Опубликовано фото подозреваемого в организации взрыва в здании УФСБ в Архангельске

Подозреваемый в организации взрыва при входе в здание УФСБ в Архангельске попал на камеры видеонаблюдения.

Фото подозреваемого опубликовало интернет-издание Znak.com.

Тем временем Национальный антитеррористический комитет сообщает, что мужчина подорвал взрывное устройство при входе в здание УФСБ; он погиб, передает ТАСС.

Также были ранены три сотрудника УФСБ.

Ранее сообщалось, что взрыв у здания УФСБ в Архангельске произошел в результате самоподрыва.