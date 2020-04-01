За минувшие сутки в России выявлено 440 новых случаев коронавируса в 35 регионах. Общее число заболевших по стране возросло до 2 тыс. 777 человек, свидетельствуют данные оперативного штаба.

«Всего в стране зарегистрировано 2 тыс. 777 заболевших в 75 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 190 человек», – говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Впервые диагнозы поставлены в Курской области и Северной Осетии.

За сутки выздоровели 69 человек, в том числе 45 человек в Москве, по трое в Удмуртии, Калининградской области, Тульской области и Подмосковье, по двое в Новосибирской и Воронежской областях, а также по одному в Якутии, Самарской, Саратовской, Тюменской, Рязанской областях, Краснодарском крае, Татарстане и Башкортостане.

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За этот же период умерли семь человек, в том числе пять летальных случаев в Москве, по одному – в Московской и Псковской областях. За весь период зафиксировано 24 летальных случая.

По данным ВОЗ, в мире зарегистрировано 693 тыс. 224 случая заражения новым коронавирусом, умерли 33 тыс. 106 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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