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14 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 19:19  |  vz.ru
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          Александр Чаленко

          Только русский будет праздновать День Победы

          Александр Чаленко
          обозреватель портала «Украина.ру»
          		 14 мая 2018, 17:30

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          Празднование 9 Мая на Украине снова, как и во все годы после начала войны в Донбассе, стало главным оппозиционным мероприятием. К нему присоединились миллионы, а десятки тысяч человек, несмотря на реальную угрозу расправы со стороны украинских неонацистов, приняли участие в шествии «Бессмертного полка».

          Как ни старались официальные власти противопоставить 9 Мая День скорби и примирения 8 мая, у них ничего не вышло. Весь порошенковский официоз в этот день бледно смотрелся на фоне Дня Победы, который и является по-настоящему всенародным праздником.

          В Одессе во время шествия «Бессмертного полка» участники скандировали: «Слава президенту Путину!», «Донбасс, мы с тобой!», «Одесса – город-герой», «Одесса – русский город».

          Полиция задержала мужчину, который приехал на мероприятие, водрузив на свою машину красный флаг Победы и украсив ее георгиевской лентой, рисунком танка Т-34 и надписью «На Берлин!». Уже сегодня стало известно, что судья отказался рассматривать обвинение против него, мотивировав это тем, что является «внуком кавалера двух орденов Отечественной войны». Тут и без комментариев понятно, какие у одесситов приоритеты.

          В Киеве во время шествия «Бессмертного полка» также выкрикивались «антиукраинские лозунги», как окрестили провластные киевские СМИ скандирования: «Бандера – вон из Киева!» и «Фашизм не пройдет!».

          Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters

          Одну из самых известных украинских правозащитниц Елену Бережную, которая вместе с дочерью – оппозиционным политиком Ириной Бережной (погибшей впоследствии в автокатастрофе) – подала иски по поводу переименования киевских улиц в честь Бандеры и Шухевича, даже задержала полиция, после того как на нее напали неонацисты из группировки «С-14».

          Поводом стало то, что Бережная пришла на праздничное шествие в футболке, на которой была изображена лента, очень похожа не георгиевскую, а в руках она держала портрет убитого украинскими националистами писателя Олеся Бузины.

          В Днепропетровске во время шествия «Бессмертного полка» полиция попыталась не пропустить большую звезду, символ Победы, которую несли представители Союза офицеров, в тот момент, когда участники шествия уже подошли к конечному пункту следования колонны – к монументу Вечной славы. Но ничего не вышло. Мало того, когда какой-то участник АТО в камуфляже попытался помешать «Бессмертному полку», его скрутили и в завязавшейся потасовке разбили голову.

          Но самым, конечно, необычным явлением был праздничный концерт «Победа. Одна на всех» на самом рейтинговом телеканале Украины – «Интере».

          Он был широко анонсирован еще задолго до 9 мая. Организаторы не только не скрывали, что День Победы – это святое, но всячески подчеркивали, что это главный праздник и главная святыня страны. Неонацисты из «Национального корпуса» (политического крыла полка «Азов») в день трансляции окружили главное здание телеканала, потребовав отменить ее за «антиукраинский контент», но никто даже не подумал этого сделать. Причем, напомню, праворадикалы за последние годы несколько раз пытались «Интер» просто-напросто сжечь.

          С первых секунд просмотра – увидев на сцене концерта не какой-то мак, ставший официальным символом праздника при Порошенко, а большую красную звезду – сразу же становилось понятно, на чьей стороне организаторы. Как будто никакой декоммунизации за эти годы не было и в помине.

          Ведущие концерта, ничего не стесняясь, говорили, что нельзя допускать переименования улиц украинских городов в честь фашистских преступников и что нельзя безнаказанно проносить их портреты во время факельных шествий. Намек понятен: имелись в виду, конечно же, портреты Бандеры и Шухевича.

          Причем эти слова были вставлены в ролик-анонс концерта, который крутили в самое рейтинговое время, чем и привлекли в итоге миллионы украинских граждан к его просмотру.

          С кем бы я ни обсуждал тему этого концерта на «Интере», никто не верит в искренность владельцев телеканала. Не верят ни олигарху Дмитрию Фирташу, который, согласно материалам «Викиликс», когда-то заявлял послу США на Украине, что он бандеровец и антикоммунист, ни Сергею Левочкину – бывшему главе администрации Януковича, которого антимайдановцы называют человеком американского посольства в команде «проффесора» и одним из тайных организаторов евромайдана.

          Зачем же тогда все это понадобилось Фирташу и Левочкину?

          Как поясняют мои собеседники, тут к гадалке не ходи – возможные досрочные президентские и парламентские выборы. Оппозиционный блок окучивает электорат Юго-Востока от Одессы до Харькова (той самой Новороссии), который, как бы ни старалась украинская пропаганда, сохранил верность своим пророссийским идеалам и убеждениям.

