Чиновники в Петербурге пояснили, зачем заставили детей писать «письма папе на фронт»

Комитет по образованию Санкт-Петербурга пояснил, что школьникам дали задание написать «письмо отцу на фронт», чтобы они знали свою историю и смогли понять чувства своих ровесников в годы войны.

«Это задание может показаться ребенку грустным, точно так же его могут тронуть рассказы о Великой отечественной войне, о блокаде Ленинграда, о любых трагических событиях в истории нашей страны. Но дети должны знать историю России, включая ее героические и трагические страницы. Эти темы изучаются в школе для всестороннего интеллектуального и нравственного развития детей», – сказали в пресс-службе комитета.

В пресс-службе обратили внимание на то, что учебник «Литературное чтение» разрабатывался согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и рекомендован среди ряда других учебников для использования в школах. Отмечается, что права выбора издания и конкретных заданий из него остается правом учителя, пишет РИА «Новости».

«В обсуждаемой конкретной ситуации перед выполнением задания дети читают стихотворение Елены Благининой «Письмо папе на фронт», в котором идет речь о Великой Отечественной войне. Исходя из контекста, ученику предлагается представить, что его отец солдат Великой Отечественной войны, находится на фронте, и он хочет написать отцу письмо», – рассказывает пресс-служба.

Также в комитете по образованию пояснили, что перед заданием учитель рассказывает детям про войну и знакомит их с темой вопроса. При этом Методическая служба петербургской Академии постдипломного педагогического образования рекомендует учителю давать школьникам альтернативные задания, чтобы дети могли выбрать.

Напомним, мама одной из четвероклассниц Ольга Федорченко пожаловалась на задание «Письмо отцу на фронт», которое дали детям в школе. По словам Федорченко, ее дочь «уронила ручку и зарыдала в голос». Она сказала, что часть родителей написали письма за своих детей, а некоторые отказались выполнять задание.