Россия начала с успехом кормить Китай

Мир продолжает импортировать российские продукты питания. Наша страна впервые продала за рубеж продовольствия фактически столько же, сколько импортировала. Китай, который до недавнего времени воспринимал Россию лишь как поставщика сырья, наконец распробовал и продукты из России. Что помогло российскому продовольствию за рубежом и есть ли потенциал для роста его экспорта в дальнейшем?

Экспорт сельхозпродукции только с начала года вырос более чем на треть – на 36%. Россия уже продала товара на 4,1 млрд долларов. Таковы данные Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ «Агроэкспорт») при Минсельхозе. В прошлом году аграрный экспорт вырос на 20% и достиг 29,5 млрд долларов,

Экспорт зерна из России в январе-феврале вырос более чем в два раза, до 1,8 млрд долларов. Столь высокие темпы поставок объясняются тем, что экспортеры пытались успеть продать больше пшеницы до введения экспортных пошлин с 15 февраля. По экспорту пшеницы Россия сохранит мировое лидерство в текущем сельхозгоду. В прошлом году Россия достигла второго в истории страны уровня урожая в 133 млн тонн зерновых. В итоге по экспорту пшеницы Россия обещает стать мировым лидером в этом сельхозгоду.

Также растут поставки продукции масложировой отрасли: с начала года они увеличились на 6,3%, до 687 млн долларов. Подсолнечное и другие масла снова ставят ценовые рекорды. Спрос на эту продукцию подстегивают проблемы с урожаем в Южной Америке и увеличение цен на нефть, а также опасения из-за возможного введения экспортной пошлины на масло из России.

Экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности уменьшился на 5,7%, до 346 млн долларов, мясной и молочной продукции – вырос на 33,7%, до 135 млн. Единственный минус показал экспорт рыбы и морепродуктов – падение на 25,7%, до 448 млн долларов. Это объясняется тем, что Китай закрыл поставки российской продукции якобы по причине найденного коронавируса. «В результате многие предприятия в России были поставлены на грань выживания – перенаправить потоки продукции в другие страны удалось не всем. Китай при этом потребляет более 60% рыбы и различных товарных позиций этого направления, которые производятся в России», – отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

В целом прошлый год выявил несколько важных тенденций. Во-первых,

впервые в истории Россия продала на экспорт столько же продовольствия, сколько и импортировала в денежном выражении.

Так, экспорт продуктов вырос на 18%, до 29,1 млрд долларов, тогда как импорт составил 29,4 млрд долларов. То есть разница составила всего 0,4 млрд долларов. Это исторически низкое значение, посчитала начальник Центра экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка Дарья Снитко.

Если взять данные Федерального центра развития экспорта АПК Минсельхоза России, то экспорт продовольствия и сельхозсырья из России по итогам 2020 года составил 30,6 млрд долларов, то есть даже превысил импорт.

Для сравнения: до 2014 года импорт продовольствия превышал российский экспорт в среднем на 25 млрд долларов. Но последние годы импорт продовольствия все время снижался, а экспорт рос, что и привело к такому историческому результату. Россия теперь может накормить не только себя, но и другие страны.

Вторая важная тенденция – это снижение доли американского доллара в российском экспорте, особенно в торговле с Китаем и Индией. По данным Всемирного банка, в первом полугодии 2020 года она снизилась до 60,2% по сравнению с 62% в первом полугодии 2019 года. Доля доллара в платежах за импорт тоже сократилась – с 35,4% до 35,1%. Снижение уровня дедолларизации российской экономики продолжается.

Третий важный момент: несмотря на падение экспорта сырья из-за коронавируса, в первую очередь из-за обвала цен, растет экспорт несырьевого неэнергетического экспорта из России. В 2020 году он составил 161,3 млрд долларов против 155,1 млрд долларов в 2019 году, посчитал Российский экспортный центр. Это новый абсолютный рекорд. А так Россия ставит рекорд уже третий год подряд по этому показателю.

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Наконец, российский экспорт наглядно показывает разворот России в сторону Азии. Главным торговым партнером нашей страны является Китай, который с каждым годом открывает все новые продукты из России. Такими темпами России вполне по силам добиться поставленных целей – нарастить товарооборот с Китаем до 200 млрд долларов к 2024 году, уверены в Российском экспортном центре.

В 2020 году товарооборот с Китаем составил 104 млрд долларов. При этом он уменьшился на 6,7% по сравнению с 2019 годом, что объясняется резким падением цен на нефть и газ. Львиную долю в российском экспорте в Китай (60%) занимает пока еще сырье. Однако в последние годы наша страна активно наращивает поставки продуктов питания: растительного масла, муки, кондитерских изделий, шоколада, соков, алкогольной продукции и т. д.

