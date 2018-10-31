При взрыве у здания УФСБ по Архангельской области погиб человек

В результате взрыва у здания управления ФСБ по Архангельской области погиб один человек, в момент ЧП он находился у входа в здание, сообщили местные СМИ.

Как сообщает Telegram-канал 360, из здания эвакуировали всех сотрудников. На месте работают спецслужбы. Перекрыт участок проспекта Троицкого от улицы Поморской до улицы Карла Либкнехта.

Эту информацию подтверждает и ТАСС со ссылкой на экстренные службы. «Пострадавший скончался при оказании помощи», – сказал источник.

Он уточнил, что погибший – не сотрудник управления, его личность устанавливается.