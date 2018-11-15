Россияне оценили идею уроков полового просвещения в школах

Большинство россиян – 60% – высказались в поддержку идеи введения уроков полового просвещения в школах, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, 21% россиян «полностью» и 39% «скорее» поддерживают введение уроков полового воспитания в школе. Категорически против инициативы высказались 12% россиян, еще 15% признались, что появление таких курсов «скорее не поддерживают», передает ТАСС.

47% россиян уверены, что наиболее приемлемым и эффективным способом сексуального просвещения молодежи являются беседы с родителями, на втором месте – консультации у врачей-специалистов (37%). 36% россиян считают, что лучшим источником такой информации является научно-популярная литература, причем с 2014 года уровень доверия к ней существенно вырос – с 26% до 36% в этом году.

Специальные учебные курсы в школе, напротив, теряют позиции: если в 2014 году к такому виду сексуального просвещения склонялись 40% опрошенных, то в 2018 году – 30%. Почти четверть россиян считает, что учить лучше на собственном опыте (24%).

Почти две трети (63%) опрошенных полагают, что лучшее время для сексуального просвещения и рассказа о методах контрацепции – средние классы школы (5-9 классы). Еще четверть (24%) опрошенных полагает, что рассказывать об этом нужно старшеклассникам. По 3% респондентов высказались за обсуждение этой темы в начальных классах или уже после окончания школы. Еще 3% уверены, что об этом вообще не нужно говорить.

При этом 69% респондентов высказались за то, чтобы о методах контрацепции в школах должны рассказывать врачи и медицинские работники. Еще 23% считают это делом школьных психологов, только 4% отмечают, что этим следует заниматься школьным учителям.

68% опрошенных заявили, что планируют сами говорить на тему полового воспитания со своими детьми, а 27% ответили отрицательно.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, большинство россиян (61%) считают, что центральным вопросом в половом воспитании молодежи должна стать нравственная сторона ранних сексуальных отношений и воспитание чувства ответственности за свои поступки.

С 44% в 2014 году до 53% в 2018 году выросла доля тех, кто считает приоритетом в сексуальном просвещении донесение информации о средствах и методах предупреждения венерических заболеваний, а также с 41% до 46% – о средствах и методах предупреждения беременности.

Еще 43% респондентов выступают за то, чтобы центральными темами в сексуальном просвещении были вопросы влияния ранней сексуальной жизни на здоровье будущих мам и детей (рост с 34% в 2014 году) и влияние добрачных сексуальных отношений на создание семей, дальнейшую сексуальную жизнь (36%).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» методом телефонного интервью проведен 28 октября 2018 года. В нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. В опросе приняли участие 1600 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Напомним, вице-премьер Татьяна Голикова заявляла о том, что о методах контрацепции детям нужно рассказывать уже в школе. В свою очередь министр просвещения Ольга Васильева отмечала, что эта тема должна обсуждаться в рамках семьи.

Недавно в России разгорелся скандал на фоне новостей о беременности 12-летней девочки в Москве. Позже в столице произошел другой громкий случай – на этот раз из-за первоклассницы с вибратором.