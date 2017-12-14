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9 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 09:43  |  vz.ru
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Доступ фермеров к дешевым деньгам удалось резко улучшить

Дешевые кредиты стали намного доступней российским фермерамФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Минсельхоз отчитался о взрывном всплеске числа фермеров, получивших льготные кредиты. За первые три месяца объем выданных дешевых денег приближается к годовому прошлогоднему показателю. Между тем данные кредиты – одно из важнейших условий эффективности фермерской работы. Что же удалось изменить? Подробности...
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США провели информационную подготовку к удару по Сирии

Несмотря на недостаток информации о произошедшем, винить в химатаке в Восточной Гуте следует Россию, уверены США и ВеликобританияФото: Ammar Safarjalani/Global Look Press
Запад силами своих медиа, похоже, провел уже отработанную операцию по информационному обеспечению удара по сирийским правительственным силам. В Белом доме прямо заявляют о готовности к военным действиям в ответ на «химическую атаку». На этом фоне появляются слухи о намерении России на этот раз отреагировать на ракетную атаку по союзникам. Подробности...
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У кота Скрипалей было мало шансов на выживание

Кота Сергея Скрипаля усыпили – вместо того, чтобы дать ему время на адаптациюФото: кадр из видео
«Кот был преднамеренно уничтожен. И, возможно, это потому, что кот не был отравлен, это доказывает, что в доме не было нервно-паралитического вещества». Такими комментариями простые британцы сопровождают новость о том, что британские чиновники усыпили принадлежавшего семье Скрипалей персидского кота. Действительно ли животное необходимо было убить? Подробности...
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Американцы погружают Ближний Восток в террор и хаос по отработанной схеме

Американские солдаты в Ираке, 2003 годФото: Suhaib Salem/Rеuters
Информационный вброс о том, что в отношении противников Башара Асада применено химическое оружие и теперь речь может идти об американском ударе по Сирии, удачно совпал по времени с юбилеем свержения Саддама Хусейна. Сейчас особенно полезно вспомнить, сколь легко Вашингтон идет на манипуляции с оружием массового поражения и к чему приводят его методы на Ближнем Востоке. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Русские окончательно мутировали в евреев

Антон Крылов, журналист
Всем известно, что евреи хотят захватить мир, поэтому они везде расставляют своих агентов, а еще евреи несправедливо разбогатели и регулярно совершают ритуальные убийства. То есть, извините, русские. Теперь это делают русские. Подробности...
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По мотивам дела Скрипалей: сколько же информационных поводов упустили мы!

Владимир Ворожцов, Генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Нам стало известно, что на саперном полигоне Бундесвера на деньги бюджета ФРГ проводит подготовку людей, которых мы подозреваем в причастности к терроризму. Ответ руководителя германских спецслужб был «великолепен». Подробности...
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«Новичок» не газ, а нечто вроде сала, протёртого на мясорубке

Владимир Мамонтов, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва»
Зачем, не знаю, но продолжаю, видимо, по привычке вникать в дело Скрипалей. Теперь «Таймс» назвал место, где изготовлен «Новичок» – Шиханы. Под Саратовом. О, это чудесное место. Подробности...
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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

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          Американцы погружают Ближний Восток в террор и хаос по отработанной схеме

          Американские солдаты в Ираке, 2003 год   9 апреля 2018, 08:04
          Фото: Suhaib Salem/Rеuters
          Текст: Дмитрий Лысков

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          Информационный вброс о том, что в отношении противников Башара Асада применено химическое оружие и теперь речь может идти об американском ударе по Сирии, удачно совпал по времени с юбилеем свержения Саддама Хусейна. Сейчас особенно полезно вспомнить, сколь легко Вашингтон идет на манипуляции с оружием массового поражения и к чему приводят его методы на Ближнем Востоке.

          Ровно 15 лет назад возглавляемая США коалиция свергла «кровавого диктатора» Саддама Хусейна и избавила мир от угрозы применения Ираком и «Аль-Каидой» оружия массового поражения. Правда, оружие это в итоге так и не нашли, связей Багдада с международным терроризмом не выявили, населению при «кровавом диктаторе жилось объективно лучше, а террористические организации активно действуют в Ираке именно сейчас.

