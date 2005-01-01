Москва заявила о вакханалии украинских «патриотов» в День Победы

Вакханалия была устроена украинскими «патриотами» 9 мая с целью максимального принижения значимости Дня Победы и запугивания украинского общества, заявили в российском МИД.

«Пребывающие в русофобском угаре украинские власти продолжают политику исторического ревизионизма, целенаправленно искажая новейшую летопись страны на свой националистический лад», – говорится в заявлении на сайте МИД России.

Отмечается, что празднованию Дня Победы Киев снова попытался «придать антироссийское звучание». Причем информационный фон задавался лично президентом Украины Петром Порошенко и председателем Верховной рады Андреем Парубием.

«Их оскорбительные выпады в адрес российского руководства напоминали речи героев известной чеховской лечебной палаты. Извращенная трактовка итогов Великой Отечественной войны, безудержное восхваление нацистских приспешников, обеление памяти пособников фашистов из числа Украинской повстанческой армии*, по сути – ни что иное как глумление над памятью народа Украины», – пишет МИД.

Эта «злобная риторика» оказалась «подкреплена» и действиями «неонацистских молодчиков», пишет дипведомство.

В частности, 9 мая «бесчинствующая шпана» напала на руководителя представительства Россотрудничества в Киеве Константина Воробьева – ему угрожали физической расправой и убийством. Также была атакована известная украинская правозащитница Елена Бережная.

«Они глумились над ветеранами и пожилыми людьми, выкрикивая хамские лозунги. В тот же день националисты попытались поджечь местный телеканал «Интер» за трансляцию в эфире концерта в честь Дня Победы», – отметили в МИД.

Также указывается на действия правоохранительных органов Украины и СБУ.

«Подобная вакханалия имела целью максимально принизить значение праздника Победы, запугать украинское общество, отбить у него желание принимать участие в массовых памятных акциях», – говорится в сообщении.

Однако кампания по дискредитации Дня Победы провалилась, заметили в МИД, отметив, что 9 мая тысячи украинцев «приняли участие в памятных мероприятиях» и прошли по улицам городов с портретами воевавших отцов и дедов.

Отметим, что в Верховную раду внесли законопроект, которым предлагается отменить празднование Дня Победы 9 мая, перенеся его на 8 мая.