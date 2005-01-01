Полиция отняла георгиевскую ленточку у участника акции «Бессмертный полк» в Киеве

В Киеве полиция перед началом акции «Никто не забыт, ничто не забыто» (аналог «Бессмертного полка») отняла георгиевскую ленточку у мужчины, пришедшего на шествие.

Также перед началом акции в столице Украины произошла потасовка между националистами и участниками шествия, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел возле рамок металлоискателей на станции метро «Арсенальная», через которые проходили все желающие принять участие в акции.

Националисты затесались в ряды участников и начали петь гимн Украины. Позже в толпе началась потасовка. Очевидцы рассказали, что причиной конфликта послужила попытка одного из националистов отнять у женщины портрет родственника.

Всего киевская полиция задержала пять человек, у двоих было при себе оружие, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел Украины.

Участники акции прошли маршем по улице Ивана Мазепы к парку Вечной Славы. Впереди колонны шли ветераны. Люди поют военные песни и скандируют «Ура, ура», «Слава».

Отмечается, что марш проходит без запрещенной на Украине советской символики, однако некоторые участники идут в советской военной форме.

Ранее сообщалось, что окружной суд Киева отказал запрещенной в России Организации украинских националистов (ОУН*) в праве проводить в День Победы в столице Украины какие-либо акции, «подменяя» правоохранительные органы.