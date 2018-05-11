Раде предложили отменить празднование Дня Победы 9 мая

На рассмотрение депутатов Верховной рады Украины внесли законопроект о переносе праздничного нерабочего дня – Дня Победы – с 9 на 8 мая, автором документа стал внефракционный депутат Андрей Денисенко.

«Предлагается праздничный нерабочий день с 9 мая «Дня победы над нацизмом» перенести на 8 мая – «День победы над нацизмом в Европе и День памяти и примирения», – говорится в пояснительной записке к законопроекту, передает ТАСС.

В прошлом году Украинский институт национальной памяти уже предлагал перенести выходной день с 9 мая на 8 мая. Возможный перенос на Украине собъянили необходимостью «воспитания молодого поколения».

Также на Украине был предложен проект по «декоммунизации» календаря, в том числе предлагалось праздновать Рождество 25 декабря, а международный женский день 8 марта предлагалось переименовать в День борьбы за права женщин.