          Когда американские танки вошли в Багдад, весь мир облетели кадры сноса памятника Саддаму Хусейну на центральной площади Фардус. Но историческая съемка не задалась с самого начала: камеры зафиксировали, что цепь на «шею» скульптуры набросили солдаты армии США, они же «украсили» монумент звездно-полосатым флагом. Режиссеры пропагандистского действа посчитали, что это неправильно. Американский флаг убран, на его место водружен иракский, а «счастливые освобожденные жители Багдада» приладили нелепую тонкую веревку поверх металлической цепи.

          «Режим Саддама Хусейна свергнут», – объявили силы коалиции. Демонстративный снос памятников и их азартное разрушение под телекамеры впоследствии повторялись часто.

          «Прогрессивный арабский политик»

          Начиная военную кампанию против Ирака в 2003 году, президент США Джордж Буш-младший обратился к американским военнослужащим в прямом эфире: «От вас зависит мир, на вас возлагаются надежды угнетенного народа! Эти надежды не будут тщетными... Мы отстоим нашу свободу. Мы принесем свободу другим».

          Пропагандистской конструкции со свободой и демократией, привнесенной на американских штыках, официальный Вашингтон придерживался еще несколько лет. В 2006-м Буш, оценивая ситуацию в Ираке, назвал прошедшие годы «изумительными» для страны. К тому времени там уже вовсю шла религиозная резня, а американские силы и новое правительство забаррикадировались в «зеленой зоне» Багдада.

          Саддама Хусейна действительно можно назвать диктатором, установившим в своей стране режим личной власти. Эпитет «кровавый» в его отношении тоже вполне применим: операция против курдов в Северном Ираке, в ходе которой было применено химическое оружие, подпадает под определение преступлений против человечества. Но тогда, в 1980-е, Запад не стремился провести расследование по горячим следам, не созывал международных трибуналов и не формировал коалиций для свержения тирана. Объясняется это просто: на тот момент Саддам пользовался поддержкой США, и «мировой оплот демократии» не видел в происходящем ничего особенного.

          Хусейн довольно долго считался на Западе «прогрессивным арабским политиком». До начала своего президентства в 1979 году он являлся одним из лидеров правящей в Ираке панарабистской Партии арабского социалистического возрождения (Баас). При его непосредственном участии в стране была национализирована нефтяная отрасль, доходы от которой стали вкладываться в электрификацию и строительство дорог. Параллельно шли модернизация и механизация сельского хозяйства, реализовывались программы промышленного развития.

          В рамках борьбы с неграмотностью по всей стране строились школы и институты. Была создана одна из самых эффективных на Ближнем Востоке систем здравоохранения. И к началу 80-х Ирак превратился в развитое государство, куда стремились трудовые мигранты со всего Ближнего Востока. Популярность Саддама Хусейна росла невиданными темпами.

          «Наш сукин сын»

          В 1972 году Саддам посетил Москву. Вскоре с ответным визитом в Багдад прибыл Алексей Косыгин. Дружба с СССР позволила Багдаду перевооружить свою армию. Но во второй половине 1970-х иракские спецслужбы, которые курировал лично Хусейн, начали преследование коммунистов. Ряд членов иракской компартии были казнены, и ИКП, обвиненная в работе на интересы иностранных государств, ушла в подполье. Ценой разлада с Советским Союзом Саддам укрепил режим личной власти.

          К тому моменту он уже примерял на себя статус регионального лидера – носителя большого панарабистского проекта. Подпорки в лице Советов и советского проекта ему мешали.

          Альтернативный проект представляла собой победившая в соседнем Иране Исламская революция. Тегеран поддерживал шиитские группировки в Ираке, и в 1980 году Хусейн начал Ирано-иракскую войну. В ходе боевых действий обе стороны применяли оружие массового поражения, интересны, однако, источники пополнения именно иракского ОМП.

          В ирано-иракском конфликте США встали на сторону Багдада. Но после захвата американского посольства в Тегеране и 15-месячной драмы с заложниками по-другому и быть не могло. В полном соответствии с логикой «враг моего врага – мой друг», в 1982 году Вашингтон вычеркнул Ирак из списка стран, поддерживающих терроризм. Через год состоялась встреча Хусейна с Дональдом Рамсфелдом (тем самым Рамсфелдом, который в 2003 году возглавлял Пентагон и управлял военной операцией против Ирака). Еще через год были восстановлены дипотношения между странами, прерванные после арабо-израильской войны. После этого до помощи Вашингтона в деле свершения военных преступлений было рукой подать.

