Устроившего взрыв в УФСБ подростка проверят на причастность к запрещенным организациям

Следственный комитет России проверит, состоял ли устроивший взрыв в УФСБ по Архангельской области подросток в запрещенных организациях, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Будет проверяться информация о возможном участии лица, совершившего преступление, в деятельности запрещенных организаций», – сказала она.

Она отметила, что в настоящее время проводятся обыски по месту жительства подозреваемого, допрашиваются его близкие родственники, знакомые и иные лица, которые могут располагать сведениями, имеющими значение для расследования.

В свою очередь уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Архангельской области Ольга Смирнова сообщила, что планирует выяснить причины, побудившие 17-летнего молодого человека произвести взрыв.

«Естественно, будем выяснять причины. Следственные органы у нас тоже это будут делать, так как очень серьезно к этим делам относятся», – сообщила она ТАСС.

В среду утром в здании ФСБ по Архангельской области 17-летний подросток подорвал самодельную бомбу. Он погиб на месте. Осколками были ранены трое сотрудников спецслужбы. Личность погибшего установлена. В СМИ было опубликовано фото подозреваемого. Следователи проводят допросы свидетелей, назначены необходимые экспертизы.

Управление Следственного комитета по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудило уголовное дело по ст. 205 («террористический акт») и ч. 1 ст. 222 УК РФ («незаконное ношение боеприпасов»).