Эксперт рассказал о способах предотвращения терактов в административных зданиях

«Чисто техническими методами предотвратить теракт, подобный тому, что случился в Архангельске, сложно: нужна оперативная работа и выявление тех, кто планирует его провести», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор внутренней службы в отставке Владимир Ворожцов, комментируя теракт в здании архангельского управления ФСБ.

Генерал-майор внутренней службы в отставке Ворожцов Ворожцов считает, что не стоит менять систему охраны всех зданий спецслужб, в частности, выносить рамки металлоискателей из зданий на внешний периметр.

«Многие органы власти, органы внутренней безопасности размещены в зданиях, построенных в разные периоды, в 60-80 годах, размещены по тем архитектурным нормам и строительным правилам, которые действовали в то время», – говорит Ворожцов.

«Поэтому невозможно дать сразу всем какие-то общие рекомендации. Это очень разные объекты, с разной системой входов, подходов и так далее». Следовательно, определять, где должны стоять металлоискатели, надо основываясь на мнении ответственных за безопасность здания.

Напомним, что во вторник у входа в здание УФСБ в Архангельске произошел взрыв. 17-летний подросток привел в действие самодельное взрывное устройство, убив себя и ранив троих человек. Взрыв произошел перед рамками металлоискателей, поэтому в блогосфере обсуждается предложение размещать такие рамки за пределами зданий для предотвращения подобных нападений.

Простой вынос металлоискателей за пределы помещения проблемы безопасности не решит, уверен Ворожцов. «Что значит поставить у входа? Это значит, что у входа надо поставить проходную, вагончик или еще что-то. Вы же на улице, на тротуаре не разместите рамки, правильно?» - говорит эксперт. Целесообразность такого размещения металлоискателей зависит от обстановки: например, от того, сколько людей в здании обычно бывает. В любом случае, вынос металлоискателей из здания не станет панацеей. «Ну, взорвался террорист в холле. А мог бы взорваться в этом вагончике. Там тоже может набиться много народу», – сказал Ворожцов.

«Техническими методами предотвратить теракт крайне сложно, – заключает он. – Ключевой проблемой борьбы с терроризмом является своевременная оперативная работа, выявление тех, кто планирует теракт.