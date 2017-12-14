Стратегическая цель России – стать лидером западного мира, потеснив США

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13 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 01:12  |  vz.ru
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По каким отраслям экономики России США нанесут следующий удар

Наиболее очевидный кандидат на следующий удар США – черная металлургияФото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Эффект, который новый пакет санкций произвел на российские рынки, дает Вашингтону стимул играть по принципу «цель оправдывает средства». Теперь США будут методично искать в экономике РФ слабые звенья, проверяя на прочность все сегменты, так или иначе встроенные в глобальный рынок. Но на какую отрасль придется следующий удар? Подробности...
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Украинские рыбаки пострадали от пиратства Киева

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Украина вновь захватила российское судно под предлогом «незаконной» деятельности на «оккупированной территории». Киев прикрывает свои пиратские действия заявлениями о том, что якобы Крым является украинской территорией. Этот повод украинцы могут использовать вечно, если их наглость не пресечь, считают эксперты. Тем временем украинские рыбаки, заранее испугавшись ответных российских мер, сами покинули Азовское море. Подробности...
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СССР увеличил свои шансы на победу в ядерной войне благодаря космонавтам

Герман Титов, Юрий Гагарин, Павел Попович и Андриян Николаев поднимают бокалы в честь наступления 1963 годаФото: РИА Новости
В России отмечают День космонавтики. С космонавтами наша страна традиционно связывала не только свои исторические и научные победы, но и обороноспособность, а также возможность победы в глобальных войнах. Сейчас об этом часто забывают, искренне недоумевая, зачем космонавтам на орбите нужно личное оружие. Подробности...
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«Химическая истерика» поставила мир на грань военного конфликта России и США

Пострадавшие от химической атаки дети – главный аргумент тех, кто обвиняет АсадаФото: кадр The Telegraph
По ряду признаков новый «химический кризис» в Сирии значительно опаснее предыдущего и чреват непредсказуемыми последствиями. Вовлеченные в ситуацию страны руководствуются эмоциями и идут на поводу у пропагандистских страстей. Но что на самом деле произошло в Восточной Гуте – и насколько мы сейчас далеки от настоящей трагедии? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Стратегическая цель России – стать лидером западного мира, потеснив США

Александр Чаленко, обозреватель портала «Украина.ру»
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          Александр Чаленко

          Стратегическая цель России – стать лидером западного мира, потеснив США

          Александр Чаленко
          обозреватель портала «Украина.ру»
          		 13 апреля 2018, 00:01

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          В журнале «Россия в глобальной политике» Владислав Сурков опубликовал уже успевшую нашуметь статью «Одиночество полукровки». Её главный посыл в том, что сначала несколько столетий Россия шла на Восток, потом восточный вектор сменился западным. А теперь выясняется, что в последнем случае всё это было подражательством. Западом мы так и не стали, Запад нас так и не признал своим.

          Понятное дело, что эта статья – реакция на нынешнее усиление конфликта Запада с Российской Федерацией – на Украине, в Сирии, в Европе, на продолжающуюся эскалацию антироссийских санкций.

          Статью Суркова в данном контексте можно только приветствовать. Он ею говорит: несмотря на вызов Запада Россия сдаваться не намерена и идти на поклон Вашингтону и Брюсселю не будет. Конфронтация, так конфронтация. Отступать никто не собирается.

          Если это позиция вообще всей российской политической элиты, то это просто великолепно!

          Однако я никогда не смогу согласится с той идеологической базой, которую Владислав Юрьевич подводит под этот конфликт. Я отказываюсь видеть в нём цивилизационное противостояние между Западом и «самостийной» Русской цивилизацией.

          Фото:

          Да, у нас конфликт с Западом, но при всем при этом мы должны понимать, что русские являются западным народом.

          С тех пор, как наш государь Петр Первый прорубил окно в Европу, цивилизационный вектор нашего народа и нашей страны неизменно европейский. Без Петра не было бы ни Пушкина, ни Гагарина. Портрет Петра Алексеевича должен висеть в гостиной каждого русского патриота!

          Великая русская культура – это западная, европейская культура и без Европы никогда не могла бы быть создана. Русский человек как культурный тип зародился в промежутке между царствованием Екатерины Второй и Александра Первого в среде русской аристократии именно благодаря западным реформам Петра.

          В течение XIX века этот культурный тип был усвоен уже разночинным слоем, что, в свою очередь, дало нам Чехова, первого великого русского писателя, который не был дворянином.

