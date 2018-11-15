Доренко рассказал о возмутившем его задании для школьников

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко в соцсетях заявил, что российских школьников «готовят к войне».

«Россия, XXI век. На ссылке в этом посте вы видите, что родители советуются друг с другом по поводу изысканного задания школы – написать письмо папе, который ушел на фронт. Русским детям в школах дают задание написать письмо своему папе на фронт. Детей готовят к войне», – написал Доренко в своем Telegram-канале Расстрига.

Ранее мама одной из петербургских четвероклассниц сообщила в Livejournal, что детям дали задание написать письмо отцу на фронт. Женщина отметила, что ее дочь «уронила ручку и зарыдала в голос».

Задание можно найти в учебнике «Литературное чтение» для четвертых классов авторства Л.Ф. Климановой, Л.А. Виногорадской и М.В. Бойкиной. Учебник выпущен издательством «Просвещение» совместно с Российской академией наук и Российской академией образования, сообщает издание «Озерск 74».

Ранее президент России потребовал не допускать снижения объемов изучения русского языка в школах.