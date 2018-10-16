Украина - это плохой мальчик, который задирает прохожих

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26 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 18:07  |  vz.ru
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Почему рубль перестал замечать обвал нефти

Что удерживает рубль от обвала вслед за нефтьюФото: Мудрац Александра/ТАСС
Баррель стоит уже меньше 59 долларов, что произошло впервые с октября 2017 года. Однако рубль продолжает оставаться невозмутимым наблюдателем обвала на нефтяном рынке. Это уникальная ситуация: рубль стал более зрелым, считает замглавы Минфина Алексей Моисеев. В чем же причина такой аномалии и как долго она продлится?  Подробности...
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Олег Кожемяко: Врать не надо было!

«Под обоснованные проекты государство может дать денег. А если ты не обосновываешь, не прописываешь – так их и нет. На глаз, что ли, отсыпать?»Фото: Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАСС
«Я имею право говорить: здесь у нас сейчас очень плохо», – заявил спецкору газеты ВЗГЛЯД и.о. главы Приморского края Олег Кожемяко. В регионе за «новыми красивыми мостами» проступает худшая по оснащенности на Дальнем Востоке социалка, которая требует неотложного внимания. При этом Кожемяко заверил, что на социальные программы «деньги есть». Подробности...
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Москвичи запретили собирать деньги для бездомных

Бомжи порой одним своим видом невольно провоцируют конфликты в обществеФото: Павел Лисицын/РИА «Новости»
Гражданские активисты одного из районов Москвы выступили против сбора денег в пользу бездомных. В ответ представители благотворительных организаций обвинили жителей в фашизме и призвали мэра Собянина снести «уродливый Савеловский район», где проживают активисты. Подробности...
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Порошенко пошел на срыв выборов президента Украины

Петр Порошенко сделал шаг к узурпации власти Фото: Ukrainian Presidential Office/
Xinhua/Global Look Press
Президент Украины Петр Порошенко нашел изощренный способ продлить срок своих истекающих полномочий. Провокация при участии военных кораблей в Керченском проливе, вероятно, позволит украинскому лидеру с крайне низким рейтингом популярности ввести военное положение и сорвать сроки выборов главы государства весной 2019 года. Поддержат ли в этом Порошенко партнеры по коалиции и страны Запада? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Украина - это плохой мальчик, который задирает прохожих

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Смысл провокации: президент маленькой державы получает возможность ввести чрезвычайное положение, отменить выборы, сохранив возможность «поцаревать» ещё, а наши геополитические «партнёры» смогут ужесточить санкции в ответ на «агрессию». Подробности...

Очень глупый план Порошенко

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Речь идет не о военном положении. Речь идет о попытке государственного переворота, который планирует Петр Порошенко и его ближайшее окружение с целью сохранить свою власть и избежать неминуемого поражения на выборах. Подробности...
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Изнасилованное Майданом общество не сможет помешать «демократии»

Андрей Манчук, политолог
Военное положение отменяет не только проведение выборов. В этот период критика власти становится преступлением. Но это, конечно, не диктатура – диктатура там, за поребриком. Смотрите, не перепутайте. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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    Самые секретные подлодки России

    Как пропаганда заставляет поверить в «японские Курилы»

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      Умер Бернардо Бертолуччи

      Итальянский оскароносный кинорежиссер, сценарист, драматург Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 77 лет. Особую известность получила его лента «Последнее танго в Париже». В последние годы он тяжело болел и передвигался на автоматической инвалидной коляске
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      Опубликованы кадры с места гибели в Сирии летчика Олега Пешкова

      Следственный комитет России опубликовал фото и видео с места гибели летчика Су-24М Олега Пешкова и вертолета спасательной группы в Сирии в 2015 году. На них запечатлены обломки воздушных судов и позиции террористов, с которых они вели огонь по российским военным
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      В РЖД показали новые плацкартные вагоны

      Российская студия представила новые вагоны с зонами персонального комфорта, созданные на базе общих и плацкартных. Согласно задумке, пространство должно отвечать всем запросам пассажиров. Внутри вагонов появится возможность отгородиться от соседей. В эксплуатации новые вагоны появятся в 2019 году
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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

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          на ваш взгляд


          Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?


