Как взлетела популярность российских тракторов и комбайнов

Кризисный для всей страны 2020 год парадоксальным образом оказался весьма успешным для производства отечественных тракторов и комбайнов. Резко выросли продажи сельскохозяйственной техники и внутри страны, и отправка ее на экспорт. С чем связаны подобные достижения целой отрасли и можно ли будет повторить этот успех в 2021 году?

По данным ассоциации «Росспецмаш», объединяющей большинство российских производителей сельхозтехники, за 11 месяцев прошлого года ее выпуск в стоимостных показателях вырос на 30% к тому же периоду 2019 года – до 136,7 млрд рублей. Отгрузки сельхозтехники на внутренний рынок России за это же время выросли на 46%, до 121,3 млрд рублей.

Синергия поля и станка

В количественном выражении наибольший рост был отмечен в сегменте сельскохозяйственных тракторов – их производство выросло на 27% до 4,13 тысячи штук; зерноуборочных комбайнов российские заводы произвели на 24% (5,2 тысячи единиц). Такая же динамика была отмечена и в производстве кормоуборочных комбайнов, их было выпущено 641 штука. Двузначные темпы роста наблюдались также в производстве борон, сеялок, самоходных косилок, зерноочистительных машин и опрыскивателей.

Мало какая отрасль российской промышленности (за исключением тех, на чью продукцию резко подскочил спрос из-за пандемии) в прошлом году могла похвастаться такой динамикой. Этот эффект возник, впрочем, не на пустом месте. Производство российской сельхозтехники растет ежегодно с 2013 года, увеличившись за шесть последующих лет (до 2019 года включительно) в 3,4 раза, а ее доля на внутреннем рынке достигла 54%.

Как поясняют в ассоциации «Росспецмаш», рост показателей машиностроителей был обеспечен за счет высокой конкурентоспособности российской сельхозтехники, существенного улучшения технических характеристик и качества отечественных сельхозмашин. Отечественная сельхозтехника по некоторым показателям превосходит зарубежные аналоги:

«Заводы постоянно расширяют модельный ряд и номенклатуру продукции, которая лучше адаптирована к работе в различных, в том числе сложных агроклиматических условиях. Также российская техника отличается высокой экономической эффективностью. Кроме того, положительная прошлогодняя динамика связана с тем, что аграрный бизнес, как и сельхозмашиностроители, не прекращали свою деятельность в условиях пандемии. В результате аграрии смогли собрать хороший урожай и в 2020 году, как и годом ранее. Цены на их продукцию держались на уровне, который позволил приобрести больше сельхозмашин, а отечественные заводы в полном объеме удовлетворили растущий спрос».

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Успехи российских сельхозмашиностроителей зависят от темпов роста сельского хозяйства, а в 2020 году они были высоки, добавляет Дмитрий Теплов, директор Краснокамского РМЗ. На этом машиностроительном предприятии из Пермского края сельхозпроизводство в прошлом году увеличилось на 5%. Кроме того, в начале пандемии сельхозмашиностроение сразу было признано системообразующей отраслью:

«Правительство России приняло очень важное решение: не распространило режим нерабочих дней для предприятий сельхозмашиностроения. Заводы не встали, не прекратили обеспечивать отрасль машинами, в которых она так нуждалась в начале посевного и кормозаготовительного сезонов. Не остановилась работа и в тот момент, когда зарубежные поставщики оборудования из-за пандемии приостановили поставки – предприятия сфокусировались на российских комплектующих. Сыграл свою роль и рост курсов резервных валют: российские машины стали более конкурентоспособны на внутреннем рынке».

Помимо девальвации, рост производства году был обусловлен действием еще пары факторов, отмечает независимый промышленный эксперт, кандидат экономических наук Леонид Хазанов. Во-первых, по итогам урожайного 2019 года сельхозорганизации получили неплохие прибыли и смогли расширить обновление парка техники. А во-вторых, государство продолжило поддержку сельскохозяйственного машиностроения. Импорт сельскохозяйственной техники существенно сократился.

Сплоченное лобби

Господдержка в успехах российского сельхозмашиностроения действительно играет принципиальную роль. Поворотным моментом стало принятое правительством еще в 2012 году постановление № 1432 «Об утверждении правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники», которое позволило аграриям покупать отечественные машины с серьезной скидкой.

Программа «1432», снижая стоимость оборудования для аграриев, ускоряет переоснащение сельского хозяйства и в конечном итоге повышает его производительность и доходность. А после недавней передачи полномочий по администрированию программы процесс аккредитации и распределения субсидий упростился, считает Дмитрий Теплов. Кроме того, с апреля по июнь прошлого года работала «антивирусная» программа «Росагролизинга», позволявшая получать технику без предоплаты и с отсрочкой первого платежа. По словам Теплова, эта программа позволила его предприятию продать российским аграриям втрое больше машин – кормозаготовительной техники и навесных фронтальных погрузчиков.

