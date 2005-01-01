Судья в Одессе отказался судить человека за демонстрацию ордена Отечественной войны

В Малиновском райсуде Одессы судья Дмитрий Передерко отказался определять меру пресечения жителю города, ездившему 9 мая на автомобиле с флагом, на котором был изображен орден Отечественной войны, говорится в реестре судебных решений.

В тексте решения указано, что фигурант уголовного производства накануне государственного праздника – Дня Победы – демонстрировал флаг с изображением ордена Отечественной войны, передает «Страна.UA».

Также в документе приводится объяснение судьи, почему он не может считать демонстрацию флага с орденом Отечественной войны в день государственного праздника 9 мая пропагандой тоталитарного режима.

«Я, ЛИЦО_3, являюсь внуком героически погибшего во время Великой Отечественной войны ЛИЦО_4 и внуком кавалера двух орденов «Отечественная война», инвалида Великой Отечественной войны 1 группы ЛИЦО_5. В силу этих обстоятельств, а также в связи с воспитанием меня в духе уважения к воинам, которые своими героическими подвигами и мужеством отстояли в тяжелых боях право народа Украины на жизнь, и в духе уважения к героизму нашего народа во время Великой Отечественной (Второй мировой) войны, его несгибаемой стойкости в борьбе с нацизмом, я не могу расценивать факт демонстрации изображения ордена «Отечественная война» в дни празднования народного и государственного праздника «День Победы» как пропаганду тоталитарного режима, поэтому считаю невозможным из личных и морально-этических соображений осуществлять рассмотрение указанного ходатайства», – говорится в решении.

Напомним, 9 мая в Киеве полиция перед началом акции «Никто не забыт, ничто не забыто» (аналог «Бессмертного полка») отняла георгиевскую ленточку у мужчины, пришедшего на шествие.

Также перед началом акции в столице Украины произошла потасовка между националистами и участниками шествия.