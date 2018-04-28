Опубликована якобы инструкция СБУ для украинских СМИ по освещению Дня Победы

Глава информационного агентства News Front Константин Кнырик опубликовал якобы инструкцию (темник) СБУ, которая предписывает украинским СМИ в преддверии Дня Победы отрицать заслуги советских войск.

«По просьбам зрителей публикую документ, который мне передали мои коллеги из Украины. Уточняю еще раз, что этот «темник» рассылают представителям региональных и общенациональных СМИ Украины, блогерам, общественникам (из пула грантоедов) и «экспертам», которые выступают на ТВ», – написал Кнырик в своем Facebook.

По его словам, в рамках «инструкции» СБУ на украинских каналах подаются темы и информационные вбросы, сравнивающие действие войск Красной армии на Украине с поведением фашистских захватчиков. В частности, Кнырик привел в пример учительницу из Львова, запустившую дискуссию об Адольфе Гитлере, экспертов на телеканалах, которые утверждают, что Иосиф Сталин и Гитлер – ровня друг другу.

В «темнике», опубликованном журналистом, указано, что «Бессмертный полк» – политтехнология Кремля. Согласно документу, 9 мая – не День Победы, а день памяти жертв войны. Также указывается, что Сталин не лучше, а хуже, чем Гитлер.

«Жители Украины, когда вам начинают с экранов телевизора рассказывать о подвигах дивизии СС «Галичина» и о военных успехах украинской армии (которой не было) в борьбе с оккупантами, которыми были не только немцы, а скорее даже больше – советская армия, задумайтесь!» – призвал Кнырик.

В последние годы на Украине перед Днем Победы регулярно происходит целый ряд провокаций, связанных с георгиевской ленточкой и празднованием 9 мая. К примеру, в Краматорске представители украинской националистической партии «Свобода» в Краматорске сжигали георгиевские ленты. В Мариуполе пенсионеров с георгиевскими лентами 9 мая забрасывали яйцами.