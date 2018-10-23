Взрыв у здания УФСБ в Архангельске произошел в результате самоподрыва

По предварительным данным, взрыв в Архангельске у здания УФСБ произошел в результате самоподрыва, сообщил источник в силовых ведомствах региона.

«Вероятнее всего, это был самоподрыв», – передает «Российская газета» слова источника.

Человек, погибший в результате взрыва, не числится среди сотрудников управления ФСБ. Его личность устанавливается.

Пока официальных комментариев ни со стороны УФСБ, ни от других силовых ведомств не поступало.

Губернатор региона Игорь Орлов сообщил, что взрыв произошел внутри здания. В данный момент ведется работа «с определением круга пострадавших», передает ТАСС.

Тип устройства, использованного при взрыве, пока не установлен.

«Ведутся все необходимые действия, которые позволят определить причины и следствия этого трагического случая», – добавил он.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете подтвердили взрыв у УФСБ в Архангельске.