          Да и катастрофическая революция 1917 года пришла в Россию в европейских одеждах радикально западной «ереси»: коммунистической марксистской утопии.

          Ее результатом стала европеизация уже огромных крестьянских масс (великороссов, малороссов и белорусов), которые многомиллионными толпами двинули в русские города, в эти оазисы европейства в России. Другие оазисы – дворянские гнезда – были, увы, ими по дороге сожжены.

          Продолжение и углубление этой европеизации и стало подлинной причиной падения советской власти, а не какое-то там колебания цен на нефть.

          Что же мы наблюдаем сейчас? Как необходимо правильно интерпретировать то, что сейчас происходит с Российской Федерацией и с русским народом, в их отношениях с Западом?

          Как совершенно справедливо отмечает Сурков, перелом в этих отношениях произошел в 2014 году. Но что же такого грандиозного, превосходящего глубиной скоротечные новостные поводы, случилось в тот год?

          С 2014 года началось русское Рисорджименто, воссоединение народа в одном государстве. Роль Пьемонта взяла на себя Российская Федерация. Роль коллективного Виктора Эммануила – патриотическая российская бюрократия (среди которой, кстати, есть и имя Владислава Суркова), а роль Гарибальди – «народные командиры ополчения».

          Запад, по старой привычке, оставшейся еще со времен холодной войны, всё это неумно интерпретирует как какой-то «российский империализм». Поэтому отношения с Западом, естественно, вступили в конфронтацию.

          Но тут главное, чтобы мы сами интерпретировали это противостояние не как извечное столкновение Руси и Запада, конфликт «православной цивилизации» с «протестантско-католической цивилизацией», или как еще какую-то отвлеченную евразийскую или славянофильскую блажь.

          Русские, должны бороться не с Западом, а за своё место на Западе. Наши амбиции не должны носить антизападный, антиевропейский характер. Нашей главной амбицией должно стать стреление к лидерству в западном мире, вытеснение с этого пьедестала Соединенных Штатов Америки. Работа эта долгая, и скоро это не случится, не спорю. Может быть потребуется сто лет, а может двести или триста.

          Поэтому нынешнее противостояние с ЕС и НАТО не должно интерпретироваться, как противостояние цивилизационное. На всё это мы должны смотреть просто как на ссору в благородном семействе. Сын (или дочь) подрастает, растут и его (её) амбиции, поэтому он (она) требует от родителей другого отношения к себе.

          Естественно, в отношениях с Отцом-Западом не следует вести себя как российские либералы-западники, полагая, что есть только два мнения – одно Вашингтона, другое – неправильное. Мы – не Смердяковы!

          Если отстаивание национальных интересов (а самый сейчас главный национальный интерес – воссоединение разделенного русского народа в одном государстве) требует конфликта с США, ЕС и НАТО, то пусть будет конфликт, и даже военный. Ничего страшного. Выдержим. 

          Главное, чтобы мы не стали устраивать у себя, в Российской Федерации, анти-Запад. Если Запад культивирует индивидуализм, капитализм и демократию, то нам на этом основании не надо хвататься за коллективизм, социализм и деспотизм.

          Напомню, что согласно Конституции Российская Федерация является либеральной демократией, и таковой она должна оставаться даже в случае жесткого противостояния с Западом. Русского человека в его свободах никто и ничто не должно ограничивать.

          И последнее. Владислав Юрьевич повел отсчет попыток российской власти примерить на себя западный кафтан с Лжедмитрия. Но первым, на мой взгляд, был все же Борис Годунов, который, напомню, хотел завести в  Русском царстве университет.

          Так вот, во времена Годунова на Запад – в данном случае в Англию – были направлены на учебу четверо русских юношей. Ни один из них в итоге не вернулся.

          Да, тут можно говорить и о смерти Годунова, и о Смуте, но как не пытались русские послы возвратить их потом обратно – ничего не вышло. Из Европы, с Запада русский человек возвращаться не хочет.

          Вот так и мы. Не сомневаюсь, что большая, подавляющая часть русских людей из Европы, с Запада возвращаться не желает и никогда не возвратится, даже если на словах будет утверждать противоположное.

          Запад уже давно стал частью нас самих, нашей плотью и кровью. Поэтому в нынешнем и будущем противостоянии с Западом главное, чтобы мы не наделали глупостей, так как отречься от Запада на практике означает отречься от самих себя – от своей русскости.


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