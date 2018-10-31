Устроившего взрыв в УФСБ подростка проверят на причастность к запрещенным организациям

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31 октября, среда  |  Последнее обновление — 17:13  |  vz.ru
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Какая цена на бензин ожидается к концу года

Российский бензин остается самым дешевым в ЕвропеФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Правительство стремится удержать цену на бензин от стремительного роста. Нефтяники, в свою очередь, жалуются на упущенную выгоду и собираются поднять расценки на самое ходовое автомобильное топливо. Есть ли у властей инструменты для сдерживания удорожания? Какой ценник, по мнению специалистов, увидят российские водители на АЗС к концу декабря? И чем может объясняться такой «подарок» на Новый год? Подробности...
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Что выдает сотрудника российских спецслужб

Даже в фильме «Красный воробей» утечки сведений не раз ставили героев на грань провала, а то и вовсе гибелиФото: «Красный воробей»/20th Century Fox
В ФСБ всерьез обеспокоились утечками персональных данных из различных служебных учетов. Произошло это после появления в СМИ из-за скандала вокруг дела Скрипалей расследований, якобы содержащих сведения о «сотрудниках ГРУ». Однако проблема тут не только в самих утечках, а еще и в том, как российские спецслужбы ведут работу по зашифровке своих сотрудников. В чем тут могут быть пробелы?  Подробности...
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Почему космическая отрасль погрязла в халтуре

Авария «Союза» стала, к сожалению, закономерным следствием развала космической отраслиФото: кадр из видео
В среду, как ожидается, госкомиссия расскажет о причинах недавней аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ». О том, что происходит сегодня в российской космической отрасли, почему катастрофически упала культура производства, какие чудовищные ошибки совершают инженеры и техники и какую нищенскую получают зарплату, газете ВЗГЛЯД рассказали сотрудники космических предприятий. Подробности...
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Уникальные месторождения сделают из Украины новую Африку

Республика Конго, добыча кобальта. Видимо, так видит украинский министр будущее своего народаФото: Kenny-Katombe Butunka/Reuters
Очередной безумный прожект озвучен украинскими властями – по мнению одного из крупных чиновников, у Украины есть возможность стать «мировым центром» производства электромобилей. И надо признать, что некоторые предпосылки для этого действительно есть. Однако на самом деле при реализации такого сценария Украину ждет скорее судьба не европейской, а африканской страны – Конго. Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Кирилл Вышинский – жертва западной правозащиты

Андрей Бабицкий, журналист
В украинской прессе журналист фигурирует под именем «кремлевского пропагандиста». Думаю, что здесь и кроется отгадка, почему правозащитные организации и комиссары сторонятся этого, по их словам, токсичного кейса. Подробности...

Россия готовится к войне. Русским это не впервой

Эдуард Биров, журналист
С одной стороны, ощущение близкой смертельной угрозы со стороны агрессора, с другой – спокойное его ожидание, без включения форсированной подготовки. Объяснение тому находится не в международной политике, а во внутренней. Подробности...
Обсуждение: 43 комментария

Русская интеллигенция еще жива, бурчит и шевелится

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Русская интеллигенция была про беспокойство, про щемящее чувство вины, и поэтому – про совесть. А затем история перевернулась. Слово «совесть» осталось, но значение его изменилось. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
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    Как извратили слова Путина о попадании в рай

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      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
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        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

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          Устроившего взрыв в УФСБ подростка проверят на причастность к запрещенным организациям

          31 октября 2018, 15:30

          Текст: Алина Назарова

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          Следственный комитет России проверит, состоял ли устроивший взрыв в УФСБ по Архангельской области подросток в запрещенных организациях, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

          «Будет проверяться информация о возможном участии лица, совершившего преступление, в деятельности запрещенных организаций», – сказала она.

          Она отметила, что в настоящее время проводятся обыски по месту жительства подозреваемого, допрашиваются его близкие родственники, знакомые и иные лица, которые могут располагать сведениями, имеющими значение для расследования.

          В свою очередь уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Архангельской области Ольга Смирнова сообщила, что планирует выяснить причины, побудившие 17-летнего молодого человека произвести взрыв.

          «Естественно, будем выяснять причины. Следственные органы у нас тоже это будут делать, так как очень серьезно к этим делам относятся», – сообщила она ТАСС.

          В среду утром в здании ФСБ по Архангельской области 17-летний подросток подорвал самодельную бомбу. Он погиб на месте. Осколками были ранены трое сотрудников спецслужбы. Личность погибшего установлена. В СМИ было опубликовано фото подозреваемого. Следователи проводят допросы свидетелей, назначены необходимые экспертизы.

          Управление Следственного комитета по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудило уголовное дело по ст. 205 («террористический акт») и ч. 1 ст. 222 УК РФ («незаконное ношение боеприпасов»).


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