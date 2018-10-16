Катитесь к чёрту с вашим половым воспитанием

В России секс есть. И, по данным проведенного только что опроса ВЦИОМ, 60 процентов россиян поддерживают идею ввести уроки полового воспитания в школах.

Бедные чистые и неиспорченные россияне!..

30 лет жизни в «обществе потребления» ничему не научили их. Казалось бы, давно пора зарубить на носу: что-то предлагают – беги. Подключить автоплатеж, перейти на новый удобный тариф? Ни в коем случае. Получить «выгодную кредитную линию» в банке? Беги, не оглядывайся: это смертушка твоя ходит.

Вот взять половое воспитание. Кто им займется? Специалисты, конечно. Те, у кого болит. Те, кто уже давно занимается этой «отраслью педагогики».

Разумеется, эти специалисты будут так или иначе связаны с Высшей школой экономики, которая заправляет в нашей системе образования всем «прогрессивным» (да и вообще всем, кроме министра, но над этим они работают).

И выльется их половое воспитание, во-первых, в увлекательный рассказ о соитии, во-вторых, в равноправие полов, а в-третьих, в равноправие «ориентаций». Ну, то есть, в феминизм и гомосексуализм. Две «базовых ценности».

Может ли быть иначе? Может. И начинаться правильное половое воспитание должно не в пятом–шестом классах, как наивно полагают с подачи ВЦИОМ большинство опрошенных, а с детского сада. «Безопасный секс», который стоит у нас во главе угла, когда мы об этом думаем, начинается с двух простых вещей. С мужественности у мальчиков и скромности у девочек. Именно этому и надо учить.

Мужественность – это когда мальчик (если он здоров) принципиально не садится в общественном транспорте, даже если устал, даже если есть свободные места. Потому что он мужчина. Потому что он – сильный. Он потерпит. Потерпит он и так называемые женские капризы, потому что сызмальства приучен к великодушному и покровительственному (а не «равноправному») отношению к девочке, к женщине.

Женщина – хрупкая ценность, ее надо беречь. Всегда, во всем, наперекор своему характеру, своим обидам и своему хотению. И тогда, когда наступит час икс (потребуют своего гормоны).

О том, что такое скромность, лучше расскажут женщины. А я лишь спрошу – возможно ли правильное половое воспитание в потребительском обществе, визуальная культура которого сочится сексуальным соблазном? Когда отовсюду – с рекламных плакатов и телеэкранов – вопит плоть? Когда теледивы в новогодних программах думают не о том, как одеться, а о том, как получше раздеться? Где утоление желания, плотского в том числе, возведено в идеал?

Не думаю, что возможно. Думаю, что школьное половое воспитание будет свалено туда же, в эту потную блесточно-капроновую кучу под названием «российская культура».

Так что все очень просто. Я не верю в способность и готовность нынешних государственных институтов «сексуально воспитывать» моих сына и дочку. Я своих детей им не доверяю. Со всем, что детям в жизни понадобится, мы с женой пока что справимся сами, без ВШЭ.

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Хотя правильное, идеально-недостижимое половое воспитание на «государственном уровне», конечно, было бы необходимо. Но пока нет даже намеков на то, что наше государство к этой задаче как-то готовится. Максимум, на что наших «половых воспитателей» может хватить (помимо феминизма и гомосексуализма, конечно), это на рассказ о противозачаточных таблетках и презервативах.

Мы сейчас подобны жителям средневековых городов, считавших чуму и холеру Божьей карой, от которой, кроме молитвы и клювастой маски с дымарем, ничто не поможет. Потому что слова «гигиена» еще не знали.

Мы слово знаем, но эта параллель нам даже в головы не приходит. Мы думаем, что живем в «цивилизованном обществе», с макбуками, фейсбуками и «свободой совести», а на самом деле – барахтаемся в гнилостной помойке, подобно средневековым нищим.

И наше «воспитание» будет сведено к передаче детям нищенских «уроков мастерства»: как растравлять язвы да скулить пожалобнее.

«У папы есть палочка, а у мамы дырочка» – цитата из книжки о «половом воспитании» для дошкольников, выпущенной лет десять назад в нашем многострадальном (и все мало ему) отечестве.

Ну, есть и есть. Отлично. Катитесь к черту.