребёнка нет лакуны в домашнем – именно домашнем! – патриотическом воспитании, если его родители и дедушка с бабушкой родом не из очереди в «Макдоналдс» и не из фитнес-клуба с солярием, он с этой темой справится.

          В наш детский журнал, где я работаю, дети присылают свои произведения. Нередко это бывают произведения о войне. Не «учительские», не родительские и не сплагиаченные – а очень трогательные, корявые и искренние. Откуда-то же это берётся?

          А когда мы рассказали о подвиге Александра Матросова, сразу несколько юных читателей назвали в своих письмах эту публикацию лучшей в номере (чего мы, кстати, совершенно не ожидали).

          Это – дети. Дети, о которых так пекутся протестуны против «письма отцу». Детям это нормально.

          Другое дело взрослые с откормленными тараканами в голове. Когда мы напечатали рассказ «Прощай, оружие», в котором мальчик, воспитанный отцом-офицером, сталкивается в непримиримом конфликте со школьной чиновницей, выпестованной либеральными методичками, среди наших взрослых разгорелся скандал нешуточный.

          Один папочка даже сочинил и прислал художественный памфлет, в котором описывал (по воображению), как в редакцию нашего журнала пришёл «человек в сером костюме» и дал нам это задание. И как я потел и отводил глаза, публикуя этот рассказ. Предавая, стало быть, его деток – наших верных читателей.

          Глупый папочка... Я сам в сером костюме. У меня у самого детки. И я хочу, чтобы сын вырос мужчиной, а дочь – женщиной, а не наоборот, как это сегодня у некоторых принято.

          Сын, кстати, занимался по другому учебнику. Мы «письмо на фронт» не писали. Надо будет дождаться выходных и предложить ему это задание. Да что сын… Что бы я сам написал? Что бы вы написали?

          Давайте подумаем...

          Может, все дело в том, что нечего нам отсюда – из «две тысячи! восемнадцатого!» – написать туда, в эту страшную, тяжелую, но такую настоящую жизнь, у которой цена – смерть?

          Помните, было в советские времена такое веяние – замуровывать в фундаменты памятников «письма в будущее». Типа, «комсомольцам 2018-го от комсомольцев 1968-го». Полтора года назад писатель Дмитрий Ольшанский задумался: а если б можно было сделать наоборот – отправить письмо в прошлое, от нынешних «комсомольцев»? Каким бы оно было?

          Вот что у него тогда получилось:

          «Здравствуйте, дорогие предки!

          У нас через 50 лет все хорошо. Мы теперь умеем ездить на электрическом колесе – это такой самокат на батарейках, а еще каждый может сфотографировать свою тарелку или ногу переносным телефоном, а потом отправить эту фотографию на домашнюю ЭВМ, и всем показать, и все напишут, что им нравится твоя тарелка и твоя нога. А больше ничего нового пока не изобрели. Космические корабли, правда, летают куда-то, но как-то так получается, что нога на фотографии интереснее, чем занудный космический корабль. Джон Леннон умер, зато Пол Маккартни жив, а КВН по телевизору так и ведет Масляков. Не очень-то много всего изменилось, если честно.

          Но только знаете, что... Вам бы тут ужасно понравилось. Вы бы тут просто прибалдели и кайфанули. Можно так сказать, да? Тут на каждом углу пиво холодное. Бары везде, а в них виски. Ну, дороговато, конечно, но не очень. Косметика для девочек всякая, чулки. 

          Передайте, пожалуйста, Маше, что коммунизм не наступит. Ей одной у вас, кажется, это было важно – чтобы он наступил. Но зато она и в 68 будет красивая, а это главное. А ваши настоящие мечты сбудутся. Все-все, и даже фирмовые джинсы. Вы, главное, не помирайте там раньше времени. Мы-то уже не умеем быть такими веселыми, как вы. Мы стали занудные, как космический корабль через 50 лет. Сидим, фотографируем ногу. Но мы вас тут очень любим и ждем».

          Конец цитаты. Гуманизм побеждает пошлость нынешней жизни. Но всё-таки это письмо в мирное время. А что напишешь на фронт отцу? Ну не про самокат же? Не знаю. О ценах на хлеб, наверное? Если он не по карточкам...

