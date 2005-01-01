Украинские радикалы облили нечистотами и зеленкой главу отделения Россотрудничества

В Киеве украинские радикалы напали на главу местного отделения Российского центра науки и культуры (РЦНК) Константина Воробьева, когда тот шел возлагать цветы к Вечному огню в честь Дня Победы.

Инцидент произошел в центре украинской столицы возле дома глав Россотрудничества. «Я как раз пытался ехать к месту, где собираются киевляне традиционно 9 Мая утром, и вместе с коллегами и друзьями возложить цветы к Вечному огню и к памятнику Николая Ватутина. На выходе из подъезда на меня напали сзади несколько человек <…> и облили нечистотами и зеленкой», – приводит его слова РИА «Новости».

Воробьев рассказал, что нападавшие угрожали ему «более серьезной расправой». Причин нападения и агрессии они не объясняли.

По словам главы отделения Россотрудничества, ответственность за случившееся взяла на себя радикальная националистическая организация С14. Он сообщил, что на их странице в Facebook обнародованы фамилии людей, совершивших нападение.

Воробьев отмети, что националисты точно знали, где и когда на него напасть. Он также напомнил, что обладает дипломатическим статусом на Украине. Теперь глава отделения Россотрудничества намерен обратиться в полицию, однако на серьезную реакцию украинских правоохранителей не надеется. Он отметил, что это не первый случай и никто из виновников до сих пор не наказан.

В украинской столице неоднократно подвергалось нападениям и само здание Россотрудничества. 20 февраля представители партии «Укроп» на митинге у здания Россотрудничества в Киеве потребовали от властей страны разорвать дипломатические отношения с Россией. 18 февраля неонацистская группировка «Организация украинских националистов» (ОУН*) напала на здание Росструдничества в Киеве на Подоле. Днем ранее радикалы также устроили погром в здании Россотрудничества, испортив стены и уничтожив флаг России.

В СБУ тем временем рассказали, что хотят запретить работу Россотрудничества в Киеве.