          Чтобы избежать подозрений в предвзятости, предоставим слово западным источникам. Би-би-си сообщает: «Рейган решил не допустить разгрома Ирака и начать снабжать его разведданными о дислокации иранских войск... Правительство США знало в тот момент, что иракские войска практически ежедневно применяют против иранцев отравляющие вещества... Вашингтон не приветствовал этих методов, но особенно и не возражал... Директор ЦРУ Уильям Кейси организовал тайные поставки Ираку шариковых бомб для отражения иранских психических атак... Американские фабриканты поставили Ираку большое количество химикатов и стальных труб, которые можно было использовать и в военных целях... В середине 1980-х годов министерство торговли США выдало лицензии на продажу Ираку культур сибирской язвы».

          На химическую атаку против курдских поселений в Северном Ираке власти США не просто закрыли глаза: ЦРУ провело расследование и сфабриковало отчет, согласно которому пострадавшие населенные пункты подверглись нападению с иранской стороны.

          Таким образом, американцы сами вырастили из Саддама «плохого парня». А манипуляции с обвинениями в использовании ОМУ являются для них обычным делом. 

          «Плохой парень»

          Ирано-иракская война закончилась тем, что стороны остались при своих. Однако затяжной конфликт серьезно пошатнул экономику Ирака. Исправить положение Хусейн решил оккупацией богатого нефтедобывающего Кувейта, что и было осуществлено в ходе военной операции 2–4 августа 1990 года.

          Иракский лидер рассчитывал, что это «своеволие» сойдет ему с рук – поможет статус фактического союзника США, причем такого союзника, в шкафу которого есть общие и обязывающие скелеты. К тому же Америке по-прежнему требовался противовес Ирану в регионе. Однако его расчет не оправдался: геополитическая ситуация резко изменилась – оккупация Кувейта вызвала перебои с поставками нефти на мировой рынок, а иракская группировка войск на границе с Саудовской Аравией крайне нервировала американских союзников.

          В ноябре 1990-го Совбез ООН санкционировал операцию по освобождению Кувейта, и вскоре силы международной коалиции во главе с США выбили иракские войска с территории этой страны. Кроме того, Совбез наложил на Багдад ряд санкций, потребовав в числе прочего уничтожения ракетных вооружений и ОМУ.

          С тех пор США старательно формировали из Ирака главное мировое пугало, обвиняя Хусейна в преследованиях оппозиции, репрессиях, поддержке мирового терроризма и продолжении работ по созданию ОМУ.

          В 1998 году иракский лидер выдворил из страны наблюдателей ООН. Этот импульсивный шаг только подлил масла в огонь. Что было дальше, знают все.

          Трудно сказать, действительно ли в Вашингтоне верили в производство на территории Ирака ОМП. В любом случае, обиженный Саддам воспринимался как угроза если не самим США, то их союзникам в регионе, тем более что он действительно ударился в крайний антиамериканизм и в своих выступлениях использовал примитивную религиозную риторику, призывая кары на голову США.

          В то же время в Ираке сохранялся светский режим, в его правительство входили христиане, а исламистские террористические группировки на его территории подавлялись жестко и даже жестоко.

          Судя по подтвержденным фактам, оружие массового поражения на территории Ирака все-таки было уничтожено под контролем ООН. А «доказательства» его наличия, продемонстрированные госсекретарем США Колином Пауэллом на заседании Совбеза ООН в феврале 2003 года, оказались сфальсифицированы.

          ***

          Никто из политиков, совершивших агрессию против суверенного государства на основании сфабрикованных обвинений, не понес за это ответственность. Все они уважаемые политические пенсионеры и почивают на лаврах. Прочие итоги «демократизации» Ирака таковы.

          Центральная власть не контролирует значительную часть территории страны, на которой действуют террористические организации и продолжается гражданская война. Число жертв противостояния, идущего с 2003 года, неизвестно – четкие данные отсутствуют, так как отсутствуют государственные органы, способные вести учет населения. Разрушена инфраструктура, ликвидирована система здравоохранения, уничтожены учебные заведения, разграблены музеи, процветает работорговля.

          Тем не менее Вашингтон по-прежнему не оставил идеи устроить нечто подобное в Сирии. Не пропадать же отработанной схеме.


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