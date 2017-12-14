Американские СМИ пофантазировали о войне между Россией и Китаем

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2 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 20:11  |  vz.ru
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Проблема свалок решается старыми советскими методами

Проблему мусора надо решать экономическими, а не экологическими мерамиФото: Olaf Krüger/Imagebroker/Global Look Press
Яростные протесты жителей Подмосковья заставили власти обратить пристальное внимание на ядовитые свалки отходов. Особенно ярко с Россией контрастируют некоторые страны, где подобные свалки отсутствуют полностью. Как они такого добились и какие рецепты борьбы с мусором были бы эффективны в нашей стране? Подробности...
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Цивилеву, чтобы остаться на месте Тулеева, надо решить одну важную задачу

Мастодонта российской политики заменил новичок, которому предстоит доказать способность установить коммуникацию с жителями КузбассаФото: Александр Кряжев/РИА "Новости", Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин принял отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, руководившего регионом более 20 лет, с формулировкой «по собственному желанию». Врио главы Кузбасса назначен заместитель Тулеева Сергей Цивилев, который успел запомниться хождением в народ после трагического пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Какие задачи предстоит решить Цивилеву и какие ошибки исправить, чтобы остаться на своем посту после осенних выборов? Подробности...
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В России грозятся закрыть торговые центры и снести высотки

Желание депутатов упростить эвакуацию детей в случае нового пожара понятно, но возникают несколько очевидных вопросовФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Депутаты Госдумы выступили с инициативой перенести кинотеатры в торговых центрах на нижние этажи. Идея объяснимая, но насколько она реализуема? И стоит ли в рамках всероссийской проверки пожарной безопасности замыкаться только на торговых центрах? Многоэтажные дома могут быть куда более опасны. Подробности...
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Запад испугался тени Москвы за спиной Каддафи

Когда его отец был еще жив, Саиф аль-Ислам выступал за проведение в Ливии либеральных реформФото: Paul Hackett/Reuters
Некогда Саиф аль-Ислам Каддафи пообещал отомстить за смерть своего отца. Эта возможность представится ему в середине года, когда в Ливии должны пройти президентские выборы. Силы, ввергнувшие страну в хаос, откровенно опасаются такого сценария, называя наследника Муаммара «ставленником Москвы».  Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Три рациональных вывода из «британского безумия»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Отношения между Россией и Западом оставляют желать лучшего. Во всех СМИ говорят о новой холодной войне. Нашу страну все время «сдерживают» и «наказывают». Но действительно ли этим «вирусом» заразился весь Запад? Подробности...
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Внезапное выздоровление Юлии Скрипаль вновь ставит вопрос о заказчиках отравления

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Слабость доказательной базы особенно заметна в свете последних новостей о беспрецедентном давлении Британии на другие страны. Впрочем, нынешние действия Лондона сами по себе не проясняют реальных мотивов отравления Скрипаля. Подробности...
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Гражданское общество просит от власти простейших вещей

Антон Крылов, журналист
Пытались ли внешние и внутренние враги воспользоваться трагедией в своих целях? Безусловно, пытались. Можно ли было на всю Россию говорить, что в Кемерово на площади собрались «бузотеры», которых «накачали» некие провокаторы? Подробности...
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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

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          Американские СМИ пофантазировали о войне между Россией и Китаем

             2 апреля 2018, 18:29
          Фото: Zhang Lei/ChinaFotoPress/ZUMA Press/
          Global Look Press
          Текст: Сергей Гурьянов

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          Американское издание National Interest опубликовало статью-«предсказание» в форме письма посла США в Токио госсекретарю Майку Помпео о разразившейся в 2020 году «войне между Китаем и Россией», которая якобы начнется на территории КНДР.

          Статью написал историк и капитан ВМС США в отставке Джон Куэн, автор нескольких книг. Написана она от лица посла США в Токио в виде послания госсекретарю Майку Помпео. В «письме», датированным 30 августа 2020 года, приводится обзор событий за последние месяцы «войны, которой еще два года назад никто из нас не ожидал», сообщает «ИноСМИ».

          «Война», как утверждается, началась после того, как Ким Чен Ын встретился с Си Цзиньпином в ходе визита в Пекин, а также после «исторической встречи в Сеуле с президентом Южной Кореи Муном» (этой встречи в действительности пока не было – все описываемые после этого события вымышлены). По итогам встреч была достигнута договоренность о демилитаризации Корейского полуострова, «выводе всех американских войск» и о ликвидации северокорейского ядерного оружия.

          На следующий год Нобелевская премия мира вручается Киму, Трампу и Муну.

          При этом глава КНДР, как пишется в «письме», заключает секретное соглашение с Китаем в обход России. В ноябре 2019 года он объявляет об уходе с поста лидера, просит КНР о вводе войск в страну для «защиты от русских».

          Одновременно Россия увеличивает группировку на Дальнем Востоке. В итоге Ким Чен Ын «на специальном поезде бежал в Харбин», Китай ввел крупные военные силы в Северную Корею, а российские войска вторглись в КНДР и применили подводные лодки против китайских кораблей. ВМС Китая оказались неэффективными в борьбе против российского флота, кибератаки парализовали китайские системы управления, связи, разведки и наблюдения. Американские войска и граждане с полуострова к тому моменту уже выведены.

          «Российско-китайская война продлится еще довольно долго», – пишет Куэн.

          В этом вымышленном письме «посол США в Японии» предполагает, что Россия «намерена расширить масштабы военных действий, осуществляя ограниченные вторжения в Маньчжурию и Монголию, как они делали это перед Второй мировой войной». Перед этим было «заключено соглашение о перемирии» между украинским правительством и представителями России в Харькове.

          Южная Корея одновременно вступила в коалицию с Китаем. Япония сохраняет нейтралитет, посол рекомендует Вашингтону делать то же самое.


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