Предлагаемый нам выбор «третьего пути» – ложный

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12 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 13:35  |  vz.ru
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По каким отраслям экономики России США нанесут следующий удар

Наиболее очевидный кандидат на следующий удар США – черная металлургияФото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Эффект, который новый пакет санкций произвел на российские рынки, дает Вашингтону стимул играть по принципу «цель оправдывает средства». Теперь США будут методично искать в экономике РФ слабые звенья, проверяя на прочность все сегменты, так или иначе встроенные в глобальный рынок. Но на какую отрасль придется следующий удар? Подробности...
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С-400 и «Панцири» готовятся к грандиозному экзамену в Сирии

Бой в сирийском небе покажет, насколько наша ПРО научилась сбивать пресловутые «Томагавки»Фото: U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Carmichael Yepez
Сирия на наших глазах превращается в сцену, на которой должен разыграться грандиозный военный спектакль – отражение массовой атаки американских крылатых ракет российскими средствами ПВО. Кто в итоге окажется победителем – «Томагавки» или комплексы С-400 и «Панцирь-1С»? Что будет считаться успехом для каждой из сторон? Репутация российского оружия поставлена на кон, но не только она. Подробности...
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СССР увеличил свои шансы на победу в ядерной войне благодаря космонавтам

Герман Титов, Юрий Гагарин, Павел Попович и Андриян Николаев поднимают бокалы в честь наступления 1963 годаФото: РИА Новости
В России отмечают День космонавтики. С космонавтами наша страна традиционно связывала не только свои исторические и научные победы, но и обороноспособность, а также возможность победы в глобальных войнах. Сейчас об этом часто забывают, искренне недоумевая, зачем космонавтам на орбите нужно личное оружие. Подробности...
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«Химическая истерика» поставила мир на грань военного конфликта России и США

Пострадавшие от химической атаки дети – главный аргумент тех, кто обвиняет АсадаФото: кадр The Telegraph
По ряду признаков новый «химический кризис» в Сирии значительно опаснее предыдущего и чреват непредсказуемыми последствиями. Вовлеченные в ситуацию страны руководствуются эмоциями и идут на поводу у пропагандистских страстей. Но что на самом деле произошло в Восточной Гуте – и насколько мы сейчас далеки от настоящей трагедии? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Предлагаемый нам выбор «третьего пути» – ложный

Глеб Кузнецов, политолог, член ОП РФ, член Общественного совета Росздравнадзора
Для меня в статье Суркова самое удивительное – это фиксация на «государственном» и «идеологическом» уровне существования т.н. Востока. Как некой «оппозиции» Западу. Какой такой Восток? Что это вообще такое? Подробности...

У лидеров США нет страха, что русские ракеты долетят до Америки

Дмитрий Наркевский, публицист
Развитие противостояния США – Россия для самой Америки не является главной и всепоглощающей историей. Важность происходящего не осознается ни политической элитой Америки, ни ее народом. На повестке там стоит другой вопрос. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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          Глеб Кузнецов

          Предлагаемый нам выбор «третьего пути» – ложный

          Глеб Кузнецов
          политолог, член ОП РФ, член Общественного совета Росздравнадзора
          		 12 апреля 2018, 12:40

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          Для меня в статье Суркова самое удивительное – это фиксация на «государственном» и «идеологическом» уровне существования т.н. Востока. Как некой «оппозиции» Западу, причем реально существующей. Фиксация как данности очень полезного и прибыльного для авторов полтораста лет назад, но очень вредного и уже пережитого всеми сегодня мифа.

          «Восток» – это ведь не более чем репрезентация западного мышления, полезный с точки зрения извлечения прибыли перевод геополитики и экономической политики в категории эстетики, культуры, литературоведения и прочего.

          Какой такой Восток? Что это вообще такое?

          Корея Северная или Южная, монархия Залива или соседняя псевдосоциалистическая автократия, ИГ* то же самое или курдские феминистки, расстояние физическое между которыми – как между Мытищами и Пушкино?

          Легко быть «не-Востоком», потому что Востока никакого не существует. Это просто «не-Запад», описанный в категориях Запада и удобным, операциональным для авторов (но никак не для описываемых) языком.

          Фото: Старик Хоттабыч/Киностудия «Ленфильм»

          В этом и есть проблема концепции «полукровки, везде одинокого».

          Какой такой полукровка? Есть кровь Запада и есть сконструированный Западом конструкт, написанная французами «1000 и одна ночь» и придуманный англичанами сорящий деньгами магараджа, поклоняющийся во тьме ночей богине Кали, практикующий смертоносную борьбу «баритсу» и прочая, прочая, прочая с ниньзями, стариком Хоттабычем и уникальной народной медициной с сокровищами надмирной мудрости, к которым не прикоснется рука профана.

          Что же касается исторического Востока, то русские также его придумывали, конструировали и пытались на нем заработать, считая, например, Китай тюркской монархией навроде любой другой, нам близкой и привычной – «богдойский хан» и все такое.

          Восток так называемый всегда и для всех был плодом фантазий – комплекс манипулятивных представлений про «иного».

          Таким образом, метафора «полукровки» – это просто какой-то эскапистский пир, геополитический толкинизм. Да, меня мама и папа родили, но я на самом деле не их, потому что эльф. Или хоббит. Так меня в переписях своих и пишите.

          Тот самый Запад уже прошел этап увлечения постколониальными исследованиями, деконструировав ориентализм, потом его деконструкцию и нарожав еще десяток других концепций, а мы все внутренний диалог с Киплингом ведем и, красиво рисуясь, говорим, что мы, конечно, наполовину дети, наполовину бесы, но не такие, как придумал Томас Бабингтон Маколей в 1840-х, а совсем другие.

          Это вам и вправду не реальный вполне Запад, воссоздающий Римскую империю всеми своими «свевскими» от Галиции карпатской до Галисии иберийской силами и стремящийся включить в нее весь мир.

          То есть постоянно предлагаемый нам выбор «третьего пути» – это ложный выбор ввиду отсутствия пути второго.

          Есть Запад – и есть множество «не-Западов», каждый из которых «не-Запад» только до той степени, до которой включен/выключен в макроэкономических цепочках.

          Любопытно, что, конструируя собственные «миры», СССР всегда исходил из этого подхода, плодя связности в том числе и без необходимости – помните анекдоты про производственные цепочки в СЭВ и СССР, когда глину для того, чтобы произвести свистульку в Польше, добывали на Дальнем Востоке.

          Место в мире – это вопрос не экзистенциальный. А практический и экономический. Это не место «между», как нам любят объяснять, не «по ту сторону», не на вершине соседней, а место внутри в любом случае. Просто места могут быть разные.

          И геополитическая мощь – это способ достичь такого положения, чтобы расходы на смещение ее носителя с удобной ему позиции существенно превышали прибыли потенциальные смещающих.

          А позиция «не надо нас никуда смещать, мы сами уйдем, завернувшись в плащ своей уникальности» – странная. Какая-то пораженческая.

          Источник: Блог Глеба Кузнецова

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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