          Лев Пирогов

          Украина - это плохой мальчик, который задирает прохожих

          Лев Пирогов
          публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
          		 26 ноября 2018, 17:35

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          «Подводная лодка в степях Украины» приступила к манёврам. Смысл провокации всем очевиден: президент маленькой независимой державы получает возможность ввести чрезвычайное положение и отменить выборы, сохранив возможность «поцаревать» ещё, а наши геополитические «партнёры» смогут ужесточить санкции в ответ на «агрессию».

          Классическая двухходовка: большие плохие мальчики посылают маленького позадирать прохожего в надежде, что тот ответит, и тогда они «вступятся за слабого». Лом, против которого нет приёма. Или есть?

          Почему-то мне эта история напомнила недавно прошедший скандал: в одной из школ учительницы, выведенная из себя несносным поведением ученика, выставила того из класса и надавала ему в коридоре оплеух, а кто-то заснял это на телефон. Ах, она негодяйка! Что там происходило перед оплеухами, не важно, этого мы не видели. Наши незатейливые сердца наполнились возмущением против «агрессора»…

          Не помню, чем там закончилось, но, думаю, учительница место потеряла. Двухходовка сработала. И ладно, если учительница была плохой. А если хорошей? Что, скажете, хорошая не поднимет руку на ребёнка, каким бы маленьким мерзавцем он себя не выказывал? Ну, может быть. Не знаю.

          А Россия – какая учительница?

          Фото: Михаил Маркив/РИА Новости

          Не знаю, приходилось ли вам «разбираться» с чужим ребёнком. Приведу свою стыдную историю, а вы уж спроецируйте её на себя. Гуляю в парке с малышами, те строят снежную крепость. Появляются несколько мальчишек постарше и начинают постройку ломать. Малыши в рёв. Вступаюсь: а ну брысь отсюда. «А что вы нам сделаете?» – Головой в сугроб макну». – «Не имеете права! Вам нельзя».

          Верно излагает – нельзя. Тем не не менее, догнал – и макнул. Будь при том родители пострадавшего и спроворь они, например, полицию, у меня были бы очень большие неприятности. И ладно у меня. Они были бы у журнала, который читают тысячи детей, смею надеяться, не ломающие чужих детских крепостей…

          Выходит, я сделал глупость. Можно было просто забрать своих малышей и уйти, оставив снежные развалины «победителям». Но тогда малыши бы увидели: папа потерпел поражение. Папа не смог их защитить. Ужасные пятиклассники всех сильнее! Тоже ведь вздор… Какая глупость глупее?

          Если вы сейчас с лёгкостью представили себя на моём месте, то точно так же сможете представить себя и на месте российских властей, принимающих решения в то время, когда снаряды вновь посыпались на Донбасс.

          Что делать? Терпеть унижение и хладнокровно наблюдать за тем, как страдают «младшие» (жители самопровозглашённых республик) – или вступиться, рискнув чем-то гораздо большим, чем горе сотни-другой семей?

          «Что же может быть больше?» – скажет иной добросердечный человек, памятующий о слезинке ребёнка и беззаветно воюющий с «безответностью властей» где-нибудь в фейсбуке, – размахивающий там с чёрными от гнева глазами поговоркой про «получить и войну, и позор».

          А вот, например. Отвоевался такой аналитик и пошёл в супермаркет подарки детям на Новый год покупать. А его банковская карточка не работает. И пенсионный возраст ещё на пять лет подняли. И налогов добавили. Хотя – хватит и карточки.

          Печальный опыт наблюдения за нынешними общественными настроениями показывает, что патриотизм an mass обычно заканчивается там, где начинается необходимость затянуть ради него пояса. И у олигархов заканчивается (хотя патриотизм олигархов – вообще материя бесконечно сложная) и у простых обывателей, чей патриотизм прост, как условный рефлекс.

          Нет, теоретически мы готовы потерпеть, затянуть. Но чуточку. И пусть, пожалуйста, это будет что-нибудь сейчас нам ненужное.

          Вот я до сих пор не знаю, правильно я тогда поступил – добрый дедушка из детского журнальчика – применив физическое насилие к ребёнку, или неправильно. И точно так же не знаю, что лучше: встретить Новый год с Киевом, но без ёлочки и салатика оливье, или встретить его как обычно. Не знаю.

          Наверняка среди читателей есть те, кто решительнее, – может быть, в силу лучшей информированности, я внимательно прочту их комментарии. А то пока в голове тревожная маета, как у Алёши Карамазова какого-нибудь.


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