Революционный террор возможен и в эпоху айфона

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1 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 18:57  |  vz.ru
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Какая цена на бензин ожидается к концу года

Российский бензин остается самым дешевым в ЕвропеФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Правительство стремится удержать цену на бензин от стремительного роста. Нефтяники, в свою очередь, жалуются на упущенную выгоду и собираются поднять расценки на самое ходовое автомобильное топливо. Есть ли у властей инструменты для сдерживания удорожания? Какой ценник, по мнению специалистов, увидят российские водители на АЗС к концу декабря? И чем может объясняться такой «подарок» на Новый год? Подробности...
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Как совместить защиту прав соотечественников и привлечение мигрантов

Владимир Путин выступил перед 700 делегатами Конгресса соотечественниковФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Россия будет решительно защищать права соотечественников за рубежом, и нам важно, чтобы они не теряли своих корней и русскости. Будем предоставлять убежище тем, кого преследуют, и облегчим условия получения российского гражданства тем, кто хочет переехать в Россию из-за рубежа. Об этом говорил в среду на Всемирном конгрессе российских соотечественников Владимир Путин. Подробности...
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Как президентские гранты реанимируют российские окраины

Якутское село Таймылыр уже не будет забытым уголком, оторванным от «большой земли»Фото: taym-soch.bulun.ru
От Чукотки до Калининграда, от всероссийского проекта помощи юным талантам под патронажем маэстро Башмета – до помощи народным умельцам затерянного села в Горном Алтае. Таков в этом году масштаб распределения президентских грантов для общественников и волонтеров. Теперь, впрочем, к поддержке гражданского общества подтягивают и региональную власть. Это становится важным экзаменом для губернаторов.  Подробности...
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Кто готовит крупнейший штурм границы США с Мексикой

Против резкого наплыва беженцев Трамп не нашел другого способа борьбы, как прямое применение армииФото: Jose Luis Gonzalez/Reuters
Президент США приказал направить на границу с Мексикой 15 тысяч военных. Они должны остановить многотысячный «караван мигрантов», который собирается штурмовать границу США. Исход неизбежного столкновения нелегалов и военных решит судьбу выборов в Конгресс, а заодно и самого Трампа. Что происходит на южных границах США и как они в целом устроены? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Революционный террор возможен и в эпоху айфона

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Человека избивают в милиции, и он думает, что видел ад. Другой человек не может купить дорогие лекарства больному ребенку и тоже думает, что видел ад. Нет. Не видел. Но настоящий ад всегда где-то рядом. Подробности...

Додон просит Москву о поддержке. Стоит ли ему доверять?

Дмитрий Родионов, политолог
Пророссийских стран среди бывших республик нет и не было в принципе. Условная «пророссийскость» чаще всего оборачивалась стремлением получить от Москвы максимум преференций, не дав ничего взамен. Подробности...

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          Лев Пирогов

          Революционный террор возможен и в эпоху айфона

          Лев Пирогов
          публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
          		 1 ноября 2018, 17:45

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          Иногда мне кажется, что мир устроен разумно. Сколько шуму было в социальных сетях вокруг нападения на колледж в Керчи! По стоп-кадру с камеры наблюдения расшифровывали надпись на майке (как будто бы это важно). Захлебываясь от энтузиазма, строили версии. Искали «украинский», «американский» и невесть какой еще «след»...

          И еще без конца повторяли: «Нужно говорить и писать об этом поменьше, чтоб не превращать несчастного убийцу в героя, не подавать другим малолетним придуркам пример»... Но остановиться не могли.

          Пока не грянул день комсомола. И день памяти жертв репрессий. Очередное «вкусное».

          На чрезвычайное происшествие в Архангельске (17-летний юноша, по нынешним меркам еще подросток, привел в действие взрывное устройство в здании ФСБ, убил себя и ранил еще троих) реакция совсем другая. Тишина. Почти молчание.

          Может быть, «мало жертв» – людское любопытство питается кровью.

          Фото: общественное достояние

          А может – каким-то шестым, двенадцатым, двадцать четвертым чувством мы поняли: вот теперь по-настоящему страшно. Вот этот «пример» может запустить такую цепную реакцию, что «мало» не покажется никому.

          Немного истории.

          1877 год. Петербургский градоначальник Трепов, нарушая закон о запрете телесных наказаний, приказал высечь арестованного за участие в демонстрации студента. Просто за то, что тот не снял перед ним шапку.

          Спустя полгода, в январе 1878 года, член организации «Земля и воля» Вера Засулич стреляет в градоначальника из пистолета. Не убивает, а только ранит, хотя пыталась убить. Суд присяжных оправдывает ее. Общество встречает оправдательный приговор с восторгом.

          Роман «Бесы» Ф. М. Достоевского издан за шесть лет до этого события. Но – где Достоевский с его многословными «прозрениями» и скучными «предостережениями» и где сегодняшние газетные заголовки! Конечно, заголовки важнее.

          Общество ликует: держиморда наказан. Теперь каждый чиновный негодяй и подлец будет, как выражаемся мы теперь, спустя полтора века, «ходить опасно». Слава героине Вере Засулич!

          Согласитесь, это заманчиво: сегодня ты узнаешь о том, что какой-нибудь чиновник «злоупотребил» (а значит, увеличилось количество свечных заводиков у его бабушки и заграничных квартир – у племянницы), а завтра этого чиновника застрелили или пырнули ножом.

