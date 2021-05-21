Кто виноват в росте цен на продукты

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Жертвой крушения самолета ВВС Нигерии стал командующий сухопутными войсками

21 мая, пятница  |  Последнее обновление — 22:46  |  vz.ru
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«Северный поток – 2» достроят к новому отопительному сезону Jens Büttner/dpa/Global Look Press
США отказались от санкций против «Северного потока – 2», которые могли поставить крест на проекте. Россия и Газпром могут праздновать победу – газопровод в Балтийском море будет не только достроен, но и введен в эксплуатацию. По срокам это можно сделать к ноябрю, то есть к началу нового отопительного сезона. Почему Вашингтон покорно покинул место битвы и ничем уже не поможет Украине? Подробности...
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Власти Чехии играют с Россией в «двух полицейских»

Бабиш и Земан ведут себя как враги, но на самом деле являются партнерами Michal Kamaryt/Zuma/ТАСС
Складывается впечатление, будто Прага играет с Москвой в известную всем по фильмам игру «плохой коп, хороший коп». В роли «плохого» выступает премьер Андрей Бабиш, превративший Чехию в официально недружественное России государство, в роли «хорошего» – президент Милош Земан. Их конфликт ярок и нагляден, но на его фоне Земан заявил, что именно Бабиша видит своим преемником. Как это все понимать?  Подробности...
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Сахаров проложил путь к созданию советского термоядерного оружия

Андрей Сахаров и Игорь Курчатов Дмитрий Переверзев/sakharov.space
Ровно сто лет назад, 21 мая 1921 года, родился академик Андрей Сахаров, имя которого сегодня употребляется как синоним слов «диссидент» и «правозащитник». Однако в первую очередь Сахаров был выдающимся физиком, и дело не только в том, как он стал отцом советского термоядерного оружия. Не менее научных достижений Сахарова интересны и его научные заблуждения. Подробности...
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Македонские предатели попросили у России сочувствия

За маленькой антироссийской акцией македонцев кроется история большого национального предательства GEORGI LICOVSKI/EPA/ТАСС
Власти Северной Македонии заявили о надежде на Россию – крайне оригинальной и смешной надежде. Они хотят, чтобы Москва не высылала македонского дипломата в ответ на аналогичные действия Скопье, потому что тогда македонских дипломатов в России попросту не останется. Такая попытка давить на жалость весьма гармонична для власти, которая предала собственный народ. В данном случае – македонский. Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Не стоит путать лирическую героиню с Манижей

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Не надо искать манифестов там, где в деле маркетинг, таргетинг и вечно муаровая актуальность. В конце концов, «Сломанной family не сломать меня» и «Держи меня, Земля, я повзрослею, я сумею и буду руки его целовать» – строки из двух песен одного и того же 2021 года. Подробности...
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Лондонская Баба-яга против новой разрядки

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Пока Москва и Вашингтон готовят встречу Путина и Байдена, Лондон пытается сделать всё возможное, чтобы сорвать возможные договоренности между Россией и США. Подробности...
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Размалеванное безумие Запада соблазняет наших детей

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Выпущены уже десятки мультсериалов, которые внушают детям, что вступать в интимные отношения с лицами своего пола нормально и даже здорово. Если бы речь шла об американских детях, мы могли бы счесть это не нашей проблемой. Но речь о детях во всем мире – включая Россию. Подробности...
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    Кто виноват в росте цен на продукты

    Цены в продуктовых магазинах беспокоят всех    21 мая 2021, 22:30
    Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Подорожание продовольствия продолжает тревожить россиян. Власти купировали резкий всплеск цен на сахар, зерно и масличные в прошлом году. Однако в этом году выше инфляции стали расти цены на другие продукты: овощи, курицу и яйца. Удастся ли это остановить и где кроются новые риски роста цен?

    В настоящее время на фоне нестабильной мировой конъюнктуры обостряются проблемы с резким колебанием цен на социально значимые продукты, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в пятницу. «Мы признательны партнерам за поддержку российской инициативы по нормализации ситуации в этой сфере, и у нас конкретные есть решения по этому вопросу», – сказал президент России.

    Он привел пример решения ценовой проблемы на рынке сахара. В декабре 2020 года сахар в России подорожал более чем на 70% в годовом выражении. Правительство решило зафиксировать максимальные цены на него. И государства ЕврАзЭС поддержали такое решение. В итоге ситуация на рынке сахара стабилизировалась. Меры относительно других видов продукции при необходимости нужно принимать столь же оперативно, заявил президент.

    До пандемии в России наблюдался переизбыток сахара, поэтому его стоимость находилась на историческом минимуме. Однако во время пандемии спрос на сахар резко подскочил. В итоге мировые цены пошли ввысь, и сахар из России потек за границу. Девальвация делала экспорт сахара еще более выгодным мероприятием. Это, конечно, сказалось на внутреннем российском рынке – цены стали расти и здесь. Сыграло свою роль и сокращение российского производства, ведь никто не мог предугадать пандемию заранее.

    Схожая ситуация сложилась ранее и для других биржевых товаров – зерна, муки и растительных масел. И правительству также пришлось вводить ограничительные меры в виде либо экспортных пошлин, либо полного запрета экспорта на время.

    Например, мировые цены на подсолнечное масло росли почти весь 2020 год. С одной стороны, вырос спрос из-за пандемии, с другой – мировой урожай подсолнечника резко сократился. В России производство упало на 13%. Турция и Болгария стали активно скупать подсолнечник в ближайших странах. Турция даже обнулила импортную пошлину. В итоге в сентябре – декабре 2020 года Россия продала на экспорт 0,5 млн тонн против 0,4 млн тонн годом ранее. Это стало абсолютным рекордом для данного периода сезона с начала 2000-х годов, отмечает зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов. Неудивительно, что цены на сырье в начале декабря 2020 года выросли на 145% по сравнению с 2019 годом.

