Эксперты объяснили, как избежать подростковой беременности

«Пока родители и школа боятся слова «секс», дети будут черпать информацию откуда угодно, и в головах будет куча мифов о контрацепции. Типа «в первый раз забеременеть нельзя», – заявила газете ВЗГЛЯД феминистка Анна Федорова, комментируя скандал с забеременевшей 12-летней школьницей.

Эксперты объяснили причины ранней подростковой беременности, и дали советы родителям, как ее избежать. Поводом послужила беременность 12-летней школьницы, которая забеременела от 15-летнего друга семиклассницы, который растет в детском доме. Он помогал ей делать уроки и ходил к ней в гости.

«Отец и мать ребенка находятся в подростковом периоде. Это всегда кризисный период, период полового созревания. Почему психологи бывают обеспокоены беременностью подростков? Потому что самим подросткам в эти периоды тяжело жить, а дело еще осложняется сложнейшей гормональной перестройкой, родами. Мы знаем, что у 50% женщин в детородном возрасте после родов фиксируется постродовая депрессия, и конечно, если эмоциональное состояние подростков и так нестабильно, то беременность и роды могут лишь усугубить ситуацию», – сообщила газете ВЗГЛЯД специалист по семейным отношениям, психолог Наталья Зенцова.

По ее словам, именно поэтому специалисты не рекомендуют рожать подросткам, вкупе с недостаточно развитыми физическими данными беременность и роды подростков могут привести к печальным последствиям:

«Подростковый возраст опасен еще и тем, что у молодых людей недостаточно развит навык ответственного поведения и ответственного родительства, навыки принимать правильные решения в кризисных ситуациях, избегать острых углов, умение справляться со стрессами. Родителям предстоит налаживать быт, если они решат остаться вместе. Но многие подобные ситуации заканчиваются разрывом отношений, хотя есть единичные случаи, когда любовь несут через всю жизнь», – отметил психолог.

По словам Зенцовой, тот факт, что молодой человек из детского дома вступил в отношения с девочкой, может говорить о его одиночестве.

«Особенно сильно одиночество ощущается в подростковом возрасте. Возможно, этот парень мечтал обрести семью, и рождение ребенка – тот самый путь», – считает специалист.

Отмечается, что у девочки неполная семья, и ее мать много работает, чтобы обеспечить сына и дочь всем необходимым. Школьные педагоги характеризуют воспитанницу, как не очень благополучную.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что школьникам нужно рассказывать о контрацепции, чтобы предотвратить нежелательную подростковую беременность.

На предложение Голиковой отреагировала феминистка Анна Федорова:

«Наконец-то в правительстве начинают понимать, что сексуальное просвещение в школах - необходимо. Как показывает статистика, секспросвет в школах снижает количество нежелательных беременностей и ЗППП. Чем лучше подростки информированы, тем более разумно они себя ведут. Пока родители и школа боятся слова «секс», дети будут черпать информацию откуда угодно, и в головах будет куча мифов о контрацепции. Типа «в первый раз забеременеть нельзя. Поэтому инициативу Голиковой абсолютно поддерживаю», – заявила Федорова газете ВЗГЛЯД.

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов в разговоре с корреспондентом ВЗГЛЯД выдвинул свою идею о том, как избежать подобных инцидентов:

«Выход – не смотреть «Дом-2» и подобную, с позволения сказать, продукцию. Секретов нет, все понятно. Если уже произошло – вскармливать ребеночка, подать на алименты, парню 15 лет, уже может работать, и 25% платить, а матери помощь будет», – заявил протоирей.

Напомним, семиклассница пожаловалась на боль в животе во время уроков, у девочки поднялась температура, и они с мамой отправились больницу.

Врачи выяснили, что девочка находится на 22–23-й неделе беременности.

В августе министерство здравоохранения России сообщало, что в 2016 году зафиксировано 630 случаев беременности девочек в возрасте от 10 до 14 лет, в 2017 году – 275.