          Заманчиво?

          Вот и тогда казалось – заманчиво. В течение года вслед за выстрелом Засулич совершено еще около десятка покушений. Через два года – произведен взрыв в Зимнем дворце (убито и ранено несколько десятков человек). Еще через год – убит Александр II.

          С тех пор масштабы террора только нарастали. Джинн вылетел из бутылки, и его стало невозможно запихнуть обратно. В течение 1905 года, например, в Российской империи было убито и ранено уже 3611 (три тысячи шестьсот одиннадцать!) государственных чиновников.

          Кто-то сейчас напишет комментарий: «Вот и хорошо, нам бы так». Оно понятно: свечные заводики, «макарошки» – все это раздражает. Только знаете, что остановило в конце концов революционный террор?

          Гражданская война. Террор захлебнулся самим собой, достигнув пика. Вспоротые животы. Размозженные булыжниками головы. Четвертованные, с выколотыми глазами и содранной кожей трупы «буржуев» и трупы «красной сволочи».

          Если кто-то думает, что это было давно, и теперь, в эпоху айфона, такое невозможно, он ошибается.

          Такое возможно всегда. Те несчастные, рукоплескавшие народовольцам, тоже думали, что повторение Смутного времени, когда вешали пятилетних детей, а женщин начиняли порохом «там» и взрывали – просто так, ради потехи – невозможно. Но все повторилось.

          Человека избивают в милиции, и он думает, что видел ад. Другой человек не может купить противоестественно дорогие лекарства больному ребенку, которых у страховой медицины нет и не будет, и тоже думает, что видел ад.

          Нет. Не видел. Но настоящий ад всегда где-то рядом.

          Увлечь подростка протестным пафосом – проще простого. Заставить пойти на смерть того, кто еще толком не жил и не понимает ни ценности жизни, ни настоящей разницы между «прозябанием» и «геройской смертью» – тоже решаемая задача.

          Устроить ад на земле проще, чем кажется. А вот остановить – сложнее. Он, как пожар, горит, пока не заканчивается топливо. Пока не заканчиваются те, кто еще недавно приветствовал смерть как «решение проблемы» и «социальную справедливость».

          Что делать?

          «Мне отмщение – Аз воздам», эпиграф к роману Льва Толстого, строчка из Послания к римлянам апостола Павла. Смысл: не думай о мести, оставь это Богу – Он воздаст твоим обидчикам и врагам. Фраза должна быть девизом нашей государственной машины. «На Бога надейся, а сам не плошай».

          Проще говоря – государство не может предотвратить политический террор, если условия для него созреют: не смогло тогда – не сможет и сейчас. Но... оно сможет его возглавить. Оно может сделать «свечные заводики» смертельно опасными (а не милыми шалостями, как сейчас).

          И второе направление. Про которое, наверное, никому даже не интересно слушать, но я скажу.

          Детям, подросткам должно быть интересно жить. Что это значит? Ну вот поиграл он в одну компьютерную игрушку, поиграл в другую... Что дальше-то? Игрушки заканчиваются, начинается бессмысленная взрослая жизнь: поработали, поели, легли спать – завтра на работу...

          Пустота!

          Вот затеяли мы «десятилетие детства». Я от него жду многого – и вместе с тем ничего не жду. Не верю. Все закончится косноязычной чиновной болтовней, составлением «программ» и «отчетностью». А вот дело – будет ли?

          Нужны долгосрочные многоступенчатые проекты, в которые ребенок может «играть» долгие годы. Всю жизнь.

          Скажем, начинаешь с одной игры, переходишь на другую, сложнее, потом еще сложнее, выстраиваешь связи с другими игроками, совершенствуешься и соревнуешься, потом твой проект (продукт игры) участвует в системе конкурсов, ты получаешь возможность обучаться и совершенствоваться – и по итогам «игровой деятельности» (на самом деле трудоемкой и вполне серьезной), а не по обезьяньим «результатам ЕГЭ», поступаешь в институт, где твой дипломный проект оказывается продолжением все той же «игры»...

          Да, я брежу. Но бредить могу не только я, есть люди и поумнее, надо только их собрать, организовать и выделить им зарплату. Это решаемо. Главное в другом.

          Каковы будут цели всей этой деятельности?

          Если, скажем, строительство горнодобывающего поселка на Марсе (и пусть в результате получится не поселок на Марсе, что-то другое, но получится), или достижение бессмертия (пусть в результате мы научимся «хотя бы» бороться с ретро-вирусами), или путешествия во времени, или нанороботы – это одно.

          А если, как бывало до сих пор, целью молодежной и детской политики остается «свечной заводик» (стремление к личному «успеху», власти и славе), то ничего не получится.

          Мне кажется, сейчас всякими политиками заправляют люди, у которых просто не хватает воображения ни на что, кроме свечного заводика. Ну, а какие еще могут быть интересы в жизни? Кроме как «одет-обут, сыт до икоты, студенты перед тобой шапки ломают, жена рожает в Америке»? Полет к Альфе Центавра, что ли, хи-хи-хи-хи?

          Вот именно. «Хи-хи-хи».

          Революция должна произойти там, в мозгах взрослых, «очень взрослых», «совсем взрослых» – «старшаков», чтобы ее не произошло здесь, в мозгах детей.

          И тогда многие, я надеюсь, выживут.


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