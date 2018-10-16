Украина - это плохой мальчик, который задирает прохожих

«Подводная лодка в степях Украины» приступила к манёврам. Смысл провокации всем очевиден: президент маленькой независимой державы получает возможность ввести чрезвычайное положение и отменить выборы, сохранив возможность «поцаревать» ещё, а наши геополитические «партнёры» смогут ужесточить санкции в ответ на «агрессию».

Классическая двухходовка: большие плохие мальчики посылают маленького позадирать прохожего в надежде, что тот ответит, и тогда они «вступятся за слабого». Лом, против которого нет приёма. Или есть?

Почему-то мне эта история напомнила недавно прошедший скандал: в одной из школ учительницы, выведенная из себя несносным поведением ученика, выставила того из класса и надавала ему в коридоре оплеух, а кто-то заснял это на телефон. Ах, она негодяйка! Что там происходило перед оплеухами, не важно, этого мы не видели. Наши незатейливые сердца наполнились возмущением против «агрессора»…

Не помню, чем там закончилось, но, думаю, учительница место потеряла. Двухходовка сработала. И ладно, если учительница была плохой. А если хорошей? Что, скажете, хорошая не поднимет руку на ребёнка, каким бы маленьким мерзавцем он себя не выказывал? Ну, может быть. Не знаю.

А Россия – какая учительница?

Не знаю, приходилось ли вам «разбираться» с чужим ребёнком. Приведу свою стыдную историю, а вы уж спроецируйте её на себя. Гуляю в парке с малышами, те строят снежную крепость. Появляются несколько мальчишек постарше и начинают постройку ломать. Малыши в рёв. Вступаюсь: а ну брысь отсюда. «А что вы нам сделаете?» – Головой в сугроб макну». – «Не имеете права! Вам нельзя».

Верно излагает – нельзя. Тем не не менее, догнал – и макнул. Будь при том родители пострадавшего и спроворь они, например, полицию, у меня были бы очень большие неприятности. И ладно у меня. Они были бы у журнала, который читают тысячи детей, смею надеяться, не ломающие чужих детских крепостей…

Выходит, я сделал глупость. Можно было просто забрать своих малышей и уйти, оставив снежные развалины «победителям». Но тогда малыши бы увидели: папа потерпел поражение. Папа не смог их защитить. Ужасные пятиклассники всех сильнее! Тоже ведь вздор… Какая глупость глупее?

На эту тему

Если вы сейчас с лёгкостью представили себя на моём месте, то точно так же сможете представить себя и на месте российских властей, принимающих решения в то время, когда снаряды вновь посыпались на Донбасс.

Что делать? Терпеть унижение и хладнокровно наблюдать за тем, как страдают «младшие» (жители самопровозглашённых республик) – или вступиться, рискнув чем-то гораздо большим, чем горе сотни-другой семей?

«Что же может быть больше?» – скажет иной добросердечный человек, памятующий о слезинке ребёнка и беззаветно воюющий с «безответностью властей» где-нибудь в фейсбуке, – размахивающий там с чёрными от гнева глазами поговоркой про «получить и войну, и позор».

А вот, например. Отвоевался такой аналитик и пошёл в супермаркет подарки детям на Новый год покупать. А его банковская карточка не работает. И пенсионный возраст ещё на пять лет подняли. И налогов добавили. Хотя – хватит и карточки.

Печальный опыт наблюдения за нынешними общественными настроениями показывает, что патриотизм an mass обычно заканчивается там, где начинается необходимость затянуть ради него пояса. И у олигархов заканчивается (хотя патриотизм олигархов – вообще материя бесконечно сложная) и у простых обывателей, чей патриотизм прост, как условный рефлекс.

Нет, теоретически мы готовы потерпеть, затянуть. Но чуточку. И пусть, пожалуйста, это будет что-нибудь сейчас нам ненужное.

Вот я до сих пор не знаю, правильно я тогда поступил – добрый дедушка из детского журнальчика – применив физическое насилие к ребёнку, или неправильно. И точно так же не знаю, что лучше: встретить Новый год с Киевом, но без ёлочки и салатика оливье, или встретить его как обычно. Не знаю.

Наверняка среди читателей есть те, кто решительнее, – может быть, в силу лучшей информированности, я внимательно прочту их комментарии. А то пока в голове тревожная маета, как у Алёши Карамазова какого-нибудь.