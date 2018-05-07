Украинская полиция предрекла обострение обстановки в День Победы

Полиция Украины опасается обострения общественной обстановки в ряде регионов страны 8-9 мая в связи с Днем Победы, правоохранительные органы перейдут на усиленный режим несения службы, заявил глава украинской полиции Сергей Князев.

«8-9 мая большинство подразделений перейдет на усиленный режим несения службы. Сегодня мы проводили учения, чтобы обеспечить мир и спокойствие граждан и не допустить или локализовать любые провокации», – передает его слова ТАСС.

По его словам, полиция прогнозирует «обострение оперативной обстановки» в Киеве и «традиционно» в Запорожье и Днепропетровской области. В то же время Князев призвал жителей Украины «не волноваться», пообещав, что полиция обеспечит должный порядок.

Перед этим директор Института правовой политики и социальной защиты Елена Бережная, одна из организаторов ежегодной всеукраинской акции «Никто не забыт, ничто не забыто», призвала участников мероприятия не приносить с собой георгиевские ленточки «во избежание различных провокаций».

Украинская православная церковь (УПЦ МП) собирается проводить в День Победы – панихиду у могилы Неизвестного солдата в столичном Парке Вечной Славы.

Местная полиция опасается также того, что некоторые националистические силы намерены провести свои мероприятия 9 мая – в частности, запрещенная в России организация «Братство», которая собирается пройти с портретами «дедов и прадедов из дивизии СС «Галичина».

Отметим, что 4 мая городская администрация Киева зарегистрировала заявку Организации украинских националистов (ОУН*), которая намерена провести 9 мая в украинской столице свое мероприятие и препятствовать проведению акции «Бессмертный полк».