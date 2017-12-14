Американцы погружают Ближний Восток в террор и хаос по отработанной схеме

Информационный вброс о том, что в отношении противников Башара Асада применено химическое оружие и теперь речь может идти об американском ударе по Сирии, удачно совпал по времени с юбилеем свержения Саддама Хусейна. Сейчас особенно полезно вспомнить, сколь легко Вашингтон идет на манипуляции с оружием массового поражения и к чему приводят его методы на Ближнем Востоке.

Ровно 15 лет назад возглавляемая США коалиция свергла «кровавого диктатора» Саддама Хусейна и избавила мир от угрозы применения Ираком и «Аль-Каидой» оружия массового поражения. Правда, оружие это в итоге так и не нашли, связей Багдада с международным терроризмом не выявили, населению при «кровавом диктаторе жилось объективно лучше, а террористические организации активно действуют в Ираке именно сейчас.

Когда американские танки вошли в Багдад, весь мир облетели кадры сноса памятника Саддаму Хусейну на центральной площади Фардус. Но историческая съемка не задалась с самого начала: камеры зафиксировали, что цепь на «шею» скульптуры набросили солдаты армии США, они же «украсили» монумент звездно-полосатым флагом. Режиссеры пропагандистского действа посчитали, что это неправильно. Американский флаг убран, на его место водружен иракский, а «счастливые освобожденные жители Багдада» приладили нелепую тонкую веревку поверх металлической цепи.

«Режим Саддама Хусейна свергнут», – объявили силы коалиции. Демонстративный снос памятников и их азартное разрушение под телекамеры впоследствии повторялись часто.

«Прогрессивный арабский политик»

Начиная военную кампанию против Ирака в 2003 году, президент США Джордж Буш-младший обратился к американским военнослужащим в прямом эфире: «От вас зависит мир, на вас возлагаются надежды угнетенного народа! Эти надежды не будут тщетными... Мы отстоим нашу свободу. Мы принесем свободу другим».

Пропагандистской конструкции со свободой и демократией, привнесенной на американских штыках, официальный Вашингтон придерживался еще несколько лет. В 2006-м Буш, оценивая ситуацию в Ираке, назвал прошедшие годы «изумительными» для страны. К тому времени там уже вовсю шла религиозная резня, а американские силы и новое правительство забаррикадировались в «зеленой зоне» Багдада.

Саддама Хусейна действительно можно назвать диктатором, установившим в своей стране режим личной власти. Эпитет «кровавый» в его отношении тоже вполне применим: операция против курдов в Северном Ираке, в ходе которой было применено химическое оружие, подпадает под определение преступлений против человечества. Но тогда, в 1980-е, Запад не стремился провести расследование по горячим следам, не созывал международных трибуналов и не формировал коалиций для свержения тирана. Объясняется это просто: на тот момент Саддам пользовался поддержкой США, и «мировой оплот демократии» не видел в происходящем ничего особенного.

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Хусейн довольно долго считался на Западе «прогрессивным арабским политиком». До начала своего президентства в 1979 году он являлся одним из лидеров правящей в Ираке панарабистской Партии арабского социалистического возрождения (Баас). При его непосредственном участии в стране была национализирована нефтяная отрасль, доходы от которой стали вкладываться в электрификацию и строительство дорог. Параллельно шли модернизация и механизация сельского хозяйства, реализовывались программы промышленного развития.

В рамках борьбы с неграмотностью по всей стране строились школы и институты. Была создана одна из самых эффективных на Ближнем Востоке систем здравоохранения. И к началу 80-х Ирак превратился в развитое государство, куда стремились трудовые мигранты со всего Ближнего Востока. Популярность Саддама Хусейна росла невиданными темпами.

«Наш сукин сын»

В 1972 году Саддам посетил Москву. Вскоре с ответным визитом в Багдад прибыл Алексей Косыгин. Дружба с СССР позволила Багдаду перевооружить свою армию. Но во второй половине 1970-х иракские спецслужбы, которые курировал лично Хусейн, начали преследование коммунистов. Ряд членов иракской компартии были казнены, и ИКП, обвиненная в работе на интересы иностранных государств, ушла в подполье. Ценой разлада с Советским Союзом Саддам укрепил режим личной власти.

К тому моменту он уже примерял на себя статус регионального лидера – носителя большого панарабистского проекта. Подпорки в лице Советов и советского проекта ему мешали.

Альтернативный проект представляла собой победившая в соседнем Иране Исламская революция. Тегеран поддерживал шиитские группировки в Ираке, и в 1980 году Хусейн начал Ирано-иракскую войну. В ходе боевых действий обе стороны применяли оружие массового поражения, интересны, однако, источники пополнения именно иракского ОМП.