          Как человек, хорошо знакомый с украинской политической кухней, я даже не сомневаюсь в том, что интеровский концерт на День Победы был согласован как с администрацией Петра Порошенко, так и с американским посольством и получил полное их одобрение. Иначе Фирташ и Левочкин на его трансляцию не решились бы никогда.

          Для американского посольства и администрации Порошенко Фирташ и Левочкин – свои. Карманная оппозиция, которая совершенно не угрожает ни американским, ни порошенковским интересам.

          Поэтому и американцам, и Порошенко выгодно, чтобы оппозиционный электорат голосовал именно за Оппозиционный блок. Так что концерт – это обычная политтехнология. Не больше.

          Однако, даже несмотря на весь этот цинизм лидеров Оппоблока, они, как ни странно, сделали доброе дело – показали, чему верны украинские граждане.

          «Интер» сообщил, что его концерт посмотрели 13 миллионов телезрителей. Учитывая, что на Украине уже проживают менее 40 миллионов человек (Крым и пол-Донбасса ушло; миллионы выехали на заработки), это практически каждый третий гражданин Украины. Это просто невероятно гигантское число!

          Многие скептики говорят о том, что ни в коем случае нельзя ставить знак равенства между симпатизантами Русского мира и теми из украинских граждан, для кого День Победы – святое (тут приводят в пример одного из украинских карателей – аваковского советника Илью Киву, чей дед был Героем Советского Союза). Но лично я считаю, что такой знак равенства ставить спокойно можно в 99% случаев. Поясню почему.

          Противники в войне должны придерживаться разных политических, идеологических, филологических, религиозных и даже гастрономических убеждений.

          Если твой противник говорит по-русски и выступает за русский язык, то ты должен начать говорить по-украински, даже если твой родной язык русский, иначе борьба бессмысленна. Но никто на украинский не переходит. Большинство воюющих атошников в Донбассе – русскоязычны.

          Если ты прихожанин Московского патриархата, то, даже если ты перейдешь в киевский патриархат, это будет бессмысленное действие, так как он ни в догматике, ни в обрядности, ни в одеянии священства, монашества и архиереев, ни своими святыми ничем не отличается от патриархата Московского. Если уж и менять веру, то тут надо становиться греко-католиком или язычником (каким-нибудь последователем РУН-веры). Но никто из православия никуда не переходит.

          Если ты ел на праздники салат оливье, холодное, селедку под шубой, шашлык, то, перейдя на другую сторону фронта, ты должен отказаться от подобного меню.

          Вот и в нашем случае: если для тебя героями были воины Великой Отечественной, то, став «украинцем», ты должен потерять к ним всяческий интерес, а героями для тебя должны стать бандеровцы и солдаты дивизии СС «Галичина», но, как показало последнее 9 мая на Украине, этого не произошло.

          Так что мы спокойно можем констатировать то, что ни за 27 лет украинской незалежности, ни за четыре года войны в Донбассе никакого изменения в составе населения Украины не произошло: как было большинство граждан русскими, так они русскими и остались.

          Праздновать День Победы – это (наряду с верностью русскому языку и православию) один из признаков русскости. Поэтому даже негодяй Кива – русский человек, а не какой-то там «украинец».

          А «украинцы» существуют только потому, что существует государство Украина. Как только Украина на этих землях будет отменена, исчезнут и «украинцы», как они исчезли в Крыму и ЛДНР.

          Некоторые московские «знатоки» Украины начинают пугать российских граждан, что нельзя Малороссию и Новороссию присоединять к Российской Федерации без определенного карантина. Мол, российское государство слабо, и оно просто не сможет выдержать столько нелояльных граждан, если не «замутивших», то во всяком случае поддержавших два майдана. Да к тому же бойцы «Азова» и «Айдара», как им мерещится, уйдут в киевские и черниговские леса. В общем, пугают новой бандеровщиной от Ужгорода до Сум.

          Мне от этих опасений становится просто смешно! Никто ни в какие леса не уйдет. Все граждане, проживающие на этих землях, спокойно получат российские паспорта и сразу же станут лояльными гражданами Российской Федерации. Даже Навальный не сможет на них рассчитывать.

          А за что им, собственно, бороться? За что уходить в леса? За украинский язык, на котором они не говорят? За украинскую греко-католическую церковь или за киевский патриархат, прихожанами которых они не являются? За право на бандеровские марши в Одессе и в Киеве на 1 января, к которым они относятся с презрением? Вопросы тут риторические, потому что ответы на них понятны.

          Война на Украине сегодня гражданская. А, как известно, гражданские войны идут внутри одного народа. В данном случае народ этот русский, так как только русский будет праздновать День Победы.


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