По данным РЭЦ, доля несырьевого неэнергетического экспорта в Китай растет три года подряд: с 21,8% в 2018 году до 25,3% в 2019 году и до 33,3% в прошлом году. В 2020 году несырьевой экспорт вырос почти на 13% и составил 16,4 млрд долларов. Общий экспорт России в Китай составил 49 млрд долларов.

Как рассказали в Российском экспортном центре, китайцы в разы нарастили закупку подсолнечного масла, рапса, мяса и субпродуктов птицы, соевого масла, а также меди, полиэтилена, полуфабрикатов нелегированной стали, алюминия и его сплавов, медной проволоки, чугуна. «Стоит отметить появление новых российских товаров в объеме ННЭ в Китай, таких как заготовки, рулоны и полуфабрикаты различных видов черных и цветных металлов, а также медная проволока, связанное с планомерно вводимыми правительством КНР ограничениями на импорт лома черных и цветных металлов», – указывают в РЭЦ.

Также в прошлом году Россия начала поставки в Китай замороженной говядины, соевого шпрота и жмыха. Это стало возможным благодаря договоренностям Россельхознадзора с китайцами.

«То, что Китай наращивает закупки российской продукции, объясняется ценовой конъюнктурой – на фоне высоких мировых цен продукция из России оптимальна по качеству и стоимости», – считает Деев.

Помогает также последовательное продвижение имиджа российских фермеров, в том числе на уровне глав правительств двух стран. Многие помнят, как Владимир Путин подарил лидеру Китая его любимое мороженое из России – «Лакомку».

«Улучшение имиджа российских продуктов за рубежом, как экологически чистых, будет помогать росту их экспорта в долгосрочной перспективе»,

– говорит доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Плеханова Лада Прогунова. «В России законодательно ограничено использование генно-модифицированных технологий, поэтому китайский потребитель четко знает, что нашел продукты экологически чистые и безопасные», – отмечала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Также помогает общая граница с Китаем и развивающаяся логистика. По мнению Никишиной, дальнейшее строительство инфраструктуры на Дальнем Востоке России увеличит товарооборот между Китаем и Россией.

В целом росту аграрного экспорта из России пандемия не помешала, а, наоборот, даже помогла. «Из-за массовых карантинов по всему миру сельхозсезон был проведен не полностью. Мигранты не смогли приехать вовремя для сбора урожая, поэтому часть его была утеряна. Есть также климатические проблемы – наводнения, засухи, потеря сельхозземель – это долговременный тренд, который сказывается на ценах продуктов питания (они растут) и на объемах производимой продукции (они сокращаются). Соответственно, растет спрос на российское зерно, мясо, молоко и т. д.», – объясняет Деев.

Кроме того, многие страны опасались дефицита продуктов из-за пандемии и спровоцировали ажиотажный спрос на ряд товаров, в частности, на зерновые, муку, подсолнечное масло. Это вызвало рост цен. А рост мировых цен на продукты питания помогает российским экспортерам зарабатывать больше. Наконец, на руку им сыграла девальвация рубля, которая сделала российские продукты по цене и качеству более привлекательными.

Первые месяцы этого года показывают потенциал для роста аграрного экспорта из России в текущем году, в том числе за счет роста поставок в Китай. «Потенциал для роста продаж в Китай в этом году имеет вся продукция АПК – от зерновых до бакалеи. Кроме того, высок спрос в КНР на российский лен, бобовые, сою, рыбную продукцию», – говорит Деев.

С Китаем ведутся переговоры о снятии ограничений в торговле горохом, фасолью, просом, пшеном, ржаной мукой, манной крупой. В этом списке также есть корма для животных и лекарственное сырье.

В перспективе заметное место на китайском рынке должна занять также свинина. Речь может идти о поставках 300-350 тыс. тонн свинины в Китай после снятия ограничений, считают в РЭЦ.

Слегка помешать росту экспорта аграрной продукции в 2021 году может более низкий урожай зерновых по сравнению с прошлым годом, а также ограничения по экспорту зерна и масличных. С другой стороны, стимулировать рост экспорта будет значительное увеличение государственной поддержки. Если в 2020 году в рамках госпрограммы на поддержку экспорта продукции АПК было направлено 29,7 млрд рублей (почти все использовано), то в 2021 году запланировано потратить 47,3 млрд рублей.