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Как Крымский мост изменил жизнь крымчан

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Перестаньте лебезить перед предателями!

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          Лев Пирогов

          Перестаньте лебезить перед предателями!

          Лев Пирогов
          публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
          		 1 июня 2018, 11:32

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          Что-то у нас предатели часто воскресать стали. Этак мы скоро их обожествлять начнём.

          Уже сегодня для публичного человека сказать гадость про свою страну – совсем не значит распрощаться с карьерой. Напротив! Больше шума, больше славы, больше суммы в контрактах.

          Предателей любит власть. Скорбя о безвременной кончине Аркадия Бабченко, известная отечественная дама-политик пообещала оказать помощь его семье. Но что-то я не нашёл ни одного упоминания о том, чтобы она помогала или обещала помочь семье Арсена Павлова, например.

          Предателей любит народ: у Бабченко в «Фейсбуке» двести тысяч подписчиков, а у Захара Прилепина (тоже воевал, тоже пишет и тоже лысый) – меньше ста. Бабченко настолько талантливее?..

          Быть предателем не опасно, не стыдно. Можно, например, смело говорить, что  ненавидишь «позорную войну в Сирии» – и тебя поймут. А если не поймут, то легко извинят: «Человек за мир, всё такое». Сказать же обратное… Нет, это в большинстве случаев нерасчётливо.

          Фото: Mykola Lazarenko/Reuters

          Приведу очень характерный пример.

          В детский журнал, где я работаю, прислали рассказ. Краткое содержание: в школах проводится акция «Прощай, оружие!» – ученики приносят из дома пластмассовые пистолеты и автоматы, их торжественно давят во дворе школы асфальтовым катком и выдают взамен мягкие игрушки или конструкторы (от известной транснациональной фирмы). Один мальчик ничего не принёс. Почему? Его папа сказал, что оружие сдают только трусы.

          «Я не солдат, конечно, – ответил мальчик. – Но я мужчина. Это пока у меня игрушечное. А когда вырасту и стану офицером – будет настоящее. Всё же с чего-то начинается, – рассудительно добавил он. – Если начнёшь отдавать игрушечное, чтобы не ругали, то отдашь и настоящее, чтобы не убили. А как тогда воевать?»

          Дальше он объясняет, что война где-нибудь есть всегда и что его папа, офицер, совсем недавно вернулся из «командировки». Разгорается скандал, но за ребёнка вступается учитель, объясняющий возмущённому «специалисту» из отдела образования, что честь игрушечной не бывает. «Специалист» убегает из класса с камнем за пазухой и жаждой мести, а учитель начинает урок.

          Рассказ мне понравился, я обязательно его напечатаю. А пока решил опубликовать на страничках журнала в социальных сетях. Для обсуждения.

          Ух, что тут началось!

          А надо сказать, что воспитанием и развитием детей у нас в стране интересуются в основном либеральные сообщества и организации. Нет, государственные, конечно, тоже «интересуются» и периодически объявляют о каких-то «проектах», но сводится это обычно к казённо-бюрократической говорильне и попилу бюджета. Конкретную работу – «в поле» – ведут либералы.

          Соответственно, многие родители наших читательниц и читателей (подписчики страниц журнала в соцсетях) приходят к нам хорошенько обработанными этим дискурсом. Так что, обнародуя рассказ, я подозревал, что будет плохо. Но не подозревал, насколько…

          Брань, жалобы, закатывание глаз и скрежет зубовный. «Дебильный рассказ, каждая фраза пропитана идиотизмом». «И вы пичкаете ЭТИМ детей?» «Спасибо, буду знать, от каких журналов держаться подальше». «Вы навязываете архаичные представления»… Только сакраментальная фраза про «пробитие дна» была употреблена раз двадцать, не меньше.

          А в чём дно-то? В том, что мальчики вырастают в мужчин, и неплохо бы знакомить их с теми нравственными понятиями, которые им понадобятся, когда они станут защитниками родины?

          Если станут, конечно… У нас ведь как, армия – удел обездоленных. Пусть в ней служат мальчики из «нехороших семей». А мы с трёх лет, с детского сада учим английский, – ну-ка дайте угадаю, зачем… Ну уж точно не как «язык предполагаемого противника».

          Конечно, и другие голоса раздавались. «Спасибо, чудесный рассказ». «Спасибо». «Обязательно подпишу внуков». Но их было… примерно в три раза меньше. Вот такой «расклад сил».

          Я не утверждаю, что каждая мама, которой претит задача воспитания в сыне мужественности, растит предателя. Конечно, нет. Но… тут смотря как хорошо поскрести. Когда базовые настройки сбиты, предательство проступает в самых неожиданных местах и расцветает, как плесень.

          Например, одна дама, гордящаяся тем, что её дед был ветераном войны, пыталась объяснить мне, что не следует фетишизировать оружие, ветераны, дескать, так не делали, и рассказала такой случай. Вскоре после войны сослуживец её деда якобы забыл пистолет в туалете. Вернулся – а пистолета нет. Расследование, суд, пропал человек? Хорошо, товарищи помогли – дали трофейный, им и отчитался.

          История не совсем правдоподобная (у всякого оружия-то номера есть), но предположим. Предположим, что вот так взял и забыл. А кто-то нашёл. И потом из этого пистолета кого-то убил. Или грабил, им угрожая. Времена-то были какие? Подобные истории, если они, к несчастью, приключились с твоими близкими, негоже рассказывать. Их надо стыдиться. А дама не понимает…

          Что мы разучимся понимать ещё через год, два?

          Понятно, что социальные сети – не показатель. Особенно такие специфические, как «Фейсбук», например. И людей, ощущающих себя врагами страны, в которой они живут, на самом деле гораздо меньше. Но!..

          Эти люди стремятся дать своим детям лучшее образование. Заботятся об их интеллектуальном и душевном развитии. А значит, из их детей вырастут хорошие специалисты, умницы, незаменимые на своих местах, успешные… Вот только «архаичных представлений» о родине у них не будет.

          То есть мы строим общество, в котором патриотизм и гражданственность будут уделом хуже образованных, хуже развитых – «плебса». А «патриции» будут заняты исключительно личной карьерой. Впрочем, почему строим? Уже построили.

          Я так понимаю, что государство ничего с этим делать не собирается. Может, потому что это его устраивает, может, потому что ему плевать. А может, знает какую-то тайную тайну, до которой у нас нос не дорос. Например, что через полгода все мы улетим на Юпитер.

          А может, оно просто не знает, что делать? Ну, спросило бы, мы подскажем. Там много пунктов: например, организовать всестороннюю – и гласную! – поддержку семей своих погибших офицеров и солдат. (Денег нет – введите однопроцентный налог на зарплаты менеджеров госкорпораций.)

          Ещё: отстранить ВШЭ от участия в решении каких бы то ни было вопросов, связанных с просвещением и образованием. Ещё: учредить государственное издательство детской художественной литературы. Привлечь в него лучших авторов, лучших художников, лучших редакторов.

          Если интересно – у меня ещё девяносто девять пунктов. Но для начала – перестать лебезить перед предателями.


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