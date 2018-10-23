Устроивший взрыв в ФСБ подросток оказался подражателем революционерам XIX века

Подросток, который устроил взрыв в здании управления ФСБ Архангельской области, увлекался идеями анархо-коммунизма и революционерами ХIХ века, сообщили СМИ со ссылкой на его знакомых и родных.

Бабушка подрывника назвала его спокойным и неконфликтным человеком. По ее словам, он не пропускал занятий в техникуме. При этом, по ее словам, он общался с друзьями только по интернету, никакой компании у него не было, сообщает Daily Storm.

«Не пил, не курил, матерного слова не произносил, спокойный. Я впервые слышу, что он с коммунистами был связан. Никто про него плохого слова не сможет сказать», – рассказала бабушка.

Один из друзей подростка в соцсети «ВКонтакте» заявил, что он показался ему «серьезным человеком, проявлял как идейную зрелость, так и техническую подкованность». Он сошелся с ним на обсуждении идей анархо-коммунизма.

«Обсуждали разные варианты приготовления «кисы» и аммиачно-селитренные ВВ (взрывчатые вещества). Когда мы с ним познакомились, а это примерно полгода назад, он уже был теоретически и практически подкован. Таким образом, это было осознанное , запланированное и выстраданное решение», – заявил друг подрывника.

Бывшая одногруппница подростка Светлана заявила, что у него были друзья на курсе, но он никогда не обсуждал с ними политику.

«Спокойный человек, не состоял ни в каких неформальных сообществах», – заявила Светлана.

В соцсети «ВКонтакте» подросток использовал фейковую страницу под именем Сергея Нечаева – русского революционера XIX века. Перед преступлением он опубликовал в чате под названием «Речи бунтовщика» сообщение, в котором предупредил, что совершит теракт в УФСБ по Архангельской области.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России проверит, состоял ли устроивший взрыв в УФСБ по Архангельской области подросток в запрещенных организациях.

В среду утром в здании ФСБ по Архангельской области 17-летний подросток подорвал самодельную бомбу. Он погиб на месте. Осколками были ранены трое сотрудников спецслужбы. Личность погибшего установлена. В СМИ было опубликовано фото подозреваемого. Уголовное дело возбуждено по статьям «террористический акт» и «незаконное ношение боеприпасов».