          Но уж, во всяком случае, не о том, что «я пишу это письмо и плачу». Не о том, как тебе тоскливо и страшно. Ведь как бы тебе ни было тяжело – ему сейчас тяжелее. Не потому, что там стреляют и убивают. А потому – что он же отец. Он думает, что будет с нами, если его убьют.

          Давай-ка сделаем так!.. Напишем, как у нас всё хорошо. Как ты позавчера получил пятёрку по математике за пример из четырёх действий. И что биология тебе хорошо даётся. И пусть он не переживает – ты помогаешь маме. А сестрёнка такая умная! Точно будет ещё лучше учиться...

          Пусть ему станет чуть-чуть спокойнее. Пусть он почувствует: что бы с ним ни случилось – с вами всё будет хорошо. И вы всегда будете…

          Нет, не «будете». Вы всё время любите и ждёте его. Давай так и напишем.

          Давай, сынок.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          Как буква «Ё» разделила российское общество

          Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
          Если вдуматься, букву «Ё» вполне можно воспринимать как эмблему извечной русской тяги к делению на лагеря и партии, на тех, кто «за», и тех, кто «против» — и непримиримой борьбы между ними. Подробности...

          Что не учли украинские планировщики операции в Керченском проливе

          Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
          Просмотрел все известные материалы по ситуации вокруг Крымского моста и действиям украинских кораблей. Неожиданно пришел к мысли: а украинский замысел прорыва был не столь уж бредовым, как поспешно утверждали некоторые «эксперты». Подробности...
          Обсуждение: 27 комментариев

          Николай II – отец-основатель русской авиации

          Егор Холмогоров, Публицист
          Сторонники советской ностальгии люто ненавидят знаменитого полярника адмирала Колчака, называя его «кровавым палачом и убийцей», и по сему случаю требуют не увековечивать его памяти. Но тогда, простите, не имеет права на память кровавый палач и убийца Папанин. Подробности...
          Обсуждение: 83 комментария

          «Единой России» предложено обновление

          Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, кандидат исторических наук
          Развивая собственную сеть первичных отделений, активно взаимодействующих с активными местными жителями, «Единая Россия» может получить серьезный ресурс для предвыборных кампаний любого уровня. Дело не только в выборах. Подробности...
          Обсуждение: 6 комментариев

          Как Тунгусский метеорит готов помочь России

          Михаил Ковалев, политический аналитик, автор концепции «мягкой силы» Russian Cat Diplomacy
          У России есть десятки и сотни миллионов «спящих» союзников на Западе, давайте уже их разбудим. Все для этого готово, надо лишь объяснить, кому что делать. Подробности...
          Обсуждение: 6 комментариев

          Россия – последний оплот свободы слова

          Андрей Бабицкий, журналист
          У нас в стране отсутствуют табу на тематику, связанную с так называемыми гендерными проблемами, нет позитивной дискриминации по расовому признаку – сохраняется возможность без всяких опасений задеть чувства просвещенного либерального истеблишмента. Подробности...
          Обсуждение: 9 комментариев

          Порошенко сменил своё безвыходное положение на военное

          Виталий Саутёнков, депутат Одесского областного совета VII созыва
          Хотя формально предусмотрено, что военное положение вводится на 30 дней, нечеткость указанной нормы может стать основанием для того, чтобы установить режим до окончания вооруженного конфликта. А тем временем люди бросились скупать гречку. Подробности...

          США вкладываются в войну, чтобы не умереть

          Дмитрий Родионов, политолог
          Трамп еще в период своей предвыборной кампании обещал перестать вмешиваться в дела других стран. Но вместо этого балансирует на грани втягивания Америки в новые войны. Почему? Тому есть две причины. Подробности...
          Обсуждение: 5 комментариев

          Украина украла у нас целое поколение наших же ребят

          Игорь Димитриев, политический эмигрант
          Пару дней назад приехал персонал из Одессы. Улыбчивые парни, какими и должны быть одесситы. «Прямо как Европа, – говорят. – Мы-то думали, тут мрак». Было понятно, что дома им была доступна чудовищно искаженная версия «русского мира». Подробности...
          Обсуждение: 50 комментариев

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............