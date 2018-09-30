Онищенко предложил рассказывать школьникам о вреде мастурбации

По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по образованию и науке, в среде молодежи получила широкое распространение проблема мастурбации и онанизма, с которой депутат предлагает бороться на уровне образовательных учреждений и семьи.

По словам Онищенко, объективная проблема состоит в том, что созревание детей наступает достаточно рано, после чего «появляются большие ножницы» между половым созреванием и возможностью официально вступать в межполовые контакты, сообщает сайт радиостанции «Говорит Москва».

По мнению Онищенко, с этой проблемой сталкиваются многие подростки, а провоцирует подростков к мастурбации размещаемая в интернете информация.

Депутат считает, что решению проблемы мешают «ханжество», замалчивание «проблем полового возраста» и отсутствие культуры адекватного воспитания детей.

«В рамках общего полового воспитания детей это нужно делать, объясняя пагубу, потому что здесь есть риск определенный к половому здоровью ребенка, как мальчика, так и девочки», – предупреждает бывший главный государственный санитарный врач России.

Онищенко считает, что по этому вопросу необходимо проводить работу с родителями, «которые при нормальном отношении в семье, могут это явление отследить и соответствующим образом спрофилактировать и смягчить».

По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по образованию и науке, рассказывать о вреде онанизма в школах стоит, прежде всего, в «гиперурбанизированных» регионах, «где к этому вопросу достаточно фривольно относятся».

При этом депутат отметил, что, например, в мусульманской республике эту инициативу «мягко говоря» не поймут.