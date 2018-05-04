Украинские пограничники не впустили россиян с георгиевскими лентами

Украинские пограничники не пропустили в страну двух россиян из-за отказа снимать с багажа запрещенные на Украине георгиевские ленточки, сообщил пресс-секретарь погранслужбы Украины Олег Слободян.

По словам Слободяна, в четверг вечером в киевский аэропорт Борисполь из Минска с частной целью прилетели граждане России – мужчина и женщина, имевшие достаточно средств для пребывания на Украине и обратные билеты.

«На багаже туристов были прикреплены георгиевские ленты, которые запрещены на Украине. На просьбу пограничников снять эту символику граждане России отреагировали негативно. В связи с этим пограничники отказали данным лицам в пересечении границы, обратным рейсом они вернулись в Минск», – написал Слободян в Facebook.

Он также призвал «дорогих гостей из России» уважать законы той страны, в которую они прибывают, заверив, что «украинцы рады всем гостям».

Напомним, в феврале служба безопасности Украины завела дело против священника Украинской православной церкви Московского патриархата иеромонаха Иоанна (Курмоярова), поводом стало размещение на его странице в соцсетях георгиевской ленточки.

В январе украинские пограничники отказались пустить в страну гражданина Молдавии, у которого в машине обнаружили георгиевскую ленту и флаг России.