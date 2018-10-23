НАК подтвердил взрыв у УФСБ в Архангельске

На входе в здание УФСБ в Архангельске произошел взрыв, подтвердили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

«В Архангельске на входе в здание управления ФСБ произошел взрыв. Причины выясняются», – сообщили в НАК.

После взрыва в городе созвано заседание оперативного штаба, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В эти минуты проходит оперативный штаб, после чего губернатор Архангельской области планирует сделать заявление», – уточнил он.

По словам губернатора области Игоря Орлова, в результате взрыва один человек погиб, еще трое находятся в больнице.

Ранее в среду СМИ сообщали, что в результате взрыва у здания управления ФСБ по Архангельской области погиб один человек.