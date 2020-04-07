В Госдуме оценили меры по поддержке бизнеса

«Меры по поддержке малого и среднего бизнеса нужно расширять на все предприятия», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Валерий Гартунг. Он рассказал о том, какие меры поддержки предусмотрены правительством для преодоления экономических последствий, вызванных распространением коронавируса.

«Первая и самая важная мера по поддержке малого и среднего бизнеса – снижение размера страховых взносов с 30 до 15%. Это поможет предприятиям», – считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг.

По его словам, такую норму необходимо распространять на весь бизнес. «У нас основное количеств людей занято предприятиях, где больше 250 сотрудников, но меньше 5 тысяч. Такая компания не попадает ни в категорию малого и среднего бизнеса, ни в категорию стратегического», – отметил собеседник.

Также приняты меры, дающие возможность получить отсрочки по кредитам без пересмотра ставок. «Сейчас большинство предприятий остановились, перестали получать выручку. А зарплату людям надо платить! Нужно пополнять оборотные средства и здесь без поддержки кредитных организаций не обойтись», – подчеркнул депутат.

«Также правительство рассматривает варианты поддержки спроса для промышленных предприятий и меры поддержки покупки транспортных средств, железнодорожных вагонов, грузовых автомобилей, всевозможного оборудования. Эту норму тоже нужно расширять. В свое время она позволила серьезно развить наше сельхозмашиностроение», – заключил Гартунг.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству и регионам вместе с ЦБ принять меры по преодолению экономических последствий, вызванных распространением коронавируса. На совещании с президентом премьер Михаил Мишустин сообщал, что на борьбу с коронавирусом и антикризисные меры зарезервировано 1,4 трлн рублей.

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