В ирано-иракском конфликте США встали на сторону Багдада. Но после захвата американского посольства в Тегеране и 15-месячной драмы с заложниками по-другому и быть не могло. В полном соответствии с логикой «враг моего врага – мой друг», в 1982 году Вашингтон вычеркнул Ирак из списка стран, поддерживающих терроризм. Через год состоялась встреча Хусейна с Дональдом Рамсфелдом (тем самым Рамсфелдом, который в 2003 году возглавлял Пентагон и управлял военной операцией против Ирака). Еще через год были восстановлены дипотношения между странами, прерванные после арабо-израильской войны. После этого до помощи Вашингтона в деле свершения военных преступлений было рукой подать.

Чтобы избежать подозрений в предвзятости, предоставим слово западным источникам. Би-би-си сообщает: «Рейган решил не допустить разгрома Ирака и начать снабжать его разведданными о дислокации иранских войск... Правительство США знало в тот момент, что иракские войска практически ежедневно применяют против иранцев отравляющие вещества... Вашингтон не приветствовал этих методов, но особенно и не возражал... Директор ЦРУ Уильям Кейси организовал тайные поставки Ираку шариковых бомб для отражения иранских психических атак... Американские фабриканты поставили Ираку большое количество химикатов и стальных труб, которые можно было использовать и в военных целях... В середине 1980-х годов министерство торговли США выдало лицензии на продажу Ираку культур сибирской язвы».

На химическую атаку против курдских поселений в Северном Ираке власти США не просто закрыли глаза: ЦРУ провело расследование и сфабриковало отчет, согласно которому пострадавшие населенные пункты подверглись нападению с иранской стороны.

Таким образом, американцы сами вырастили из Саддама «плохого парня». А манипуляции с обвинениями в использовании ОМУ являются для них обычным делом.

«Плохой парень»

Ирано-иракская война закончилась тем, что стороны остались при своих. Однако затяжной конфликт серьезно пошатнул экономику Ирака. Исправить положение Хусейн решил оккупацией богатого нефтедобывающего Кувейта, что и было осуществлено в ходе военной операции 2–4 августа 1990 года.

Иракский лидер рассчитывал, что это «своеволие» сойдет ему с рук – поможет статус фактического союзника США, причем такого союзника, в шкафу которого есть общие и обязывающие скелеты. К тому же Америке по-прежнему требовался противовес Ирану в регионе. Однако его расчет не оправдался: геополитическая ситуация резко изменилась – оккупация Кувейта вызвала перебои с поставками нефти на мировой рынок, а иракская группировка войск на границе с Саудовской Аравией крайне нервировала американских союзников.

В ноябре 1990-го Совбез ООН санкционировал операцию по освобождению Кувейта, и вскоре силы международной коалиции во главе с США выбили иракские войска с территории этой страны. Кроме того, Совбез наложил на Багдад ряд санкций, потребовав в числе прочего уничтожения ракетных вооружений и ОМУ.

С тех пор США старательно формировали из Ирака главное мировое пугало, обвиняя Хусейна в преследованиях оппозиции, репрессиях, поддержке мирового терроризма и продолжении работ по созданию ОМУ.

В 1998 году иракский лидер выдворил из страны наблюдателей ООН. Этот импульсивный шаг только подлил масла в огонь. Что было дальше, знают все.

Трудно сказать, действительно ли в Вашингтоне верили в производство на территории Ирака ОМП. В любом случае, обиженный Саддам воспринимался как угроза если не самим США, то их союзникам в регионе, тем более что он действительно ударился в крайний антиамериканизм и в своих выступлениях использовал примитивную религиозную риторику, призывая кары на голову США.

В то же время в Ираке сохранялся светский режим, в его правительство входили христиане, а исламистские террористические группировки на его территории подавлялись жестко и даже жестоко.

Судя по подтвержденным фактам, оружие массового поражения на территории Ирака все-таки было уничтожено под контролем ООН. А «доказательства» его наличия, продемонстрированные госсекретарем США Колином Пауэллом на заседании Совбеза ООН в феврале 2003 года, оказались сфальсифицированы.

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Никто из политиков, совершивших агрессию против суверенного государства на основании сфабрикованных обвинений, не понес за это ответственность. Все они уважаемые политические пенсионеры и почивают на лаврах. Прочие итоги «демократизации» Ирака таковы.

Центральная власть не контролирует значительную часть территории страны, на которой действуют террористические организации и продолжается гражданская война. Число жертв противостояния, идущего с 2003 года, неизвестно – четкие данные отсутствуют, так как отсутствуют государственные органы, способные вести учет населения. Разрушена инфраструктура, ликвидирована система здравоохранения, уничтожены учебные заведения, разграблены музеи, процветает работорговля.

Тем не менее Вашингтон по-прежнему не оставил идеи устроить нечто подобное в Сирии. Не пропадать же отработанной схеме.