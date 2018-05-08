Суд Киева запретил украинским националистам устраивать провокации в День Победы

Окружной суд Киева отказал запрещенной в России Организации украинских националистов (ОУН*) в праве проводить в День Победы в столице Украины какие-либо акции, «подменяя» правоохранительные органы.

При этом суд не запретил ОУН* присутствовать на мероприятиях в честь Дня Победы в Киеве, сообщило украинское интернет-издание «Страна.ua».

Суд в своем решении подчеркнул, что члены ОУН не имеет права «проверять» портреты предков участников акции «Бессмертный полк», а также наличие у участников акции запрещенной на Украине символики (георгиевских ленточек).

«Они не имеют право применять какие-либо меры, затрагивающие личную неприкосновенность участников акции и были на этот счет предупреждены сегодня судом. В суде четко подчеркнули, что охрана порядка во время акции возлагается на правоохранительные органы», – рассказала истец Елена Бережная.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что украинские националисты решили сорвать акцию «Бессмертный полк» в Киеве. Местная полиция предрекла обострение обстановки в День Победы.