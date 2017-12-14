Американские СМИ пофантазировали о войне между Россией и Китаем

Американское издание National Interest опубликовало статью-«предсказание» в форме письма посла США в Токио госсекретарю Майку Помпео о разразившейся в 2020 году «войне между Китаем и Россией», которая якобы начнется на территории КНДР.

Статью написал историк и капитан ВМС США в отставке Джон Куэн, автор нескольких книг. Написана она от лица посла США в Токио в виде послания госсекретарю Майку Помпео. В «письме», датированным 30 августа 2020 года, приводится обзор событий за последние месяцы «войны, которой еще два года назад никто из нас не ожидал», сообщает «ИноСМИ».

«Война», как утверждается, началась после того, как Ким Чен Ын встретился с Си Цзиньпином в ходе визита в Пекин, а также после «исторической встречи в Сеуле с президентом Южной Кореи Муном» (этой встречи в действительности пока не было – все описываемые после этого события вымышлены). По итогам встреч была достигнута договоренность о демилитаризации Корейского полуострова, «выводе всех американских войск» и о ликвидации северокорейского ядерного оружия.

На следующий год Нобелевская премия мира вручается Киму, Трампу и Муну.

При этом глава КНДР, как пишется в «письме», заключает секретное соглашение с Китаем в обход России. В ноябре 2019 года он объявляет об уходе с поста лидера, просит КНР о вводе войск в страну для «защиты от русских».

Одновременно Россия увеличивает группировку на Дальнем Востоке. В итоге Ким Чен Ын «на специальном поезде бежал в Харбин», Китай ввел крупные военные силы в Северную Корею, а российские войска вторглись в КНДР и применили подводные лодки против китайских кораблей. ВМС Китая оказались неэффективными в борьбе против российского флота, кибератаки парализовали китайские системы управления, связи, разведки и наблюдения. Американские войска и граждане с полуострова к тому моменту уже выведены.

«Российско-китайская война продлится еще довольно долго», – пишет Куэн.

В этом вымышленном письме «посол США в Японии» предполагает, что Россия «намерена расширить масштабы военных действий, осуществляя ограниченные вторжения в Маньчжурию и Монголию, как они делали это перед Второй мировой войной». Перед этим было «заключено соглашение о перемирии» между украинским правительством и представителями России в Харькове.

Южная Корея одновременно вступила в коалицию с Китаем. Япония сохраняет нейтралитет, посол рекомендует Вашингтону делать то же самое.