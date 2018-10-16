Катитесь к чёрту с вашим половым воспитанием

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16 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 19:15  |  vz.ru
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Повлияет ли скандал между Сечиным и независимыми АЗС на цену бензина

Заморозка цен на бензин привела к схватка Сечина с независимыми АЗС Фото: Максим Богодвид/РИА «Новости»
Между независимыми АЗС и нефтяниками разгорелся настоящий скандал. Первые обвиняют вторых в создании искусственного дефицита и росте цен в ряде регионов. В ответ глава «Роснефти» нашел признаки монополизма у независимых АЗС. Для кого и с какой целью устроили этот спектакль игроки топливного рынка?  Подробности...
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Православный раскол довел Порошенко до истерики

Порошенко выпрашивал у Фанара «единую независимую церковь», но получает явно не тоФото: Lefteris Pitarakis/AP/ТАСС
Глава киевской светской власти Петр Порошенко сорвался на крик, когда говорил с митрополитом Онуфрием, главой единственной признанной церкви Украины – УПЦ МП. Непочтительное поведение президента понятно: православные явно не идут у него на поводу. Но и с устроителями «украинской автокефалии» из стамбульского района Фанар у Порошенко не все гладко. Что может получить Киев вместо желаемой «единой поместной украинской церкви»? Подробности...
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Россия дозрела до сексуального просвещения в школах

То, что идея секс-просвета в школах непопулярна в России, – мифФото: Артем Геодакян/ТАСС
Порядка 40% граждан РФ считают сексуальное просвещение детей за школьной партой «скорее необходимой», а 24% – «определенно необходимой» мерой. Категорически против этого выступают только 12%, еще 15% такую идею «скорее не поддерживают». Как нужно понимать эти цифры? Означают ли они, что наше общество готово пойти по пути Западной Европы? А если да, как далеко мы способны зайти? Подробности...
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Нужно ли России перекрывать Украине Азовское море

Украинские власти просто используют неопределенный статус Крыма и Керченского пролива в международных отношениях, чтобы устраивать провокации в Азовском мореФото: navy.mil.gov.ua
Россия может принять меры для защиты интересов своих мореплавателей в Азовском море, предупредил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя очередной виток кризиса в российско-украинских отношениях. Российские сенаторы пошли дальше и пригрозили перекрыть Азовское море для украинских судов. Стоит ли Москве идти на столь резкий шаг? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Катитесь к чёрту с вашим половым воспитанием

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Казалось бы, давно пора зарубить на носу: что-то предлагают – беги. Получить «выгодную кредитную линию» в банке? Беги: это смертушка твоя ходит. Вот взять половое воспитание. Кто им займется? Специалисты, конечно. Те, у кого болит. Подробности...
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Есть места и получше вашего рая

Александр Баунов, главный редактор Carnegie.ru
Если вдруг Россия поднимется в рейтинге медицинских услуг, городской среды или качества дорог, о них появятся критические размышления. Потому что, если Россия поднимается в каком-то рейтинге, вероятно, с рейтингом что-то не так. Подробности...
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России необходимо производство, а не налоги для богатых

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        От кого вы впервые узнали о сексе?
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          От кого вы впервые узнали о сексе?


          Лев Пирогов

          Катитесь к чёрту с вашим половым воспитанием

          Лев Пирогов
          публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
          		 16 ноября 2018, 17:29

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          В России секс есть. И, по данным проведенного только что опроса ВЦИОМ, 60 процентов россиян поддерживают идею ввести уроки полового воспитания в школах.

          Бедные чистые и неиспорченные россияне!..

          30 лет жизни в «обществе потребления» ничему не научили их. Казалось бы, давно пора зарубить на носу: что-то предлагают – беги. Подключить автоплатеж, перейти на новый удобный тариф? Ни в коем случае. Получить «выгодную кредитную линию» в банке? Беги, не оглядывайся: это смертушка твоя ходит.

          Вот взять половое воспитание. Кто им займется? Специалисты, конечно. Те, у кого болит. Те, кто уже давно занимается этой «отраслью педагогики».

          Разумеется, эти специалисты будут так или иначе связаны с Высшей школой экономики, которая заправляет в нашей системе образования всем «прогрессивным» (да и вообще всем, кроме министра, но над этим они работают).

          Фото: кадр из видео

          И выльется их половое воспитание, во-первых, в увлекательный рассказ о соитии, во-вторых, в равноправие полов, а в-третьих, в равноправие «ориентаций». Ну, то есть, в феминизм и гомосексуализм. Две «базовых ценности».

          Может ли быть иначе? Может. И начинаться правильное половое воспитание должно не в пятом–шестом классах, как наивно полагают с подачи ВЦИОМ большинство опрошенных, а с детского сада. «Безопасный секс», который стоит у нас во главе угла, когда мы об этом думаем, начинается с двух простых вещей. С мужественности у мальчиков и скромности у девочек. Именно этому и надо учить.

          Мужественность – это когда мальчик (если он здоров) принципиально не садится в общественном транспорте, даже если устал, даже если есть свободные места. Потому что он мужчина. Потому что он – сильный. Он потерпит. Потерпит он и так называемые женские капризы, потому что сызмальства приучен к великодушному и покровительственному (а не «равноправному») отношению к девочке, к женщине.

          Женщина – хрупкая ценность, ее надо беречь. Всегда, во всем, наперекор своему характеру, своим обидам и своему хотению. И тогда, когда наступит час икс (потребуют своего гормоны).

          О том, что такое скромность, лучше расскажут женщины. А я лишь спрошу – возможно ли правильное половое воспитание в потребительском обществе, визуальная культура которого сочится сексуальным соблазном? Когда отовсюду – с рекламных плакатов и телеэкранов – вопит плоть? Когда теледивы в новогодних программах думают не о том, как одеться, а о том, как получше раздеться? Где утоление желания, плотского в том числе, возведено в идеал?

          Не думаю, что возможно. Думаю, что школьное половое воспитание будет свалено туда же, в эту потную блесточно-капроновую кучу под названием «российская культура».

          Так что все очень просто. Я не верю в способность и готовность нынешних государственных институтов «сексуально воспитывать» моих сына и дочку. Я своих детей им не доверяю. Со всем, что детям в жизни понадобится, мы с женой пока что справимся сами, без ВШЭ.

          Хотя правильное, идеально-недостижимое половое воспитание на «государственном уровне», конечно, было бы необходимо. Но пока нет даже намеков на то, что наше государство к этой задаче как-то готовится. Максимум, на что наших «половых воспитателей» может хватить (помимо феминизма и гомосексуализма, конечно), это на рассказ о противозачаточных таблетках и презервативах.

          Мы сейчас подобны жителям средневековых городов, считавших чуму и холеру Божьей карой, от которой, кроме молитвы и клювастой маски с дымарем, ничто не поможет. Потому что слова «гигиена» еще не знали.

          Мы слово знаем, но эта параллель нам даже в головы не приходит. Мы думаем, что живем в «цивилизованном обществе», с макбуками, фейсбуками и «свободой совести», а на самом деле – барахтаемся в гнилостной помойке, подобно средневековым нищим.

          И наше «воспитание» будет сведено к передаче детям нищенских «уроков мастерства»: как растравлять язвы да скулить пожалобнее.

          «У папы есть палочка, а у мамы дырочка» – цитата из книжки о «половом воспитании» для дошкольников, выпущенной лет десять назад в нашем многострадальном (и все мало ему) отечестве.

          Ну, есть и есть. Отлично. Катитесь к черту.

          На ваш взгляд

           
          От кого вы впервые узнали о сексе?





          Обсуждение: 9 комментариев


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