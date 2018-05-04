Националисты решили сорвать акцию «Бессмертный полк» в Киеве

Городская администрация Киева зарегистрировала заявку Организации украинских националистов (ОУН*), которая намерена провести 9 мая в украинской столице свое мероприятие и препятствовать проведению акции «Бессмертный полк».

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мэрию Киева, власти украинской столицы зарегистрировали заявку ОУН* о проведении 9 мая с 9.00 по 21.00 мск «общественного патрулирования улиц с целью предотвращения акции «Бессмертный полк» в центре Киева.

Также в администрации Киева зарегистрировали уведомления нескольких гражданских организаций на проведение акций, в ходе которых ветераны Второй мировой войны пройдут маршем по центру украинской столицы и возложат цветы к Вечному огню в парке Славы.

На аналогичные акции также подали заявки некоторые политические партии. Кроме этого, на 8-9 мая запланированы праздничные флешмобы, выставки, конкурсы и музыкальные выступления.

Ранее глава полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что 9 мая в Киеве заявлена только одна акция – «Бессмертный полк», в которой примут участие до 3 тыс. человек.

Напомним, в конце апреля глава информационного агентства News Front Константин Кнырик опубликовал якобы инструкцию (темник) СБУ, которая предписывает украинским СМИ в преддверии Дня Победы отрицать заслуги советских войск.

Отметим, в пятницу украинские пограничники не пропустили в страну двух россиян из-за отказа снимать с багажа запрещенные на Украине георгиевские ленточки.