В московской школе разгорелся скандал из-за первоклассницы с вибратором

В одной из столичных школ первоклассница четыре дня носила на учебу вибратор, рассказывала одноклассницам, для чего используется секс-игрушка, и пыталась использовать ее по назначению; после того как в администрации школы не отреагировали на жалобы родителей, за дело взялась прокуратура.

Мать одной из учениц этой школы Вера Косова рассказала телеканалу «360», что об инциденте впервые услышала 27 октября, когда ей позвонили родители одноклассницы дочери. Девочка рассказала им о происходящем в школе и даже нарисовала «синий вибратор с кнопочками и щетинками».

«Так я узнала, что Аврора (имя ребенка изменено – прим. ВЗГЛЯД) из нашего класса принесла вибратор в школу и пыталась засовывать его в половые органы наших детей», – сказала Вера Косова, добавив, что ее дочь позже подтвердила рассказ одноклассницы.

Родители говорят, что еще большее удивление, чем сама эта история, вызвала реакция школьной администрации. Вера Косова рассказала, что они обращались к заместителю директора (с директором встретиться не удалось). «Мы побеседовали, она попросила никому не рассказывать, пообещав, что разберутся с ситуацией», – сказала Вера, добавив, что спустя неделю администрация школы никак не отреагировала.

Тогда родители составили коллективное письмо и направили его в органы опеки и попечительства, столичный департамент образования, а также в Измайловскую межрайонную прокуратуру.

«Не могу сказать, что девочка виновата. Виноваты ее родители, ее мама, раз Николь знает назначение этого предмета и рассказывает это нашим детям», – сказала Вера.

В обращении в прокуратуру говорится, что первоклассница Аврора в период с 1 по 26 октября постоянно выходила в туалет за другими девочками, «трогала их за интимные места» и угрожала избить, если они кому-то расскажут об этом. А 22 октября девочка принесла в школу вибратор.

Родители в письме надзорному ведомству отметили, что подобные происшествия делают детей «физическими и психическими инвалидами в шесть-семь лет». Они подчеркнули, что с детьми, у которых возникают проблемы с воспитанием, должны заниматься соответствующие специалисты. «Мы не желаем, чтобы наши дети ходили в такой класс», – написали родители.

Также они рассказали, что пытались обсудить проблему с мамой Авроры, но женщина не отвечала на звонки и игнорировала сообщения в мессенджере. Из-за бездействия администрации и матери ученицы родители попросили сотрудников ведомства принять меры прокурорского реагирования.

Вера Косова добавила, что когда с матерью девочки все же удалось связаться, ее пригласили в школу, чтобы обсудить ситуацию с другими родителями и руководством учебного заведения. «Но она к нам не пришла, появилась в среду и говорила с директором или замом. О чем, мы не знаем», – отметила женщина.

Директор школы заявила, что ситуацию расследует прокуратура, и никаких пояснений она давать не намерена.