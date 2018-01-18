Молдаванина не пустили на Украину из-за георгиевской ленточки и флага России

Украинские пограничники отказались пустить в страну гражданина Молдавии, у которого в машине обнаружили георгиевскую ленту и флаг России, сообщила пресс-служба госпогранслужбы Украины.

Пограничники Подольского отряда в среду в салоне BMW молдавской регистрации нашли георгиевскую ленту, кроме того, в отделе для перчаток находился флаг России и брелок с российской символикой. Гражданин Молдавии ехал через пункт пропуска «Платоново», передает РИА «Новости».

Ему решено отказать во въезде в страну.

В октябре 2017 года аналогичный случай произошел с гражданкой Молдавии, которой запретили въезд на Украину после обнаружения у нее запрещенной в стране георгиевской ленты.

12 июня 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете изготовления и пропаганды георгиевской ленточки.