    Рынок зерна в 2020 году тоже знатно потрепало. Сначала цены обвалились, но очень быстро мировой спрос на зерно резко вырос. Многие страны решили сформировать стратегические запасы зерна, что привело к бурному росту импорта и, как следствие, росту цен, говорит Леонов. Во-вторых, добавляет он, в 2020 году на рынок вышел «мегапокупатель» зерновых и сои – Китай, который в предыдущие несколько лет распродал колоссальные интервенционные запасы. В итоге Китай купит в этом сезоне рекордные объемы импортной кукурузы – в три раза превышающие прогнозы, и в два раза больше импортной пшеницы, чем в предыдущем сезоне (2019/2020).

    «Наконец, как всегда в таких случаях, оживились хеджфонды, деятельность которых при массовой скупке биржевых сельхозконтрактов стимулировалась еще и огромным впрыском на мировые финансовые рынки «ковидной ликвидности», – отмечает Леонов. Россия вынуждена была ввести экспортные пошлины на пшеницу с 15 февраля по 30 июня 2021 года.

    Все это привело к тому, что

    к концу 2020 года цены на зерно достигли максимальных с 2014 года значений, даже несмотря на рекордный урожай зерновых в мире

    – 275 долларов за тонну в Мексиканском заливе и 264 доллара за тонну в Новороссийске, говорит Леонов. «На формирование цен на зерно в России, помимо роста мировых цен, сильное влияние, разумеется, оказал и потерявший за год 12% своей стоимости рубль. Уже в начале осени 2020 года внутренний рынок зерна в РФ фиксировал исторически рекордные уровни цен практически во всех регионах, несмотря на близкий к рекордному урожай», – говорит эксперт. 

    Принятые меры правительства по всем этим товарам подействовали. Так, по данным Росстата, сахар с начала года по 17 мая подорожал всего на 1,7%, подсолнечное масло – на 3,7%, пшеничная мука – на 3,2%, черный хлеб – на 2,6%, макаронные изделия – на 4%.

    С другой стороны, статистика показывает рост цен на плодоовощную продукцию в этом году. По данным Росстата, с начала года к 17 мая картофель подорожал на 50,9%, капуста – на 37,8%, лук – на 30,6%, морковь – на 56,4%, помидоры – на 5,1%, яблоки – на 7%. Только огурцам удалось подешеветь на 7,2%, что объясняется большим объемом тепличных огурцов в России. Куриные яйца подорожали за 4,5 месяца на 12,2%, а куриное мясо – на 14,9%.

    «Главные причины подорожания продуктов питания, кроме роста мировых цен, в увеличении затрат производителей из-за девальвации рубля, роста цен на ГСМ, посевные материалы и удобрения, укрывные материалы, пестициды и прочее. Это все иностранные закупочные материалы, которые подорожали. Даже временные ограничительные меры не решают полностью вопрос роста затрат производителей. По отдельным позициям снизились складские остатки вследствие низкого урожая. Производство мяса кур и яиц упало, например, из-за эпидемии птичьего гриппа на юге страны зимой», – отмечает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

    Причины роста цен на овощи такие же, как и на остальные продукты питания: валютный курс, рост себестоимости производства и издержек производителей, согласен зампред правления Руспродсоюза. Однако, как только на рынок поступает урожай открытого грунта, цены на овощи, как правило, снижаются.

    «Впереди летний и начало осеннего сезона, а значит, рост цен на фрукты и овощи временно прекратится. Произойдет некоторый откат цен, но возврата к прежним значениям не будет, увы. Этот рост цен критичен, поскольку он очень сильно бьет по кошельку потребителя, а во многих случаях «вымывает» тот или иной жизненно важный продукт из рациона как минимум до появления нового урожая открытого грунта», – переживает Вячеслав Чеглов, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова.

    Хорошая новость в том, что огурцы уже заметно дешевеют. «Выборки в местных комбинатах стабильны и довольно объемны. Кроме того, в продажу массово начали поступать огурцы из пленочных теплиц от производителей ЮФО по 50 рублей за килограмм», – отмечает Леонов. Бугорчатый огурец поступает в продажу по цене 100–125 рублей за килограмм, а гладкий – в диапазоне 70–90 рублей за килограмм.

    Благодаря увеличению поставок из местных тепличных комбинатов начинают дешеветь и томаты – 90–130 рублей за килограмм. Плюс идет стабильный импорт томата из Турции по 130–150 рублей за килограмм, добавляет эксперт.

    Однако

    необходимость решать базовую проблему российского АПК и пищевой промышленности – зависимость от импорта – никуда не делась. «Пестициды, зерновой фонд и племенные животные, инкубационные яйца, ветпрепараты, комбикорма, удобрения, техника и комплектующие, упаковка – все это приобретается за рубежом,

    и рост цен в данных позициях вызывает рост стоимости конечной продукции и всей цепочки пищевого производства», – заключает Артем Деев.

    На этой неделе были совершены сразу две сделки по слиянию розничных сетей. Сначала «Магнит» заявил о покупке магазинов «Дикси», следом «Лента» объявила о приобретении супермаркетов «Билла». Напрямую эти сделки не означают роста цен в розницу на продукты питания. Однако снижение конкуренции на рынке ретейла несет подобные риски. «Поставщики опасаются, что такое укрупнение позволит сетям более жестко диктовать свои условия. Для поставщиков это может означать снижение без того нулевой рентабельности, а для покупателей снижение конкуренции может в итоге обернуться ростом цен», – заключает Леонов из «Руспродсоюза».

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