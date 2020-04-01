Минфин зарезервировал на борьбу с коронавирусом 1,4 трлн рублей

На борьбу с распространением коронавируса и антикризисные меры зарезервировано 1,4 трлн рублей, заявил премьер России Михаил Мишустин на совещании с президентом Владимиром Путиным.

«В общей сложности на цели борьбы с распространением коронавирусной инфекции и реализацию антикризисных мероприятий Минфином России зарезервировано 1,4 трлн рублей (1,2% ВВП)», – передает слова Мишустина ТАСС.

По его словам, президент поставил перед кабинетом министров задачу поддержать граждан и экономику. Мишустин подчеркнул, что вся подготовительная работа была проведена максимально оперативно.

«В течение суток мы сформировали необходимые изменения в законодательство и уже на следующий день – 26 марта – рассмотрели их на заседании правительства», – отчитался Мишустин перед Путиным.

Он добавил, что Госдума и Совет Федерации одобрили федеральные законопроекты, которые разработаны для реализации инициатив президента.

Мишустин отметил, что предусмотрены решения об автоматическом продлении ежемесячных выплат в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка и о новой оплате больничных в сумме не менее 1 МРОТ. Дано поручение о продлении региональных социальных выплат.

«Уже готовятся ускоренные единовременные выплаты ветеранам и труженикам тыла к 75-летию Великой Победы. Они должны быть осуществлены до конца апреля», – сказал премьер.

Кроме того, вступило в силу постановление о повышении максимального размера пособия по безработице до одного МРОТ, на это направят около 30 млрд рублей. 150 млрд рублей, по его словам, правительство выделит на поддержку занятости в России.

Облегчится и процедура банкротства физических лиц.

«Она станет бесплатной. Для этого нужно будет самостоятельно либо через МФЦ разместить информацию в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, что позволит людям с размером долга от 50 тыс. рублей, но не более 700 тыс. рублей, освободиться от долговых обязательств», – пояснил он.

Мишустин отметил, что принят целый пакет мер по поддержке бизнеса. В частности, предусмотрено предоставление отсрочки по налогам для малого и среднего бизнеса, кроме НДС, а для микропредприятий послабления коснутся и страховых взносов.

«Там же мы заложили двукратное снижение размера страховых взносов для субъектов МСП с 30 до 15% уже с 1 апреля, если заработная плата работника превышает величину минимального размера оплаты труда», – сообщил Мишустин.

Разработаны меры по предоставлению полугодовой отсрочки уплаты процентов и основного долга по кредитам, программа охватит кредитный портфель объемом около 500 млрд рублей.

«Отдельные решения мы принимаем по поддержке наиболее пострадавших отраслей экономики – в том числе, общественного питания, бытовых услуг, авиа- и туристических компаний, спорта, культуры, кинотеатров. В частности, до 1 мая мы запретили отправлять им требования об уплате налогов», – сказал он.

Авиаперевозчики, по его словам, получат 1,5 млрд рублей на компенсацию затрат по эвакуации людей из других стран, а для туркомпаний фактически отменен взнос в резервный фонд объединения туроператоров в сфере выездного туризма.

Кроме того, премьер заявил, что Россия направила властям Кипра письмо об изменении соглашения об избежании двойного налогообложения.

«Правительством прорабатывается второй пакет мер, направленных на преодоление последствий распространения новой корона вирусной инфекции», – сказал Мишустин.

По его словам, правительство предлагает распространить мораторий на проверки в отношении социально ориентированных НКО. Также предлагается ввести мораторий на блокировку счетов малому и среднему бизнесу. Он добавил, что постоянно будет докладывать Путину о мерах по поддержке экономики на фоне распространения коронавируса, передает РИА «Новости».

Напомним, за последние сутки в России выявлено 440 новых случаев коронавируса, всего в стране 2 тыс. 777 инфицированных человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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