Эффективность действия госпрограмм во многом определяется тем, что российские сельхозмашиностроители – одно из самых сплоченных отраслевых сообществ в отечественной промышленности, к мнению которого государство привыкло прислушиваться. Когда летом 2019 года в правительстве заговорили об отмене программы «1432», президент ассоциации «Росспецмаш» и акционер комбайнового завода «Ростсельмаш» Константин Бабкин незамедлительно объявил, что легендарное ростовское предприятие остановит производство на два месяца, а затем перейдет в режим трехдневной рабочей недели – и субсидии для машиностроителей были сохранены.

Более того, в дальнейшем «Ростсельмаш» сообщил о планах построить на своих неиспользуемых территориях новый тракторный завод стоимостью 4 млрд рублей. На нем будет локализовано производство тракторов Buhler Versatile, выпускаемых в Канаде на предприятии, в 2007 году приобретенном холдингом «Новое содружество», в состав которого входит «Ростсельмаш».

Результатом общих усилий можно считать и успехи российской сельхозтехники на внешних рынках.

Как отмечают в ассоциации «Росагромаш», экспортные поставки за последние годы охватили более 50 стран, за 11 месяцев прошлого года они увеличились до 13,8 млрд рублей, что превысило показатели за весь 2019 год, когда был зафиксирован рекордный объем экспорта (12,1 млрд рублей). Основными направлениями экспорта являются уже не только традиционные рынки СНГ и бывшего соцлагеря, но и страны Европы, Африки, Ближнего Востока. Например, в прошлом году экспорт российской сельхозтехники в Австрию в денежном выражении увеличился в 3,8 раза, в Нидерланды – на 84%, во Францию – на 77%, в Германию – на 56%.

Перспективными для российской сельскохозяйственной техники являются страны Африки, Азии и Южной Америки, так как в них практически нет серьезных производителей подобной продукции, за исключением Южной Кореи, Китая и Японии, считает Леонид Хазанов. По его словам, эти регионы вряд ли будут закрывать свои рынки. К тому же Россия давно воспринимается там надежным политическим и торговым партнером, что тоже может поспособствовать экспорту комбайнов и тракторов.

Токсичные эффекты девальвации

Перспективы наступившего года сельхозмашиностроители оценивают не столь оптимистично. По утверждению ассоциации «Росспецмаш», производители специализированной техники уже столкнулись с ростом себестоимости производства. Рост цен на металл в прошлом году составил 25-35% в зависимости от вида продукции. Стоимость услуг естественных монополий увеличивалась темпами, превышающими инфляцию, а эпидемиологическая ситуация потребовала от заводов увеличивать социальные обязательства.

Все это, прогнозируют машиностроители, приведет к росту цен на специализированную технику в 2021 году на 10-20%. А это, в свою очередь, повлечет за собой снижение продаж и сокращение темпов обновления парка спецтехники. Вырастут издержки строительных, сельскохозяйственных, транспортных и коммунальных организаций, сократятся рабочие места в отраслях, снизятся налоговые отчисления в бюджеты разных уровней.

Выход из ситуации в «Росагромаше» видят в расширении действующих мер господдержки потребителей спецтехники – программ льготного лизинга и кредитования, субсидирования скидок на технику.

Это позволит избежать роста стоимости техники для потребителей, а источником дополнительного финансирования программ может стать индексация ставок утилизационного сбора на спецтехнику. 19 января это предложение уже поддержал Минпромторг РФ – в проекте, представленном ведомством, оговорено увеличение утилизационного сбора на колесные тракторы в 2,7 раза, на гусеничные тракторы в 3,6 раза, на комбайны и сельскохозяйственные машины в 2 раза.

«Необходимость корректировки ставок утилизационного сбора связана еще и с тем, что с момента их утверждения инфляция и рост цен на энергоресурсы привели к изменению стоимости услуг по утилизации. К тому же при внедрении этого механизма для новых машин, в отличие от бывших в эксплуатации, были утверждены пониженные ставки на время льготного переходного периода. Поэтому необходимо обеспечить выравнивание ставок для бывшей в эксплуатации и новой техники. Российские производители и импортеры отмечают, что за время своего действия этот механизм продемонстрировал высокую эффективность: значительно снизилось количество эксплуатируемой техники с запредельно высокой долей износа; на фоне роста объемов утилизированной продукции выросли объемы приобретения новых машин, машиностроители смогли инвестировать средства в модернизацию и расширение своих производств», – отмечают в ассоциации «Росспецмаш».

Государству выгодно поддерживать инвестиции в обновление сельхозтехники, потому что российский АПК остается недооснащенным современной техники, а кое-где парки сельхозпредприятий нуждаются в тотальной замене из-за полного устаревания, комментирует Дмитрий Теплов. По его словам, на заводе окупить современное промышленное оборудование на можно как минимум за пять лет, а в сельском хозяйстве инновационная техника окупается в большинстве случаев за год-два.