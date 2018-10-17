Голикова выступила с предложением после скандала с беременной школьницей

Школьникам нужно рассказывать о контрацепции, чтобы предотвратить нежелательную подростковую беременность, считает вице-премьер Татьяна Голикова.

«Очень важно, как мне кажется, чтобы ранняя профилактика, раннее разъяснение мальчикам и девочкам было еще в школе, что такое контрацепция, к чему это может приводить, чтобы предотвратить нежелательную беременность еще в подростковом возрасте», – цитирует ТАСС выступление Голиковой в эфире канала «Россия-24».

По ее словам, за последние годы число абортов в России серьезно снизилось: в 2000 году было сделано 2,1 млн абортов, в 2017 году – 779 тысяч.

Она отметила, что по-человечески негативно относится к абортам, хотя существуют случаи, когда женщина вынуждена принять такое решение по медицинским показаниям.

«Но я хочу сказать, что мы имели печальный опыт советского времени, когда были введены запреты на аборты, и понятно, что уровень здравоохранения тогда был не такой, как сейчас, но тем не менее в 50-м году количество осложнений при абортах у женщин дошло до критической цифры в 70%. Тогда были приняты другие меры», – сказала она.

Ранее в четверг стало известно о беременности 12-летней девочки в Москве.

Школьница пожаловалась на боль в животе во время уроков, но врачи скорой особых проблем не обнаружили. На следующий день у девочки поднялась температура, и они с мамой отправились больницу, сообщает «МК».

Оказалось, что школьница находится на 22–23-й неделе беременности, а боли – ложные схватки. Ее перевели в родильное отделение с диагнозом «угроза прерывания беременности».

И мать, и дочь шокированы. Девочка сказала, что ничего не понимает и не помнит. Ее мать считает, что отцом ребенка может быть 15-летний друг девочки, который помогал ей с уроками.

В августе министерство здравоохранения России сообщало, что в 2016 году зафиксировано 630 случаев беременности девочек в возрасте от 10 до 14 лет, в 2017 году – 275.