В ЕС нашли оправдание «убийству» Бабченко

Украина имеет право защищать свою территорию и свои интересы, заявила пресс-секретарь верховного представительства ЕС по иностранным делам и политике безопасности Майя Косьянчич, комментируя инсценировку убийства Аркадия Бабченко.

«Как вы знаете, Украина в очень особой ситуации, касающейся ее безопасности, учитывая ситуацию в Крыму и конфликт на востоке страны. В этом контексте, как и все страны, Украина имеет право защищать свой национальный интерес и свою территорию», – цитирут «Интерфакс-Украина» Косьянчич.

По ее словам, ЕС поддерживает контакт с Украиной и пытается получить больше деталей по делу Бабченко.

Косьянчич также подчеркнула, что миссия ЕС в Украине ничего не знала о проведении операции СБУ.

«Да, у нас есть миссия в Украине, и она работает с украинской властью и сектором гражданской безопасности... Но операция, о которой вы упомянули, была операцией украинской Службы безопасности. Наша миссия не принимала в этом участия», – отметила она.

В среду глава СБУ Василий Грицак официально сообщил, что российский журналист Бабченко, якобы «убитый» во вторник, на самом деле жив. Инсценировка его гибели оказалась частью «спецоперации» по предотвращению «покушения» на него. Бабченко также выступил с заявлением, а позже снова пообещал вернуться в Россию на «Абрамсе».

Политологи и эксперты обратили внимание на сходство этой «спецоперации» с «отравлением» Скрипалей в Великобритании, «Репортеры без границ» осудили эту «спецоперацию».