Американцам припомнили помощь Хусейну в проведении химатаки против Ирана

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13 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 13:36  |  vz.ru
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Назван лучший ответ России на новые санкции США

У России есть экономические рычаги давления на США. Вопрос – надо ли ими пользоваться?Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
США изобретают все новые и новые методы экономического давления на Россию, выбирая сильные и в то же время уязвимые места российской экономики. И после очередного удара вернулись к забытому запрету на госдолг РФ. Есть ли у России возможность ударить по американской экономике и бизнесу так, чтобы мало не показалось? Подробности...
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Путин знает тайну главного оружия Трампа

Твиттер Трампа – его главное оружиеФото: Jaap Arriens/ZUMA/Global Look Press
Последние заявления Дональда Трампа вызвали у многих столь сильное замешательство, что все громче звучат голоса тех, кто призывает лишить президента США возможности писать посты в Твиттере. Это более чем неразумно, ведь у американского президента в борьбе за власть и так очень мало инструментов. Подробности...
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СССР увеличил свои шансы на победу в ядерной войне благодаря космонавтам

Герман Титов, Юрий Гагарин, Павел Попович и Андриян Николаев поднимают бокалы в честь наступления 1963 годаФото: РИА Новости
В России отмечают День космонавтики. С космонавтами наша страна традиционно связывала не только свои исторические и научные победы, но и обороноспособность, а также возможность победы в глобальных войнах. Сейчас об этом часто забывают, искренне недоумевая, зачем космонавтам на орбите нужно личное оружие. Подробности...
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Что может сделать Россия против новой «жесткой политики» Запада

С мягкой политикой в отношении России покончено, пообещал Помпео Фото: Yuri Gripas/Reuters
Без двух минут новый глава Госдепартамента Майк Помпео обещает России трудные времена. Это касается не только санкций, но и создания проблем вдоль российских границ – в Грузии и на Украине. За столь смелое и честное заявление Помпео нужно сказать спасибо: теперь мы знаем, к чему нужно готовиться и как именно готовиться. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Станет ли Сирийская война Отечественной?

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Нынешняя война ведется экономическими и политическими средствами. А действенность экономических и политических (и культурных) мер мы уже испытали, когда 27 лет назад ими было уничтожено наше государство. Что будет теперь? Подробности...
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Стратегическая цель России – стать лидером западного мира, потеснив США

Александр Чаленко, обозреватель портала «Украина.ру»
Нынешнее противостояние России с ЕС и НАТО не должно интерпретироваться, как противостояние цивилизационное. На всё это мы должны смотреть просто как на ссору в благородном семействе. Подробности...
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Россия ведет планомерную космическую экспансию

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Постепенно завершается реставрация ВДНХ. Один из главных ныне построенных павильонов – «Космос и авиация». И хочется надеяться, что через несколько лет в дежурный обиход россиян войдет словосочетание «русский космос». Подробности...
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          Американцам припомнили помощь Хусейну в проведении химатаки против Ирана

             13 апреля 2018, 12:50
          Фото: Reuters
          Текст: Марина Балтачева

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          Американцы готовы нанести авиаудары по Сирии за предполагаемое применение химоружия в Думе, однако ранее США помогли провести серию химатак против Ирана, напомнил британский политолог, сотрудник исследовательского Института экономических отношений Великобритании Ричард Веллингс. Эти атаки были одними из самых разрушительных в истории, добавил он.

          «Помните, когда США помогли Саддаму Хусейну, использовавшему нервнопаралитический газ против Ирана», – написал в своем Твиттер британский политолог, сотрудник исследовательского Института экономических отношений Великобритании Ричард Веллингс.

          В подтверждение он привел статью Foreign Policy, в которой со ссылкой на документы ЦРУ говорится о поддержке Вашингтоном президента Ирака Саддама Хуссейна. Ему «протянули руку» несмотря на то, что он санкционировал «одну из самых тяжелых химических атак в истории», – подчеркнула газета.

          Около 30 лет назад «военные и разведывательные круги в США знали и ничего не предприняли», чтобы остановить ряд гораздо более разрушительных атак с применением нервно-паралитического газа, нежели те, что видела Сирия. В 1988 году во время войны Ирака с Ираном, США со спутниковых снимков проследили, что Иран вот-вот получит важное стратегическое преимущество, используя «прореху» в обороне Ирака. Сотрудники разведки США передали Ираку местоположение иранских войск, полностью осознавая, что военные Хусейна будут атаковать химоружием, в том числе смертельным зарином, подчеркнуло издание.

          Иракцы использовали горчичный газ (иприт) и зарин во время четырех наступательных операций, что помогло им перевести ход войны в свою пользу. Иран был вынужден сесть за стол переговоров, и таким образом, это обеспечило успех давней тактики администрации Рональда Рейгана в достижении победы Ирака. «Эти атаки стали последними в серии применения химических веществ, о которых администрация Рейгана знала и молчала», – подчеркнула Foreign Policy.

          В дальнейшем американские чиновники настаивали, что правительство Хуссейна не предупреждало американцев о намерении использовать химоружие. Но полковник ВВС в отставке Рик Франкона, который был военным атташе в Багдаде в том самом 1988 году, подчеркнул в комментарии изданию: «Иракцы никогда не говорили нам, что они будут использовать нервно-паралитический газ. Они и не должны были. Мы уже знали», – констатировал Франкона.

          Согласно недавно рассекреченным документам ЦРУ и показаниям бывших сотрудников разведки, среди которых Франкона, у США были убедительные доказательства применения химоружия Ираком, начавшееся в 1983 году, подчеркнула газета. Иран неоднократно заявлял о химатаках со стороны Ирака и хотел подать соответствующую жалобу в ООН, однако не смог предоставить «убедительных доказательств», говорится в документах ЦРУ.

          Напомним, только в результате атаки с применением зарина на иракский город Халабджа, захваченный иранскими войсками, погибли около 5 тыс. человек, десятки тысяч пострадали.   

          Напомним, в пятницу СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп изучает разведданные для принятия окончательного решения по обстрелу Сирии в ответ на предполагаемую химатаку в городе Дума.

          Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что конкретных выводов пока не сделано. Между тем, официальный представитель премьера Великобритании сообщил, что Трамп и Мэй договорились продолжить совместную работу по выработке «международного ответа» на предполагаемую химатаку.

          Мэй и Трамп «согласились с тем, что режим Асада создал образец опасной модели поведения в отношении применения химического оружия». Лондон и Вашингтон считают, что применение химоружия не должно «остаться без ответа»,– подчеркнул представитель британского премьера.


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