Миссионер для заблудших и забуревших

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Россиян ждет испытание падением цен

Россия победила инфляциюФото: Александр Рюмин/ТАСС
Россияне только начали привыкать к исторически низкой инфляции в 4-6%, как Россия столкнулась с еще более редким для нее явлением – дефляцией. Минэкономразвития ждет падения цен уже в августе. Однако радоваться не стоит – для экономики страны дефляция является более существенной проблемой, чем инфляция.  Подробности...
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Решение Ельцина изменило ход истории России

Владимир Путин во время утверждения его Госдумой председателем правительства 16 августа 1999 годаФото: Сергей Субботин/РИА Новости
Ровно 20 лет назад в этот день в России произошел переломный момент. За это время в стране начала развиваться экономика, была создана мощная армия, вооруженная современной техникой, восстановлен международный авторитет России, вернулся Крым, успешно проведена зимняя Олимпиада в Сочи и чемпионат мира по футболу. А началось все с назначения, сделанного президентом Борисом Ельциным.  Подробности...
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Причина взрыва на закрытом полигоне останется секретом Минобороны

Неудачные испытания на полигонах случаются несколько раз в год, но обычно без жертвФото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
В четверг на одном из самых секретных военных полигонов России под Северодвинском произошло ЧП. По официальной версии Минобороны, там взорвался реактивный двигатель жидкостной ракеты. Однако в близлежащих населенных пунктах было зафиксировано краткосрочное повышение радиационного фона, а акватория в районе места происшествия закрыта на месяц. Что же произошло на полигоне Нёнокса? Подробности...
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Украина готова распродать свое главное богатство

Украинский чернозем пойдет с молоткаФото: Ilya Naymushin/Reuters
Украина в следующем году откроет свободный рынок земли, заявил Владимир Зеленский. Это требование МВФ, который давно заставлял Украину снять мораторий на продажу земель. Взамен обещан серьезный экономический рост и инвестиции. Однако в реальности Украина рискует лишиться за бесценок не только своих лучших угодий, но и всей производимой сейчас сельхозпродукции. Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Миссионер для заблудших и забуревших

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
В тюрьмах сидят не только закоренелые негодяи. В тюрьмах сидят разные люди. А кроме того, и закоренелые негодяи имеют такое же право на искусство, как и люди, оградившие себя от этого «днища» многочисленными перегородками. Подробности...

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              Миссионер для заблудших и забуревших

              Лев Пирогов
              публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
              		 9 августа 2019, 11:56

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              На днях общество было взбудоражено известием: спустя 17 лет расследовано убийство Михаила Круга. Не относясь ни к знатокам, ни к ценителям жанра «Русский шансон», позволю себе несколько слов «со стороны».

              Многие мои знакомые (с образованием и хорошим вкусом, а некоторые вдобавок «с душой и талантом») искренне удивлялись тому, какую бурную, а главное, массовую реакцию вызвало это известие в соцсетях. Люди наперебой делились воспоминаниями: какую роль сыграли в их жизни песни Круга, да какие события под эти песни происходили, да как они сами к этим песням относятся…

              И главное – относятся хорошо.

              «Как так? – удивлялись многие мои знакомые. – Откуда они все повылезли? Круг – это же днище!» Представьте себе их ужас: жили себе не тужили – и не подозревали, что окружены тайными адептами «блатной романтики».

              Дело тут, думается, не в романтике. Дело во «всех утюгах», из которых двадцать лет назад эти песни звучали. Хотя… Звучали ведь не только они? Однако вряд ли сегодняшние сорокалетние примутся вспоминать группу «На-На» или Ирину Аллегрову. Не в таких масштабах. Михаил Круг для России – это что-то особенное.

              Фото: Золото Шансона/youtube.com

              Во-первых, был хорошим профессионалом. Во-вторых, «чувствовал материал». «Чувствовать материал» – значит относиться к нему не с пренебрежением халтурщика, а понимать и уважать чувства тех, для кого и о ком поёшь. Именно из этих двух слагаемых (назовём их «мастерство» и «душа») и складывается искусство.

              В тюрьмах сидят не только закоренелые негодяи. В тюрьмах сидят разные люди. А кроме того, и закоренелые негодяи имеют такое же право на искусство, как и люди, оградившие себя от этого «днища» многочисленными перегородками.

              Круг, если хотите, был миссионером, не побоявшимся идти к заблудшим и забуревшим. Он говорил с ними на понятном им языке, а если этого не делать, то и грош цена такому миссионеру.

              Да, кроме «Кольщика» (песни, не способной тронуть лишь умственно и эмоционально туповатого человека без крохи воображения) у него был «Жиган-лимон», ну так это азбука любого искусства: чередуй грустное и весёлое, медленное и быстрое. В репертуаре Алёши Димитриевича – исполнителя, милого сердцу интеллигента, тоже были жиганы да жулики. «Любим мы его не за это». Любим мы – когда могут сделать так, «чтоб душа свернулась и развернулась». У группы «На-На» есть такое? У Аллегровой? А у Круга есть. Поэтому его вспомнили.

              Ну, а кто-то и не забывал вовсе. «Русский шансон» вообще очень интересное явление. Все-то образованные люди его хулят, все-то люди со вкусом от него морщатся. И только где-то там, на безъязыком «днище» – слушают. Но, по непреложному закону культуры, это самое «днище» – 90 процентов народа.

              В культуре, как в природе, действует закон «пищевой пирамиды». Чтобы выжил один волк, нужно девяносто коз. А девяноста козам нужно девяносто тысяч кочанов капусты. Чтобы один «грамотный» мог наслаждаться Бахом и Моцартом, девяносто «неграмотных» должны где-то горбатиться (крутить баранку, махать ломом) «под Миху Круга». Который им строить и жить помогает. (А Моцарт и Бах – почему-то нет.) 

              Кто везёт грамотного утром на работу, а вечером в консерваторию? Машинист метро. Кто в пять утра, а то и раньше, уже печёт ему круассан к завтраку? Тоже не профессор классической филологии... И так далее. Согласитесь, пользоваться плодами их трудов и одновременно презирать их за «неразвитый вкус» – это какое-то недомыслие. Или свинство. «Недограмотность», по-любому.

              Говорят (не проверял, но, думаю, это недалеко от истины), что в Америке каждый второй выпускаемый музыкальный альбом – это музыка «кантри». То есть «простонародная». Половина – кантри, а на долю второй половины приходится всё: классика, блюз, джаз, рок-н-ролл и прочая леди-гага.  

              Конечно, сравнивать «русский шансон» с кантри неправильно. Его «криминальная составляющая» подсказывает сравнение с рэпом. Нынешний русский рэп только-только начал отлипать от обезьяньего подражания американским манерам. Но всё равно – как был, так и остался направлением «с претензией», если не на западничество, то на интеллектуализм и изощрённость. Рэп – это, что поётся (читается, пардон) в маске. В маске «парня с улиц» или «конченного отморозка», не важно. Рэп – искусство не простодушное. Зато шансон – с его сентиментальной поэтикой простых и грубых людей (чаще «мужиков», чем «блатных») – это настоящий «правильный русский рэп» и есть.

              Ну, а своим грамотным знакомым, считающим Михаила Круга «днищем», хочу посоветовать. Будьте проще – и… поймёте сложные вещи.

              Запилю-ка «Кольщика» на ютубе.  


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